দুখন বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ; তামিলনাডুত হতাহত প্ৰায় ৩৬

শংকৰনকোভিলৰ পৰা টেনকাছিলৈ গৈ থকা এখন ব্যক্তিগত বাছে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা আন এখন বাছত খুন্দা মৰাত এতিয়ালৈকে ৬ জনৰ মৃত্যু হৈছে ।

Tamil Nadu bus accident
দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাছ দুখন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
টেনকাছি (তামিলনাডু) : তামিলনাডুত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা । ৰাজ্যখনৰ টেনকাছি জিলাৰ কদয়ানাল্লুৰৰ সমীপত সোমবাৰে দুখন ব্যক্তিগত বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । এই শোকাৱহ ঘটনাত কমেও ৬ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন ৩০ জনৰো অধিক লোক আহত হয় ।

ডুৰাইছামিপুৰম অঞ্চলত শংকৰনকোভিলৰ পৰা টেনকাছিলৈ গৈ থকা এখন ব্যক্তিগত বাছে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা আন এখন বাছত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি আৰক্ষী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছত আহতসকলক এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে টেংকাছি চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, আহত সকলোৰে চিকিৎসা চলি আছে আৰু কেইজনমানৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক হৈ আছে । এই পৰ্যন্ত ৫ গৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষসহ ৬ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে ।

টেনকাছিৰ জিলা উপায়ুক্ত কমল কিশোৰ আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অৰবিন্দৰ নেতৃত্বত বিষয়াসকলে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে । দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে । ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰায় বিধ্বস্ত হোৱা বাছ দুখন পথৰ ​​পৰা আঁতৰোৱাৰ হৈছে ।

এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে । X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “টেনকাছি কাদয়ানল্লুৰত সংঘটিত বাছ দুৰ্ঘটনাত ছয়জন লোকৰ মৰ্মান্তিক মৃত্যুৰ কথা জানিব পাৰি মই গভীৰভাৱে দুখিত ।”

"ততালিকে জিলা প্ৰভাৰী মন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ লৰালৰিকৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ । দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা মোক যোগাযোগ কৰা জিলা উপায়ুক্তক চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ গৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যক্তিসকলে যাতে উপযুক্ত আৰু উচ্চমানৰ চিকিৎসা লাভ কৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনে লগতে কয়, "মৃতকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে চৰকাৰ সদায় কাষত আছে ।"

