যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত জ্যোতিষীক ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড

ভুক্তভোগীৰ মাতৃয়ে কন্যাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি অভিযুক্তৰ কাষ চাপিছিল ।

Astrologer Sentenced To 200 Years
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 24, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
শিৱগংগা (তামিলনাডু) : তামিলনাডুৰ শিৱগংগা জিলাৰ POCSO ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে ২০২১ চনত দুই ভগ্নীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত এজন জ্যোতিষীক ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে । শিৱগংগা জিলাৰ মানাগিৰি অঞ্চলৰ ৫২ বছৰীয়া দোষী ৰামকৃষ্ণণক POCSO আদালতৰ ন্যায়াধীশ গকুল মুৰুগানে দুই লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে ।

আদালতে কয় যে জ্যোতিষী বালকৃষ্ণণক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত মুঠ ২০০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ২ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় । আদালতে লগতে কয় যে তামিলনাডু চৰকাৰে ভুক্তভোগী দুগৰাকীক ১০ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে ।

২০২১ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছিল । ভগ্নীদ্বয় মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰি অভিযুক্ত জ্যোতিষীৰ কাষ চপাত তেওঁ কন্যা দুগৰাকীক নিজৰ ঘৰলৈ আনিবলৈ কয় । মহিলাগৰাকীয়ে অভিযুক্ত এই কথা বিশ্বাস কৰি দুই কন্যাক লৈ যায় ।

Astrologer Sentenced To 200 Years
তামিলনাডুৰ শিৱগংগা জিলাৰ POCSO ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত (ETV Bharat)

বিচাৰ বিভাগৰ মতে, মহিলাগৰাকীক পৃথক কোঠাত থাকিবলৈ কৈ তেওঁ দুই ভুক্তভোগীক আন এটা কোঠালৈ লৈ যায় য’ত তেওঁ তেওঁলোকক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় । তেওঁ লগতে ভুক্তভোগী ভগ্নীদ্বয়ক পিতৃ-মাতৃৰ আগত এই বিষয়ে ক’লে ভয়াৱহ পৰিণতি হ’ব বুলি ভাবুকি দিয়ে ।

প্ৰায় দুবছৰৰ পাছত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবে দুই ভগ্নীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । সেই সময়ত কৰা চিকিৎসা পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ যৌন সংক্ৰামক ৰোগ থকা বুলি ধৰা পৰে ।

ইয়াৰ পিছতে জ্যোতিষীয়ে ভগ্নীদ্বয় যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহে । স্তম্ভিত পিতৃ-মাতৃয়ে তিৰুপট্টৰ সদৌ মহিলা আৰক্ষী থানাত POCSO আইনৰ অধীনত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিৰুপট্ট আৰক্ষীয়ে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি জ্যোতিষী ৰামকৃষ্ণণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

