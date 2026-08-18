তৃতীয় সন্তানৰ বাবেও চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব এবছৰৰ ছুটী

তৃতীয় সন্তানৰ বাবেও চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব এবছৰৰ ছুটী
বৰ্তমানলৈকে তামিলনাডুৰ মহিলা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰথম দুটা সন্তানৰ বাবে এবছৰৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটী লাভ কৰিছিল ।
Published : August 18, 2026 at 11:12 PM IST
চেন্নাই: মহিলা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক এক বৃহৎ সকাহ প্ৰদান তামিলনাডু চৰকাৰ ৷ তৃতীয় সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলোৱা চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰী সকলৰ বাবেও তামিলনাডু চৰকাৰে ৩৬৫ দিনৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটীৰ ঘোষণা কৰিছে। মঙলবাৰে বিধানসভাত মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ডি শৰৎকুমাৰে এই ঘোষণা কৰে ।
বৰ্তমানলৈকে তামিলনাডুৰ মহিলা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰথম দুটা সন্তানৰ বাবে এবছৰৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটী লাভ কৰিছিল । তৃতীয় সন্তানৰ বাবে অৱশ্যে তেওঁলোকে মাত্ৰ ১২ সপ্তাহ বা তিনি মাহৰ ছুটীৰ বাবে যোগ্য আছিল ।
মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰসৱৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা আৰু নৱজাতকৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে তিনিমাহৰ ছুটী অপৰ্যাপ্ত বুলি আঙুলিয়াই দি নিয়ম সলনি কৰাৰ দাবী জনাই আহিছিল । এতিয়া চৰকাৰে তৃতীয় সন্তান জন্মৰ বাবেও সম্পূৰ্ণ ৩৬৫ দিনৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটীৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু নিৰ্দেশনাৰ লগতে চৰকাৰী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ কল্যাণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰ গোচৰসমূহত লক্ষ্য কৰিছিল যে প্ৰসৱৰ লগত জড়িত শাৰীৰিক আৰু যত্নৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেৱল মহিলাৰ তৃতীয় সন্তান হোৱাৰ বাবেই সলনি নহয় ।
প্ৰসূতি ছুটীৰ ব্যৱস্থাত সমতা বিচাৰি অহা মহিলা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এই ঘোষণাক আদৰণি জনায় ।
মন্ত্ৰী ডি শৰৎকুমাৰে বিধানসভাত আন ১০টা ব্যৱস্থাৰ কথাও ঘোষণা কৰে:
- প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ‘সফলতাৰ পথ’ এপ ।
- তামিলনাডু লোকসেৱা আয়োগৰ বাবে এটা অতিৰিক্ত ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
- সতৰ্কতা আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব ।
- তামিলনাডু তথ্য আয়োগত এটা উন্নত চিচিটিভি নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু নিৰীক্ষণ কক্ষ স্থাপন কৰা হ’ব ।
- ক আৰু খ মৌলিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত হোষ্টেল, এখন আৰ্ট গেলেৰী আৰু আতিথ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
- ভৱনসাগৰ চৰকাৰী বিষয়া প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত এটা আধুনিক কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব ।
- ভৱনসাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত মুকলি আকাশৰ তলত ক্ৰীড়া ভৱন স্থাপন কৰা হ’ব ।
- প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ জ্ঞানভিত্তিক কেন্দ্ৰসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ।
- চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে অনলাইন দক্ষতা-বিকাশ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত আইন আৰু নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
- ১৫০ টা চৰকাৰী সেৱা সহজ শাসন আঁচনিৰ অধীনলৈ অনা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত চেলুনলৈ আহিল সোণালী বান্দৰ, দাপোনত মুখনি চাই মাৰিলে লাজুকী হাঁহি