যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত জ্যোতিষীক ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড
ভুক্তভোগীৰ মাতৃয়ে কন্যাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি অভিযুক্তৰ কাষ চাপিছিল ।
Published : February 24, 2026 at 6:34 PM IST
শিৱগংগা (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ শিৱগংগা জিলাৰ POCSO ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে ২০২১ চনত দুই ভগ্নীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত এজন জ্যোতিষীক ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে । শিৱগংগা জিলাৰ মানাগিৰি অঞ্চলৰ ৫২ বছৰীয়া দোষী ৰামকৃষ্ণণক POCSO আদালতৰ ন্যায়াধীশ গকুল মুৰুগানে দুই লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে ।
আদালতে কয় যে জ্যোতিষী বালকৃষ্ণণক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত মুঠ ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ২ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় । আদালতে লগতে কয় যে তামিলনাডু চৰকাৰে ভুক্তভোগী দুগৰাকীক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে ।
২০২১ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছিল । ভগ্নীদ্বয় মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি অভিযুক্ত জ্যোতিষীৰ কাষ চপাত তেওঁ কন্যা দুগৰাকীক নিজৰ ঘৰলৈ আনিবলৈ কয় । মহিলাগৰাকীয়ে অভিযুক্ত এই কথা বিশ্বাস কৰি দুই কন্যাক লৈ যায় ।
বিচাৰ বিভাগৰ মতে, মহিলাগৰাকীক পৃথক কোঠাত থাকিবলৈ কৈ তেওঁ দুই ভুক্তভোগীক আন এটা কোঠালৈ লৈ যায় য’ত তেওঁ তেওঁলোকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় । তেওঁ লগতে ভুক্তভোগী ভগ্নীদ্বয়ক পিতৃ-মাতৃৰ আগত এই বিষয়ে ক’লে ভয়াৱহ পৰিণতি হ’ব বুলি ভাবুকি দিয়ে ।
প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে দুই ভগ্নীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । সেই সময়ত কৰা চিকিৎসা পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ যৌন সংক্ৰামক ৰোগ থকা বুলি ধৰা পৰে ।
ইয়াৰ পিছতে জ্যোতিষীয়ে ভগ্নীদ্বয় যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে । স্তম্ভিত পিতৃ-মাতৃয়ে তিৰুপট্টৰ সদৌ মহিলা আৰক্ষী থানাত POCSO আইনৰ অধীনত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিৰুপট্ট আৰক্ষীয়ে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি জ্যোতিষী ৰামকৃষ্ণণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।