২১ কোটি টকাৰ গহনা লৈ উধাও হোৱা ইউটিউবাৰক গ্ৰেপ্তাৰ
মাদুৰাইৰ গহনা বিপণিৰ পৰা ১১ কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু হীৰাৰ গহনা লৈ পলায়ন কৰিছিল ইউটিউবাৰ নিশান্তই । পিতৃ আৰু প্ৰেমিকাকো গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : November 16, 2026 at 4:36 PM IST
ধৰ্মপুৰী/মাদুৰাই : মাদুৰাইৰ এখন গহনা বিপণিত হোৱা ডকাইতিকাণ্ড সন্দৰ্ভত তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা জিলাখনৰ টাটাৰ মালিকানাধীন গহনা বিপণি টানিষ্কৰ পৰা ২১ কোটি টকাৰ গহনা লুণ্ঠনৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ইউটিউবাৰ নিশান্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নিশান্ত এই ডকাইতিকাণ্ড মূল অভিযুক্ত । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ১২ নৱেম্বৰত অভিযুক্তই ১১ কিলোগ্ৰাম সোণৰ গহনা আৰু কিছু হীৰাৰ গহনা লৈ পলায়ন কৰিছিল ।
#UPDATE | Tamil Nadu: Madurai City Police have arrested two individuals, identified as Suresh and an Instagram influencer named Meenakshi, in connection with the multi-crore gold and diamond jewellery robbery at the Tanishq Jewellery showroom on Madurai Bypass Road. Suresh is the father of accused Nishanth, Madurai City Deputy Commissioner of Police (DCP), South, A.G. Inigo Divyan confirmed to ANI— ANI (@ANI) November 14, 2026
আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই জনোৱা মতে ইউটিউবাৰজনে চিম কাৰ্ড সলনি কৰি নিজৰ স্থান অবিৰতভাৱে সলনি কৰি আহিছিল । যাৰ বাবে সন্ধান উলিওৱাটো কঠিন হৈ পৰিছিল ।
কিন্তু ব্যক্তিগত বাছৰ এজন কণ্ডাক্টৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অৱশেষত অভিযুক্তৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় । নিশান্তৰ ওপৰত কণ্ডাক্টৰজনৰ সন্দেহ হৈছিল । কাৰণ তেওঁ গোটেই যাত্ৰাত টুপীৰে মুখখন ঢাকি ৰাখিছিল ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁ (কণ্ডাক্টৰ) আমাক বাছৰ লোকেচন দিছিল আৰু আমি কিছু দূৰলৈকে বাছখন অনুসৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত সেশামপট্টিৰ ওচৰত বাছখনক বাধা দিছিলো ।" ধৰ্মপুৰীৰ পৰা প্ৰায় ১১ কিলোমিটাৰ দূৰত এই স্থান আছে । বাছখন চেলেমৰ পৰা গৈ আছিল । তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে নিশান্তক আটক কৰে ।
অভিযানকাৰী দলটোত থকা আন এজন আৰক্ষী বিষয়াই কয় যে নিশান্তই আৰক্ষীক দেখা পাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ কয় যে আৰক্ষীৰ দলটোক দেখা পাই অভিযুক্তই বাছৰ পৰা জপিয়াই ওলাই আহিছিল ।
কিন্তু আৰক্ষীয়ে অৱশেষত অভিযুক্ত নিশান্তক ধৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে পিতৃ সুৰেশ আৰু নিশান্তৰ প্ৰেমিকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যি এগৰাকী ইনষ্টাগ্ৰামৰ ইনফ্লুয়েন্সাৰ । উল্লেখ্য যে তদন্তৰ সময়ত মাদুৰাইৰ গহনা বিপণিখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি দেহত থকা টেটুৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে নিশান্তক চিনাক্ত কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে নিশান্তৰ সন্ধানত মাদুৰাইৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলৰ মাদাকুলামলৈ গৈছিল । য'ত ডকাইতিৰ পিছত নিশান্তই চলোৱা স্কুটাৰখন নাইকীয়া হৈছিল । চিচিটিভি ফুটেজত ধৰা পৰা নিশান্তৰ টেটুৰ আধাৰত অনুসন্ধান চলাই আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ।
পিতৃয়ে এই বিষয়ে একো নজনাৰ ভাও ধৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি কেমেৰা ঢাকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা স্প্ৰে'ৰ লগতে ঘৰৰ পৰা ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ধৰা নেপেলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা গ্ল'ভছ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।
ইফালে প্ৰেমিকাৰ ভাষ্য়ৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে নিশান্তৰ এই ডকাইতিকাণ্ডৰ কিছু তথ্য উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নিশান্তৰ ঘৰৰ পৰা মাটি খান্দি আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৫ কেজি সোণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । নিশান্তক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । জেৰাৰ অন্তত বাকী চুৰি হোৱা সামগ্ৰীখিনিও উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাজস্থানৰ ৰে'লপথত বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত মহিলাসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, পাকিস্তানৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ অভিযোগ