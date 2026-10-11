তামিলনাডু ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কেইবাটাও দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ

তামিলনাডু ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কেইবাটাও দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ
চেন্নাই মেট্ৰ'ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্প অনুমোদনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ ।
Published : October 11, 2026 at 8:08 PM IST
চেন্নাই : তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোছেফ বিজয়ে চেন্নাই মেট্ৰ' ৰে'লৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুমোদন শীঘ্ৰে মুকলি কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আহ্বান জনাইছে । দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এক চৰকাৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰ-কিলাম্বাক্কাম আৰু পুন্দামল্লী-ছুংগুভাৰছাত্ৰামৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত মেট্ৰ' সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও কোয়েম্বাটুৰ আৰু মাদুৰাইত মেট্ৰ' ৰে'ল প্ৰকল্প স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে দেওবাৰে আই আই টি মাদ্ৰাজত এক চৰকাৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় ১৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প দেশবাসীৰ বাবে মুকলি কৰে । লগতে কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে পুনৰ মেৰামতি কৰা ৫ টা 'অমৃত' ৰে'ল ষ্টেচনো উদ্বোধন কৰে । ষ্টেচনকেইটা হৈছে -
- পালানি,
- নামক্কাল,
- পৰমাকুড়ি,
- অম্বাছামুদ্ৰম আৰু
- ভেল্লোৰ কেণ্টনমেণ্ট
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে মেট্ৰ' ৰে'ল প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
Inauguration of the Poonamallee-Vadapalani stretch of Chennai Metro Phase-2 ensures: Faster, more convenient daily travel for commuters. Better connectivity between Chennai’s fast-growing western suburbs and the city centre. Unique 3.7-km double-decker corridor. Also travelled on the Metro and interacted with upcoming StartUps, whose energy was as usual exceptional. சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டத்தில் துவங்கப்பட்ட பூந்தமல்லி -வடபழனி வழித்தடம், பயணிகளின் தினசரி பயணத்தை எளிதாக்கியுள்ளதோடு விரைவுப்படுத்தியும் உள்ளது. இந்த வழித்தடம் அதிவேக வளர்ச்சி பெற்று வரும் சென்னையின் மேற்கு புறநகர் பகுதியோடு நகரின் மத்திய பகுதியை இணைக்க உதவுகிறது. 3.7 கி.மீ தொலைவிலான ஈரடுக்கு பாதை இவ்வழித்தடத்தின் சிறப்பம்சமாகும். வளர்ந்துவரும் புத்தொழில் நிறுவன பிரதிநிதிகளாடு மெட்ரோ ரயில் பயணத்தில் உரையாடினேன். அவர்களின் உற்சாகம் எப்போதும் போல அளவிடற்கரியதாய் இருந்தது.— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তামিলনাডুৱে উদ্যোগ, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ দৰে খণ্ডসমূহৰ মাজেৰে ভাৰতৰ অগ্ৰগতিত ধাৰাবাহিকভাৱে অৰিহণা যোগাইছে । আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে একেলগে কাম কৰে তেতিয়া ইয়াৰ সুবিধাসমূহ জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যখনে ২০৩৬ চনৰ ভিতৰত ১.৫ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিত উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে কৃষি, উদ্যোগ, তথ্য প্ৰযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে । এই উন্নয়নক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ আমি উদ্ভাৱন, ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছো ।"
২০২৬ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত চৰকাৰে কৰা তীব্ৰবেগী ৰে'ল কৰিড'ৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেন্নাইৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আৰু চেন্নাইৰ পৰা কোয়েম্বাটুৰলৈ নতুন কৰিড'ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনায় । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইবাটাও অংশ ৬ লেনযুক্ত কৰাৰো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
ইফালে জলসম্পদৰ বিষয়ত বিজয়ে গোদাৱৰী-কাবেৰী নদীৰ আন্তঃসংযোগ প্ৰকল্পক ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাজ্যসমূহৰ মাজত জল সমবিতৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ তামিল ভাষাক মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যবিধিৰ বাবে প্ৰধান ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় আৰু কোনো চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান (এছএছএ) আঁচনিৰ অধীনত ৫,১১০ কোটি টকাৰ বাকী থকা কেন্দ্ৰীয় ধন মুকলি কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰক অনুৰোধ জনায় ।
Prime Minister @narendramodi lays the foundation stone, inaugurates and dedicates development projects worth over ₹13,000 crore in Chennai, Tamil Nadu. Chief Minister C. Joseph Vijay is also present. @PMOIndia https://t.co/SNnx7SMxms— PIB India (@PIB_India) October 11, 2026
ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ সৈতে কাম কৰি তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা আৰু ৰাজ্যখনৰ অগ্ৰগতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "দেশৰ উন্নয়নক মই সদায় মোৰ মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ আহিছো । মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই এখন ৰাজ্যৰ আশা-আকাংক্ষা বুজি পাও । প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই কেৱল আশা-আকাংক্ষা পূৰণৰ চেষ্টা কৰাই নহয়, ৰাজ্যসমূহে যাতে আকাংক্ষাৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা চলাইছিলো ।"
গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকা দিনবোৰ স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰয়াত নেতা এম কৰুণানিধি আৰু জে জয়াললিতাকে ধৰি তামিলনাডুৰ কেইবাজনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পাইছিল যেতিয়া তেওঁলোকে দাক্ষিণাত্যৰ ৰাজ্যখনৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
লগতে পঢ়ক : ‘ভোট চুৰি’ক লৈ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল-খাৰ্গেয়ে