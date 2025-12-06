ETV Bharat / bharat

জৱাহৰলাল নেহৰুক বদনাম কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ’ল ছোনিয়া গান্ধী

প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক বিজেপিয়ে বিভিন্ন ধৰণে বদনাম কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে ।

জৱাহৰলাল নেহৰুক কৰা বদনাম পদ্ধতিগত প্ৰচেষ্টা : ছোনিয়া গান্ধী (IANS)
Published : December 6, 2025 at 12:43 PM IST

নতুন দিল্লী : "প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক বদনাম, হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ পদ্ধতিগত প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীৰ ।

জৱাহৰ ভৱনত নেহৰু চেণ্টাৰ ইণ্ডিয়া উন্মোচন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে নেহৰু আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰধান স্থপতি । তেওঁ কয়, "তেওঁৰ জীৱন আছিল সংসদীয় গণতন্ত্ৰত সুদৃঢ়ভাৱে শিপাই আছিল । পৰিকল্পিত অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰতি তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল, বৈজ্ঞানিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্যৰ বিকাশৰ সমান্তৰালভাৱে বৈজ্ঞানিক মেজাজৰ বিকাশৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতা আছিল । তেওঁৰ বাবে ধৰ্মনিৰপেক্ষতাবাদ – য'ত তেওঁ দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল, ইয়াৰ অৰ্থ আছিল সৰ্বোপৰি ভাৰতৰ বহু বৈচিত্ৰ্যৰ উদযাপন আৰু লগতে ইয়াৰ মৌলিক ঐক্যক শক্তিশালী কৰা । তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনক গঢ় দি আহিছে ।"

শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ শাসনক 'বদনাম' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য দেশৰ "সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভেটি ধ্বংস কৰা"।

কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আমি যদিও তেওঁৰ অৱদানৰ চলি থকা বিশ্লেষণক আদৰণি জনাইছো, কিন্তু তেওঁক কুৎসিত, বিকৃত, বদনাম কৰাৰ পদ্ধতিগত প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণযোগ্য নহয় । কেৱল ব্যক্তিত্ব হিচাপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁৰ সাৰ্বজনীনভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভূমিকা আৰু আগতে কেতিয়াও নেদেখা সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থকা এখন স্বাধীন দেশৰ নেতা হিচাপে তেওঁৰ প্ৰথম দশকবোৰক ভেঙুচালি কৰাই নহয়, ইতিহাস পুনৰ লিখাৰ স্বাৰ্থপৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁৰ বহু শাসন ব্যৱস্থাক মচি পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা ।"

তেওঁ এই প্ৰচেষ্টাসমূহক ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু সংবিধান বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এই প্ৰচেষ্টাসমূহ উন্মাদ আৰু গভীৰভাৱে সাম্প্ৰদায়িক মানসিকতাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত ।

গান্ধীয়ে লগতে কয়, "বিশ্লেষণ এটা কথা, কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা, লিখা আৰু কৰা কামত ইচ্ছাকৃতভাৱে ষড়যন্ত্ৰ একেবাৰে পৃথক । ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই প্ৰচেষ্টাৰ সূচনা কৰা শক্তি কোন ? তেওঁলোক এনে এক মানসিকতাৰ সৈতে জড়িত, যাৰ আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন বা আমাৰ সংবিধান নিৰ্মাণত কোনো ভূমিকা নাছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আচলতে তেওঁলোকে আনকি ইয়াক (সংবিধান) জ্বলাই দিছিল আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আছিল । এয়া এক মতাদৰ্শ যিয়ে বহু আগতেই ঘৃণাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত শেষত মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিল । তেওঁৰ হত্যাকাৰীসকলক আজিও ইয়াৰ অনুগামীসকলে প্ৰশংসা কৰে । এইটো এনে এক মতাদৰ্শ যিয়ে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃসকলৰ আদৰ্শক ধাৰাবাহিকভাৱে নাকচ কৰি আহিছে । ই এক মতাদৰ্শ যিয়ে যাৰ...দেশৰ প্ৰতি ইয়াৰ দৃষ্টিভংগী সকলো ধৰণৰ চিন্তাক প্ৰচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে নাগৰিকসকলক এই প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি ভাৰতৰ মূল্যবোধ আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "আগন্তুক যাত্ৰা সহজ নহয়, কিন্তু আমি প্ৰত্যেকে ব্যক্তিগতভাৱে আৰু একেলগে থিয় হৈ এই প্ৰচেষ্টাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই । আমি এয়া কেৱল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ স্মৃতিৰ বাবেই নহয়, নিজৰ আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ ওচৰতো ঋণী ।"

