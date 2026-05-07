এই হত্যা পূৰ্বপৰিকল্পিত ! ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যাৰ পিছত বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ দাবী

এই হত্যা পূৰ্বপৰিকল্পিত ! ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যাৰ পিছত বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ দাবী
এনে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক ‘মহাজংগলৰাজ’ আখ্যা দি অধিকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অধীনত চলা এয়া ১৫ বছৰীয়া অপশাসনৰ ফল ৷
Published : May 7, 2026 at 12:33 PM IST
কলকাতা: নিৰ্বাচনী ফলাফলকেন্দ্ৰিক হিংসাত জ্বলিছে পশ্চিমবংগ ৷ সোমবাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিশেষকৈ সদ্য বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পৰাজ মানি ল’ব পৰা নাই ৷
পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰকান্ত ৰথক মটৰ চাইকেলেৰে অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ উত্তৰ ২৪ পৰগনা জিলাৰ মধ্যমগ্ৰামৰ দোলতালা অঞ্চলৰ দোহৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ ৰথে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত নিশা প্ৰায় ১০.৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ৷
দুৰ্বৃত্তই ৰথৰ বাহনখনৰ পিছে পিছে কিছুদূৰলৈকে যোৱাৰ পিছত বাহনখন ৰখাই খিৰিকীৰে গুলীচালনা কৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ সেই সময়ত বাহনখনত ৰথে চালকৰ আসনত আছিল ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, প্ৰথমে দোহৰিয়া জংচনৰ সমীপত এখন সাধাৰণ চাৰিচকীয়া বাহনে ৰথৰ বাহনখন ৰখায় ৷ তাৰপিছত মটৰচাইকেলেৰ অহা এজন লোকে ৰথৰ বাহনখনৰ ওচৰ চাপি গৈ শূন্য দুৰত্বত গুলীচালনা কৰে ৷ সাধাৰণ চাৰিচকীয়া বাহনখনত অহা লোকজনে এই ঘটনাৰ পিছত মটৰ চাইকেলত উঠি তাৰপৰা দুয়োজনে পলায়ন কৰে ৷
#WATCH | North 24 Parganas | On his PA, Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Suvendu Adhikari says, " this is a pre-planned murder, and this is what dgp said. a recce was done for 2-3 days and a murdered was fully planned. the police initiated investigation... we are… pic.twitter.com/XqcQR8Vz8D— ANI (@ANI) May 6, 2026
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচিয়েল মিডিয়া চেনেলৰ তথ্য অনুসৰি, অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত ৰথক ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷ এই ঘটনাত ৰথৰ গাড়ীচালকজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ সম্প্ৰতি তেওঁ জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
চিকিৎসালয়খনৰ এগৰাকী চিকিৎসকে এনেদৰে কয়, ‘‘ভুক্তভোগীক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ বুকুৰ কেইবাটাও স্থানত গুলীলগাৰ চিন আছিল ৷ ইয়াৰে এটা গুলীয়ে হৃদযন্ত্ৰত আঘাত হনাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলীয়ে পেটত আঘাত কৰিছিল ৷ তেওঁক সহায় কৰিবলৈ কোনো উপায়েই নাছিল ৷’’
আনহাতে, দলীয় সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হৈ চলোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত চন্দ্ৰকান্ত ৰথে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ এই সমষ্টিটোতেই সদ্য বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টিএমচি নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অধিকাৰীৰ হাতত নিৰ্বাচনত পৰাজয়বৰণ কৰিছিল ৷
ন্যায়ৰ দাবী বিজেপিৰ
বিজেপিয়ে এই হত্যাকাণ্ডক ‘উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কৰা হত্যা’ বুলি দাবী কৰিছে ৷ ৰাজ্যখনত সংঘটিত এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনাত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইন্ধন যোগোৱাৰো অভিযোগ তোলে গেৰুৱা দলটোৱে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে নিশা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এই ঘটনাক ‘হৃদয় বিদাৰক আৰু নৃশংস হত্যাকাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে । অধিকাৰীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, এই হত্যাকাণ্ড যিদৰে সংঘটিত কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ই পূৰ্বপৰিকল্পিত ৷
অধিকাৰীয়ে কয়, ‘‘আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই আমাক বিষয়টোৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস দিছে । অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কাৰ হাত আছে সেয়া আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই যদিও বিজেপি কৰ্মীসকলক আইন হাতত তুলি নল’বলৈ আহ্বান জনাইছে । আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে ৷ গতিকে আমি এতিয়াই কোনো সিদ্ধান্ত ল’ব নিবিচাৰোঁ ।’’
বিষয় সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সৈতে টেলিফোনযোগে যোগাযোগ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ পশ্চিমবংগত উদ্ভৱ হোৱা এনে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক ‘মহাজংগলৰাজ’ আখ্যা দি অধিকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অধীনত চলা এয়া ১৫ বছৰীয়া অপশাসনৰ ফল ৷ পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
আনহাতে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সমীক ভট্টাচাৰ্যই কয় যে এই হত্যাকাণ্ডই বংগত ‘ৰাজনীতিত অপৰাধৰ আশ্ৰয়’ শীৰ্ষক ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিদায়ী বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই ৰাজনৈতিক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৷
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমক দিয়া এক বিবৃতিত চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত থকা বিজেপি নেতা তথা নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক কৌস্তৱ বাগচীয়ে কয়, ‘‘এয়া আছিল পৰিকল্পিত আক্ৰমণ । আক্ৰমণকাৰীয়ে বহুসময় ধৰি ৰথৰ বাহনখন অনুসৰণ কৰি গৈ তাৰপিছতহে গুলীচালনা কৰিছিল । এয়া মমতা বেনাৰ্জী আৰু অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ষড়যন্ত্ৰ । দোষী চিনাক্ত নোহোৱালৈকে আমি জিৰণি নলওঁ । তেতিয়ালৈকে আমি মৃতদেহ দাহন নকৰো ৷’’
‘‘আমি শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই আছো, কিন্তু টিএমচিয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিছে’’ বুলি বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক তৰুণজ্যোতি তেৱাৰীয়ে কয় ৷
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শোকপ্ৰকাশ
চন্দ্ৰকান্ত ৰথৰ মৃত্যুক লৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ এই হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দি তৃণমূল কংগ্ৰেছে ঘটনাটোৰ চিবিআই তদন্তৰ দাবী জনায় । দলটোৱে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আজি নিশা মধ্যমগ্ৰামত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ লগতে বিগত তিনিদিনত বিজেপি সমৰ্থিত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা নিৰ্বাচনী হিংসাত প্ৰাণ হেৰুওৱা আন তিনিগৰাকী টিএমচি কৰ্মীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছো ৷ বৰ্তমানেও ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ আছে ।’’
We strongly condemn the brutal murder of Chandranath Rath in Madhyamgram tonight, along with the killing of three other TMC workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last three days, despite the Model Code of Conduct being…— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 6, 2026
‘‘আমি আদালতৰ নিৰীক্ষণৰ মাজেৰে বিষয়টো সন্দৰ্ভত চিবিআইৰ তদন্তকে ধৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছো ৷ যাতে অপৰাধীসকলক চিনাক্ত কৰাত পলম নহয় আৰু অচিৰে তেওঁলোকক আইনৰ আওতালৈ আনিব পাৰি’’ - বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
আৰক্ষীৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ
এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে ৷ এই উত্তেজনা ৰোধ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত বহুসংখ্যক আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলো সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই জনোৱা মতে, ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে খালী কাৰ্টিজ লাভ কৰাৰ লগতে এই কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা এখন সাধাৰণ চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰে । আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান গুপ্তাই কয়, ‘‘বাহনখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰটো শিলিগুৰি আঞ্চলিক পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক সন্দেহ হৈছে যে বাহনখনৰ নম্বৰপ্লেটখন সালসলনি কৰা হ’ব পাৰে ৷’’
আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ফৰেনছিকৰ দলে বাহনখনৰ পৰা ইতিমধ্যে কিছু নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ তদুপৰি আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে সমীপৰ অঞ্চলৰ পৰা চিচিটিভিৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ এই ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ‘আক্ৰমণৰ দৃশ্য পুনৰ নিৰ্মাণ’ কৰি তদন্ত আগবঢ়াব ৷
আনহাতে, বৰাছাটৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পাই কয়, ‘‘আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰি আক্ৰমণৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।’’
এই হত্যাকাণ্ডই পশ্চিমবংগৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ছন্দপতনৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পিছতে এনেবোৰ হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে চৰ্চালৈ অহা নামসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শুভেন্দু অধিকাৰী ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত নন্দীগ্ৰামত মমতা বেনাৰ্জীক পৰাজিত কৰাৰ পিছত এইবেলি ভবানীপুৰত বেনাৰ্জীক পৰাজিত কৰিছিল অধিকাৰীয়ে ।
শেহতীয়া পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২০৭ খন আসন লাভেৰে চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰি বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলায় ৷
(এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন)
