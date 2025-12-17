ছিডনী আক্ৰমণ শ্বুটাৰ ছাজিদ আক্ৰাম হায়দৰাবাদৰ আছিল; তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে কৰিলে নিশ্চিত
ছিডনীৰ ব’ণ্ডি বীচত গুলীচালনা কৰা সন্ত্ৰাসবাদী ছাজিদ আক্ৰাম ১৯৯৮ চনত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিল । ২৭ বছৰত মাত্ৰ ছবাৰহে ভাৰতলৈ আহিছিল ছাজিদ ৷
হায়দৰাবাদ : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনীৰ ব’ণ্ডি বিচত গুলীচালনা কৰা শ্বুটাৰ ছাজিদ আক্ৰাম মূলতঃ তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা আছিল ৷ তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশ্চিত কৰে এই কথা ৷ এক বিবৃতিত আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ১৯৯৮ চনত ছাজিদ আক্ৰাম অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিল ৷
তেলেংগানাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছাজিদ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ নবীদ আক্ৰামৰ উগ্ৰবাদৰ আঁৰৰ কাৰণ ভাৰত বা তেলেংগানাৰ কোনো স্থানীয় প্ৰভাৱৰ সৈতে জড়িত যেন নালাগে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ১৯৯৮ চনত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতত বাস কৰাৰ সময়ত ছাজিদ আক্ৰামৰ কোনো অপৰাধজনিত তথ্য নাছিল ৷ আৰক্ষীয়ে কয় যে তেওঁ ২৭ বছৰত মাত্ৰ ছবাৰহে ভাৰতলৈ আহিছিল ৷
তেলেংগানা আৰক্ষীৰ বিবৃতি
- ২০২৫ চনৰ ১৪ ডিচেম্বৰ দেওবাৰে ছিডনীৰ ব’ণ্ডি বিচত হানুকা উদযাপনৰ সময়ত দুজন আক্ৰমণকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল, য’ত ১৫ জন ভুক্তভোগী আৰু দুজন আক্ৰমণকাৰীৰ এজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰক্ষী/চৰকাৰে এই ঘটনাক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বুলি গণ্য কৰিছে ৷ আক্ৰমণকাৰীৰ নাম ছাজিদ আক্ৰাম (৫০) আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ নবীদ আক্ৰাম (২৪) ৷ জানিব পৰা মতে, দুয়োজনেই ISISৰ মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল ৷ অষ্ট্ৰেলিয়া কৰ্তৃপক্ষই অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
- ছাজিদ আক্ৰাম আছিল মূলতঃ ভাৰতৰ হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা৷ হায়দৰাবাদৰ পৰা বি কম ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰায় ২৭ বছৰ আগতে, ১৯৯৮ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যায় ৷ পিছত তেওঁ ইউৰোপীয় বংশৰ মহিলা ভেনেৰা গ্ৰ’ছ’ৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু তাৰ পিছত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰে ৷ তেওঁ এজন পুত্ৰ নবীদ (আক্ৰমণকাৰী দুজনৰ ভিতৰত এজন) আৰু এগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ ৷ ছাজিদ আক্ৰামৰ হাতত এতিয়াও ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট আছে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ নবীদ আক্ৰাম আৰু কন্যাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত জন্ম হৈছিল আৰু সেইসূত্ৰে তেওঁলোক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক ৷
- ভাৰতত থকা আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি বিগত ২৭ বছৰত হায়দৰাবাদত থকা পৰিয়ালৰ সৈতে ছাজিদ আক্ৰমৰ যোগাযোগ অতি কম ৷ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ ছবাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, মূলতঃ পাৰিবাৰিক কাৰণ যেনে সম্পত্তিৰ বিষয় আৰু বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃক লগ কৰিবলৈ ৷ পিতৃৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ ভাৰতলৈ অহা নাছিল বুলিও অনুমান কৰা হৈছে ৷
- পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে তেওঁৰ উগ্ৰ চিন্তাধাৰা বা কাৰ্যকলাপ বা কি পৰিস্তিতিত তেওঁ উগ্ৰপন্থী হ’ল সেই সন্দৰ্ভৰ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
- ছাজিদ আক্ৰাম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ নবীদৰ উগ্ৰবাদৰ কাৰণ ভাৰত বা তেলেংগানাৰ কোনো স্থানীয় প্ৰভাৱৰ সৈতে জড়িত যেন নালাগে ৷
- ১৯৯৮ চনত ভাৰত এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতত থকা ছাজিদ আক্ৰামৰ বিৰুদ্ধে তেলেংগানা আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো অপৰাধজনিত তথ্য নাই ৷
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু অন্যান্য সমকক্ষৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু জনসাধাৰণ আৰু সংবাদ মাধ্যমক পৰীক্ষিত তথ্য অবিহনে জল্পনা-কল্পনা বা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
১৪ ডিচেম্বৰত ছিডনীৰ ব’ণ্ডি বীচত ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে হনুকা উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে সমবেত হোৱাৰ সময়তে পুত্ৰ নবীদৰ সৈতে ছাজিদ আক্ৰমে নিৰীহ লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ৷ এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যত ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰত কৰা গুলীচালনাত ছাজিদ নিহত হয় ৷ ইপিনে গুলীবিদ্ধ নবীদক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ ছাজিদৰ হাতত আছিল ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট, আনহাতে তেওঁৰ পুত্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক ৷
অষ্ট্ৰেলিয়াত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে ছাজিদে ইউৰোপীয় বংশৰ খ্ৰীষ্টান মহিলা ভেনেৰা গ্ৰ’ছ’ক বিয়া কৰায় ৷ নবীদৰ উপৰিও তেওঁৰ এগৰাকী কন্যাও আছে, দুয়োজনেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাগৰিক ৷
ছাজিদ আক্ৰামৰ পৰিয়ালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে ছাজিদে এগৰাকী খ্ৰীষ্টান মহিলাক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কেইবাবছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল ৷ ছাজিদ পুৰণি হায়দৰাবাদ চহৰৰ বাসিন্দা আছিল ৷ পৰিয়ালৰ সূত্ৰই সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, বিগত ২৭ বছৰত ছাজিদে কমেও তিনিবাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল, শেষবাৰৰ বাবে ২০২২ চনত ভাৰতলৈ আহিছিল ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি ব’ণ্ডি বীচত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কেইসপ্তাহমান আগতে ছাজিদে ফিলিপাইনছলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ পুত্ৰ নবীদে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷
