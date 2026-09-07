ৰাণৱে’ত সন্দেহজনক ড্ৰোন, অমৃতসৰ বিমানবন্দৰত হুৱাদুৱা
নিশা ১০ মান বজাত বিমানবন্দৰৰ এলেকাত প্ৰায় ৪ খন সন্দেহজনক ড্ৰোন সদৃশ উৰণীয়া সামগ্ৰী দেখা যায় ।
Published : September 7, 2026 at 3:48 PM IST
অমৃতসৰ: দেওবাৰে নিশা শ্ৰীগুৰু ৰামদাসজী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ বিমানবন্দৰৰ এলেকাত প্ৰায় ৪ খন সন্দেহজনক ড্ৰোন সদৃশ উৰণীয়া সামগ্ৰী দেখা যায় ।
নিশা ১০ মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৰাণৱে’ৰ সমীপত সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ দেখা পোৱাৰ পিছতে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ’লে তাৎক্ষণিকভাৱে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ।
দিল্লী আৰু চণ্ডীগড়লৈ ৭খন বিমান ডাইভাৰ্ট
নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা ৭খন বিমান দিল্লী আৰু চণ্ডীগড়লৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে যাত্ৰীসকলে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । অৱশ্যে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সুদৃঢ় কৰাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অহৰহ চকু ৰাখিছে ।
বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক এ কে শৰ্মাই জনোৱা মতে, "যোৱা নিশা প্ৰায় ৯:৪২ বজাত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা এ টি চি অমৃতসৰে এক তথ্য লাভ কৰিছিল যে ইয়াত কিছুমান ড্ৰ’ন দেখা গৈছে ৷ তথ্য লাভৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে এ টি চি অমৃতসৰৰ যৌথ কাৰ্য সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পিছত জি এছ ই কমিটীয়ে ড্ৰ’নৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে আহি থকা বিমানসমূহ ডাইভাৰ্ট কৰি বিমানবন্দৰটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে ।"
"সেই ড্ৰ’নবোৰ যেতিয়ালৈকে তাতেই থাকিল, তেতিয়ালৈকে বিমানবন্দৰটোও বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল আৰু ৭খন বিমান ডাইভাৰ্ট কৰা হ’ল। ইয়াৰে ২খন বিমান চণ্ডীগড়লৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল, আৰু ৫খন বিমান দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
এই বিষয়ে আমি পঞ্জাৱ আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান কি হ’ল তদন্তৰ বিষয় । কিছুদিনৰ বাবে বিমানবন্দৰ বন্ধ আছিল যদিও পিছত পুনৰ কাম আৰম্ভ হয় । ওভতাই পঠোৱা বিমানসমূহৰ ভিতৰত ৫খন বিমান ঘূৰি আহিল । ইয়াৰ ভিতৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান বাতিল হোৱাৰ লগতে মালয়েছিয়াৰ বিমানখন ঘূৰাই দিয়া হ’ব ।" তেওঁ কয় ৷
আনহাতে, ৰাজসঞ্চী থানাৰ ষ্টেচন হাউছ অফিচাৰ (এছ এইচ অ’) গুৰপ্ৰীত সিঙে জনোৱা মতে, কৰ্তব্যৰত বিষয়া এ এছ আই নিৰঞ্জন সিঙে বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত উপস্থিত হৈ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ কয়, "আমি বায়ুসেনা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ যে ইয়াত কিছুমান ড্ৰ'ন দেখা গৈছে, যাৰ সম্পৰ্কত আমি এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিছো । ঝাঝোটি গাঁৱত কাবাডী প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, কিন্তু দিনত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, আনহাতে এই ড্ৰ’নবোৰ ৰাতি দেখা গৈছিল ৷ এই ড্ৰ’নসমূহ কেৱল খেলৰ বাবেই উৰুওৱা হৈছিল নেকি সেয়া ক’ব নোৱাৰি, কিন্তু আমি বিষয়টোৰ ওপৰত পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি আছোঁ ।’’
কিন্তু বিমানবন্দৰত নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে বিমানবন্দৰৰ পৰা ৮ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ড্ৰোন উৰুৱাই নিষিদ্ধ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো ড্ৰ’ন উৰুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।