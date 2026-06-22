খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত: ৫ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি নিহতৰ সংখ্যা
দেওবাৰে তামিলনাডুত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনা ৷ বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহু কেইগৰাকী শ্ৰমিক ৷
Published : June 22, 2026 at 5:44 PM IST
চেন্নাই(তামিলনাডু): তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাইত মিছা মাছ খাদ্য় সংসাধন গোট এটাত হোৱা দুৰ্ঘটনাত বাতৰি লিখা পৰলৈ ৫ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্য়ু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে৷ চেন্নাইৰ খাদ্য় সংসাধন উদ্য়োগত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ নিহত শ্ৰমিককেইজন উড়িশ্য়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
উল্লেখ্য় যে, দেওবাৰে তামিলনাডু চেন্নাইৰ এটি সাগৰীয় খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ দুগৰাকী শ্ৰমিকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল ৷ প্ৰায় ৪০ জনতকৈ অধিক শ্ৰমিকৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক আছিল ৷
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை வட்டம், கன்னிகைபேர் கிராமத்தில் தனியார் மீன் உணவு ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவினால் ஏற்பட்ட விபத்து - மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் ஆறுதல் மற்றும் நிதியுதவி அறிவிப்பு pic.twitter.com/ogUDVLs97e— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 21, 2026
চহৰখনৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিল’মিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত কানিগাইপাইৰ অঞ্চলত থকা এটা ব্যক্তিগত মিছামাছ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হোৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত তিনি মহিলা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ যাৰ বাবে সোমবাৰে এই দুৰ্ঘটনাত নিহত শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ৫ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাত জানিবলৈ দিয়ে ৷
তামিলনাডু বিধানসভাৰ ১১০নং নিয়মৰ অধীনত বিবৃতি দি থাকোঁতে শ্ৰম, কল্যাণ আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী জে মহম্মদ ফাৰভাছে দেওবাৰে এই ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল, সেয়া ব্যাখ্যা কৰে ৷ তদুপৰি এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়াও উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, এআইএডিএমকেৰ বিৰোধী সদস্যসকলৰ হুলস্থুলৰ মাজতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিবৃতি দাখিল কৰে ৷ বিপৰীতে অধ্যক্ষ জেচিডি প্ৰভাকৰে সদস্যসকলক ভাষণ প্ৰদানৰ সময়ত কোনো বাধা আৰোপ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
মন্ত্ৰী ফাৰভাছে কয় যে নিকটৱৰ্তী তিৰুভাল্লুৰ জিলাৰ ‘পিটাৰ এণ্ড পল ছি ফুডছ এক্সপ’ৰ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড’ ত দেওবাৰে এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৷ কোম্পানীটোৰ আইচ ফ্লেক্স জেনেৰেটৰৰ এম’নিয়া পৰিবাহী পাইপত হোৱা বিসংগতিৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, বৰ্তমানলৈকে এই দুৰ্ঘটনাত মুঠ পাঁচগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ তদুপৰি প্ৰায় ৭৪ গৰাকী শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দিছে ৷ নিহত আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিকে মহিলা আৰু তেওঁলোকে আন ৰাজ্যৰ পৰা তামিলনাডুলৈ কামৰ সন্ধানত অহা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷ অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল সন্দৰ্ভত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
উক্ত ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ১৫ গৰাকী শ্ৰমিক সম্প্ৰতি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি হৈ আছে ৷ বাকী ২৭ গৰাকী শ্ৰমিক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ চিকিৎসকৰ বিশেষ দলে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷ অন্যান্য ২৭ গৰাকী শ্ৰমিকে সাধাৰণভাৱে আহত হৈছে যদিও তেওঁলোকো চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ে এই শোকাৱহ ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিহতৰ পৰিয়ালৰ লোকক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধানসভাত অৱগত কৰে ৷
তদুপৰি মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়াৰ নামত হোৱা সমস্ত ব্যয় চৰকাৰে বহন কৰাৰ লগতে চৰকাৰী মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ বিষয়াৰে গঠিত এক দল গঠনৰো নিৰ্দেশ দিছে, যিয়ে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই কাণ্ডৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । তিনিদিনৰ ভিতৰত বিশদ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ দায়িত্বও দলটোক দিয়া হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।
কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা আঁচনি আৰু চৰকাৰী সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও ক্ষীপ্ৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ৷ যাতে কোনো ধৰণৰ বিলম্ব অবিহনে ক্ষতিগ্ৰস্তৰ পৰিয়ালে এই সুবিধা লাভ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ওড়িশাৰ পৰা অহা এটা বিষয়াৰ দল চহৰখনত উপস্থিত হৈ আহতসকল চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুয়োখন চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে । দেওবাৰে বিয়লি ৭৪ গৰাকী শ্ৰমিকে সাগৰীয় খাদ্য পেকিং কৰি থকা অৱস্থাত কাৰখানাটোত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : ভাৰতলৈ আপাচী হেলিকপ্টাৰ, M777A2 হাউৱিটজাৰৰ বাবে সহায়ক সেৱা বিক্ৰীত অনুমোদন আমেৰিকাৰ