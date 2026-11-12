পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক ! বিহাৰত ধৰা পৰিল এজন
পাকিস্তানৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে ধৃত লোকজনৰ সু-সম্পৰ্ক আছে ।
Published : November 12, 2026 at 3:21 PM IST
পূৰ্ণিয়া(বিহাৰ): ভাৰতত থাকিয়েই বহু লোকে পাকিস্তানৰ মদদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে ৷ পিছে এনে লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে সদায়েই দেশৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে কঠোৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷
পুনৰবাৰ ভাৰতীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে এনেধৰণৰ এক অভিযানত সফলতা লাভ কৰিছে ৷ বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াত এই অভিযান চলিছিল ৷ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত চলোৱা এক অভিযানত পাকিস্তানৰ হৈ কাম কৰা এজন লোক ধৰা পৰে ৷
#WATCH | Bihar | Purnea SSP Dr Shaurya Suman says, "An individual named Shahid has been arrested in Purnea. Acting on information received from intelligence agencies, the Purnea Police have arrested a young man named Shahid Akhtar. We have shared this information with various specialised agencies, including the Bihar ATS, the NIA, and the STF, who have also interrogated him... We have uncovered evidence indicating that this individual was consistently disseminating radical content through his own channels and various Instagram accounts. Although his Instagram accounts had already been banned, he shifted to using encrypted messaging services to recruit and engage with young people. Furthermore, he was in constant contact with an individual based in Pakistan. We are currently conducting a technical investigation to identify all members of this group... The network he established to carry out his objectives includes individuals from Hyderabad, West Bengal, and Pakistan... If necessary, we will seek to take him into our custody again for further, in-depth interrogation."— ANI (@ANI) November 12, 2026
পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযানকাৰী দলে ব্যক্ত কৰা অনুসৰি, পাকিস্তানৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে ধৃত লোকজনৰ সু-সম্পৰ্ক আছে । মধুবনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কালীপ্ৰসাদ যাদৱ টোলাস্থিত এটা বাসগৃহৰ পৰা এই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
ধৃত লোকজন কালীপ্ৰসাদ যাদৱ টোলাৰ বাসিন্দা ছামিম আখতাৰৰ পুত্ৰ শ্বাহিদ আখতাৰ ৷ ২০২৫ চনৰ পৰা শ্বাহিদ আখতাৰে ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ হৈ কাম কৰি অহা বুলি আৰক্ষী আৰু চোৰাংচোৱাৰ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে ৷ লোকজনৰ অধীনত পাকিস্তানৰ লগতে হায়দৰাবাদ, পশ্চিমবংগ আৰু দেশৰ অন্যান্য বহু প্ৰান্তত একাধিক লোকে কাম কৰি থকা বুলি তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে ৷
এই গোটটোৱে সন্মিলিতভাৱে দেশবিৰোধী তথা সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জড়িত হৈ আহিছিল ৷ লগতে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত যিকোনো স্পৰ্শকাতৰ তথা গোপনীয় তথ্য পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক যোগান ধৰি আহিছিল ৷ দেশৰ ভিতৰে-বাহিৰে বিশেষকৈ বিদেশত থকা এনেধৰণৰ অন্য লিংকমেনৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিবলৈ গোটটোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম বিশেষকৈ হোৱাটছ এপ গ্ৰুপ সততে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷
চোৰাংচোৱাৰ তথ্য আৰু নিৰ্দিষ্ট ডিজিটেল প্ৰমাণ লাভৰ পিছতে এই সন্দেহযুক্ত লোকজনক বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাই অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ চোৰাংচোৱাৰ এটা দল বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াত উপস্থিত হয় আৰু মধুবনী আৰক্ষীৰ সহযোগত লোকজনৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
সম্প্ৰতি পূৰ্ণিয়াৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ ধৃত লোকজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ প্ৰায় ২৪ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি কোনো অজ্ঞাত স্থানত শ্বাহিদ আখতাৰক জেৰা চলাই থকা হৈছে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষী তথা চোৰাংচোৱাই সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সন্দৰ্ভত যিকোনো তথ্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে ৷
অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত পূৰ্ণিয়াৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ শৌৰ্য সুমনে কয়, ‘‘জিলাখনৰ মধুবনী থানা এলেকাৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আইবিৰ পৰা আমি তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰো । অভিযুক্তৰ সৈতে পাকিস্তানৰ বহু লিংক আছে ৷ ইতিমধ্যে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ম’বাইল ফোনটো তদন্তৰ খাতিৰত পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।’’
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, দীৰ্ঘদিনৰে পৰা এই গোটটোৱে শ্লিপাৰ চেলৰ সহায়ত দেশবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ লগতে কূটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিল ৷ লোকজনে ব্যৱহাৰ কৰি অহা ম’বাইলটোৰ লগতে লেপটপটোও ইতিমধ্যে অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: চিবিআইৰ ক্লীনশ্বীট স্বত্বেও অসমৰ যুৱতীয়ে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ফাইল পুনৰ মুকলি