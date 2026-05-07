ৰেইকীৰ অনুশীলন কৰি শীতল মস্তিকৰে চন্দ্ৰনাথক হত্যা কৰা হ’ল : শুভেন্দু অধিকাৰী
‘‘চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলীয়াই হত্যা - মহা-জংঘল ৰাজৰ পৰিণতি এয়া ৷ অপৰাধীয়ে কোনো কাৰণতে ৰেহাই নাপাব ৷’’ এয়া শুভেন্দু অধিকাৰীৰ মন্তব্য ৷
Published : May 7, 2026 at 9:57 AM IST
মধ্যমগ্রাম (পশ্চিমবংগ) : ‘‘দুই-তিনি দিন ধৰি ৰেইকীৰ অনুশীলন কৰি শীতল মস্তিকৰে হত্যা কৰা হৈছিল চন্দ্ৰনাথক ।’’ নন্দিগ্ৰাম আৰু ভৱনীপুৰৰ বিধায়ক শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ হত্যাৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে কয় । লগতে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে বিচাৰি উলিয়াব বুলিও তেওঁ কয় ।
উত্তৰ ২৪ পৰগনা জিলাৰ মধ্যমগ্ৰামৰ দোলতালা অঞ্চলৰ দোহৰিয়াত বুধবাৰে নিশা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰী তথা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে । শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ গাড়ীখনক লক্ষ্য কৰি নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰে ।
#WATCH | North 24 Parganas | On his PA, Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Suvendu Adhikari says, " this is a pre-planned murder, and this is what dgp said. a recce was done for 2-3 days and a murdered was fully planned. the police initiated investigation... we are… pic.twitter.com/XqcQR8Vz8D— ANI (@ANI) May 6, 2026
চন্দ্ৰনাথৰ মূৰ, বুকু, পেটকে ধৰি দেহৰ কেবাটাও স্থানত গুলীয়ে আঘাত কৰে ৷ ফলত তেওঁ বহি থকা স্থানতে ঢলি পৰে ৷ এই ঘটনাত চন্দ্ৰনাথৰ গাড়ী চালক বুদ্ধদেৱ বেৰাও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বেৰাৰ দেহটো গুলী লাগে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সুভাগ্যক্ৰমে উক্ত ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত নাছিল শুভেন্দু অধিকাৰী ৷
এই ঘটনাৰ পাছতে চন্দ্ৰনাথ ৰথক মধ্যমগ্ৰামৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷ বুধবাৰে নিশাই ৰাজ্যিক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তা মধ্যমগ্ৰাম চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় । লগতে শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰো চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় ।
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: Visuals from outside Barasat Hospital, where the post-mortem of BJP leader Suvendu Adhikari's PA Chandra is being performed.— ANI (@ANI) May 7, 2026
Chandra was shot dead near Madhyamgram last night. pic.twitter.com/12eD798Odu
সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শুভেন্দুৱে কয়, "আমি বৰ্তমান কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই । ঘটনাৰ পিছতে নিজেই ৰাজ্যিক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই সেই স্থানলৈ আহে । তেওঁ আমাক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকে চিচিটিভিৰ ফুটেজত ক্লু পাইছে । আমি তদন্তৰ স্বাৰ্থত একো জানিব বিচৰা নাছিলো । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই ইংগিত দিছে যে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোলৈ আহিছিল ৷ তেওঁলোকে ৰেইকী কৰি শান্ত মগজুৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ৷ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীখনত ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱা হৈছিল বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ।’’
সকলো শ্ৰেণীৰ বিজেপি কৰ্মীক সম্বোধন কৰি শুভেন্দুৱে কয়, "আপোনালোকৰ কোনোৱেও আইন নিজৰ হাতত ল'ব নালাগে । আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে দোষীক বিচাৰি উলিয়াব । আগন্তুক দুই-তিনি দিনত আমি এখন নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিম । আৰ জি কৰ ঘটনাৰ দৰে ভুক্তভোগীয়ে যাতে ন্যায় লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য দিম ৷ চন্দ্ৰনাথ ৰাথক হত্যা কৰা দুৰ্বৃত্তকেইটাক বিচাৰি উলিয়াম ৷ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো, অনুগ্ৰহ কৰি শান্তি বজাই ৰাখক । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল দুটাৰ লগত থাকক ।’’
শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে আৰু কয়, "মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত স্থানীয় বিধায়ক আৰু মই উপস্থিত থাকি মৃতদেহটো পৰিয়ালক গতাই দিম । বিধায়ক সজল ঘোষ আৰু আন দুই এজনক পৰিয়ালটোৰ সৈতে থকাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।"
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | Forensic team investigates the vehicle in which BJP Leader Suvendu Adhikari's PA Chandra was shot dead near Madhyamgram. pic.twitter.com/gdenXBk0o0— ANI (@ANI) May 7, 2026
শুভেন্দু লগতে কয়, ‘‘এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মই ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবিনৰ সৈতে কথা পাতিছো ।’’ ইয়াৰে সমান্তৰালভাৱে তৃণমূল চৰকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি অধিকাৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক ‘মহা-জংঘল ৰাজ’ (Maha-Jungle Raj) বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘যোৱা ১৫ বছৰ ধৰি বংগত প্ৰচলিত 'মহা-জংগল ৰাজ'ৰ পৰিণতি এয়া । ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ’লেই অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব ৷ বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়া কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া আমি এই অপৰাধীসকলক দমন কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ৷’’