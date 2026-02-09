১৫০ মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব তাজমহল : কেতিয়া আৰু কিয় ?

১৫০ মিনিটৰ বাবে বন্ধ থাকিব তাজমহল : কেতিয়া আৰু কিয় ?
মঙলবাৰে তাজমহল দৰ্শন কৰিব থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী ছিৰিভান্নাৱাৰী নাৰিৰত্নাই । আনহাতে, ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৱেৰোনিক্যু হাৰ্মিনীয়েও তাজমহল দৰ্শন কৰিব ।
Published : February 9, 2026 at 3:17 PM IST
আগ্ৰা : প্ৰেমৰ প্ৰতীক তাজমহল দৰ্শন কৰিব বিচৰা পৰ্যটকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ । কিয়নো ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ বাবে পৰ্যটকৰ বাবে তাজমহলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হ'ব ।
ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগে জনোৱা মতে, ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঃ পেট্ৰিক হাৰ্মিনীয়ে তেওঁৰ পত্নী ৱেৰোনিক্যু হাৰ্মিনীৰ সৈতে মঙলবাৰে তাজমহল দৰ্শনৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে যে মঙলবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ১১.৩০ বজালৈকে সাধাৰণ পৰ্যটকৰ বাবে তাজমহলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ থাকিব । মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰী কূটনীতিবিদ আৰু বিশেষ আলহীক আতিথ্য প্ৰদানৰ বাবে আগ্ৰা ব্যস্ত থাকিব ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী ছিৰিভান্নাৱাৰী নাৰিৰত্নায়ো আগ্ৰা ভ্ৰমণ কৰিব । তেওঁ বুধবাৰে তাজমহল দৰ্শন কৰিব । দুয়োখন দেশৰ ভিভিআইপিসকলৰ তাজমহল ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগ্ৰাত জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু এ এছ আয়ে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । আনহাতে, দুয়োখন দেশৰ আগতীয়া দলেও আগ্ৰাত বাহৰ পাতিছে ।
উল্লেখ্য যে ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনী ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছে । তেওঁ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰতত থাকিব । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত পেট্ৰিক হাৰ্মানীয়ে ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি পদ গ্ৰহণৰ পিছত এইটো হৈছে তেওঁৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ । এই কথা বিগত সময়ত বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰিছিল । ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাৰত ভ্ৰমণসূচীত আগ্ৰা ভ্ৰমণো আছে ।
ভাৰত-ছিচিলিৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বৰ্ষপূৰ্তিত ছিচিলিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিক হাৰ্মিনীৰ এই ভাৰত ভ্ৰমণসূচী । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণকালত দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ জড়িত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়বোৰতো আলোচনা তথা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।
আগ্ৰাৰ প্ৰট'কল বিভাগৰ এ ডি এম প্ৰশান্ত তিৱাৰীয়ে জনোৱা মতে, ১০ আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত আগ্ৰালৈ ভিভিআইপি অতিথিসকলৰ আগমন ঘটিব । যাৰবাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । এই বৈঠকত অতিথিসকলৰ নিৰাপত্তা, যাতায়াত আৰু আদৰণি জনাবলৈ চলোৱা প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আলোচনা হয় । ভিভিআইপি অতিথিসকলৰ তাজমহল ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি তাজমহলত পৰ্যটকসকলৰ প্ৰৱেশ প্ৰভাৱান্বিত হ'ব ।
প্ৰশান্ত তিৱাৰীয়ে লগতে কয় যে থাইলেণ্ডৰ ৰাজকুমাৰী ছিৰিভান্নাৱাৰী নাৰিৰত্নাই বিশেষ বিমানযোগে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিয়লি আগ্ৰাত উপস্থিত হ'ব । তেওঁ তাত এখন হোটেলত নিশাটো কটাব । ৰাজকুমাৰী ছিৰিভান্নাৱাৰী নাৰিৰত্না আগ্ৰাত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক অতিথি হিচাপে থাকিব । আনহাতে, ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা তেওঁ তাজমহল দৰ্শন কৰিব ।
ইফালে ৰাজকুমাৰী ছিৰিভান্নাৱাৰী নাৰিৰত্নাৰ আগ্ৰা ভ্ৰমণ আৰু তেওঁৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বাবে থাইলেণ্ডৰ নিৰাপত্তা এজেন্সী আহি আগ্ৰাত উপস্থিত হৈছে । আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে থাইলেণ্ডৰ নিৰাপত্তা এজেন্সীৰ সৈতে সমন্বয়ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । দুয়োখন দেশৰ প্ৰট'কল অনুসৰি ভিভিআইপি অতিথিসকলৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।