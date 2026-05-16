অধিকাৰী হৈছে বংগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী : মিথুন চক্ৰৱৰ্তী
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দলৰ কোনো পদ ল’বলৈ মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আগ্ৰহী নহয় ৷ একেদৰে, শুভেন্দুতকৈ অন্য় ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী বংগই নাপাব বুলি কয় মিথুনে ৷
Published : May 16, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা : ‘‘শুভেন্দু অধিকাৰী হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী । তেওঁতকৈ ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী আন কোনো হ'ব নোৱাৰে ।’’ এই মন্তব্য প্ৰবীণ অভিনেতা তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ ৷
মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে লগতে কয়, "শপত লোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আহিছে । আমি গৌৰৱ কৰা উচিত যে শুভেন্দুক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ ৷ আগন্তুক দিনত এই যোদ্ধাই সন্মুখৰ পৰা ইখনৰ পিছত সিখন যুদ্ধৰ নেতৃত্ব দিব ৷ মই তেওঁৰ ঠিক পিছফালে থাকিম ।"
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত কলকাতাৰ নিউ টাউনত থকা চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী উপস্থিত হয় ৷ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি দুয়ো এক আলোচনাত মিলিত হয় ৷
VIDEO | Kolkata, West Bengal: On meeting BJP leader Mithun Chakraborty, CM Suvendu Adhikari says, " mithun da has worked very hard over the last 6 years to bring about a change in the state. he is a popular personality in the country, with fan following across parties. he is a… pic.twitter.com/1jVwXjhQ7S— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী অধিকাৰীয়ে কয়, ‘‘বংগত বিজেপিৰ বৃহৎ বিজয় আৰু মোক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত দিয়াৰ আঁৰৰ মূল মানুহজন হৈছে চক্ৰৱৰ্তী । আমি ৰাজ্যত পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ । মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত মিথুন দাই মোক লগ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ কাষলৈ নিজেই আহিব । তেওঁ ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমগ্ৰ বংগত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিল, ইখনৰ পাছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল । প্ৰায় ছয় বছৰ ধৰি তেওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে বংগই হেৰুৱা গৌৰৱ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে ।"
বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে আৰু কয়, ‘‘বিগত তিনিমাহত চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিজেপিৰ বাবে সৰ্বাধিক ৰাজহুৱা সভা, ৰেলী, ৰোডশ্ব’ পৰিচালনা কৰিছে । মিথুন দাৰ নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কোনো সীমা নাই । তেওঁক ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা কোনো সাংগঠনিক পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰাটোহে তেওঁ পছন্দ কৰে ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘চক্ৰৱৰ্তীৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল বিজেপি দলৰ মাজতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই ৷ দাদা এজন মহাগুৰু ।"
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ ২৪ পৰগনাত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ৷ কিয়নো ২১ মে’ত বংগৰ ফাল্টা সমষ্টিত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে নিজেই জিলাখনত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰীক পৰিস্থিতি মূল্যায়ন কৰে ৷ লগতে তেওঁ স্থানীয় বিষয়াসকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় ।