পাকিস্তানৰ বুকু কপাঁই ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা 'তৰংগ শক্তি' যুদ্ধ অনুশীলন

পাকিস্তানৰ বুকু কপাঁই ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা 'তৰংগ শক্তি' যুদ্ধ অনুশীলন
২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১২ অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বহুদেশীয় ৰাষ্ট্ৰৰ বিমান যুদ্ধাভ্যাস, অংশগ্ৰহণ কৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বায়ুসেনাৰ অত্যাধুনিক F-35 যুদ্ধ বিমান ৷
Published : September 22, 2026 at 7:44 PM IST
যোধপুৰ : ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ সামৰিক বিমান ঘাটিত ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১২ অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বহুদেশীয় ৰাষ্ট্ৰৰ বিমান যুদ্ধাভ্যাস 'তৰংগ শক্তি ২০২৬' (Tarang Shakti 2026)ৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই(IAF) আনুষ্ঠানিকভাবে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷
১৬ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিমান যুদ্ধাভ্যাস 'তৰংগ শক্তি ২০২৬'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৪০ খন ৰাষ্ট্ৰৰ বায়ুসেনাৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ৷ এইবাৰৰ 'তৰংগ শক্তি ২০২৬'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান F-35 ৷
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বায়ুসেনাৰ পঞ্চম প্ৰজন্ম(fifth-generation)ৰ অত্যাধুনিক F-35 লাইটনিং II ষ্টেলথ ফাইটাৰ (F-35 Lightning II Stealth Fighter) ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা যাব ৷
পাকিস্তান সীমান্তত অৱস্থিত যোধপুৰ সামৰিক বিমান ঘাটিত আমেৰিকাৰ অত্যাধুনিক F-35 লাইটনিং II ষ্টেলথ ফাইটাৰ প্ৰৱেশে ভাৰতৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰখনত অন এক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
Exercise Tarang Shakti is back.— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 21, 2026
Exercise Tarang Shakti 2026 returns as India’s premier multinational air exercise, bringing global Air Forces together for high-octane joint tactical maneuvers.
Stay tuned as elite aviators take to the skies!
#TarangShakti2026 #IAF… pic.twitter.com/2lVs2BHd8H
উল্লেখ্য যে, F-35 যুদ্ধ বিমানখনে ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিং কৰিব পাৰে আৰু কম দৈর্ঘ্যৰ ৰানৱেৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ লগতে ফ্ৰান্সৰ 'ৰাফেল', সংযুক্ত আৰব এমিৰাত(UAE)ৰ 'F-16 যুদ্ধ বিমানৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়া, জাৰ্মানী, গ্ৰীচ, ছিংগাপুৰ, শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ বায়ুসেনাই এই যুদ্ধাভ্যাসত সক্ৰিয়ভাৱে অংশ ল’ব বুলি জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
আনহাতে এই যুদ্ধ অনুশীলনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত তেজছ, Su-30MKI আৰু ৰাফেল যুদ্ধ বিমান ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
'তৰংগ শক্তি' যুদ্ধ অভ্যাসৰ বিষয়ে কিছু তথ্য
বহুকেইখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশৰ বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা অনুশীলন কৰা এটা যুদ্ধ অভ্যাস, যাক তৰংগ শক্তি বুলি কোৱা হয় ৷ বায়ুসেনাৰ এই যুদ্ধ অনুশীলন ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আয়োজন কৰে ৷ প্ৰথমে ২০২৩ত ইয়াৰ আয়োজনৰ পৰিকল্পান কৰা হৈছিল যদিও ২০২৪ চনতহে প্ৰথমে তৰংগ শক্তি যুদ্ধ অভ্যাস আৰম্ভ হৈছিল ৷
প্ৰথমে দুটা পৰ্যায়ত যুদ্ধ অনুশীলন চলিছিল ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৬-১৪ আগষ্টৰ ভিতৰত তামিলনাডুত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ য'ত ৪০ খনৰো অধিক যুদ্ধবিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰে ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, স্পেইন আৰু ইউনাইটেড কিংডম ৰাষ্ট্ৰৰ ৩২ যুদ্ধ বিমানে অংশ লৈছিল ৷
আনহাতে, একেটা বছৰতে ৩০-১৪ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ সামৰিক বিমান ঘাটিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৰংগ শক্তিৰ যুদ্ধভ্যাস অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ য'ত অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, গ্ৰীচ, জাপান, ছিংগাপুৰ আৰু অমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৷ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২৭ খন যুদ্ধ বিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তৰংগ শক্তি অনুশীলনত ৷
লগতে পঢ়ক:বিহাৰৰ জুমইত হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...! কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড