মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত ২ গৰাকী মহিলাসহ ৪ জন লোক নিহত
টামেংলং জিলাত পুৱা ৪বজাত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১২ঘণ্টাৰ পিছত ন’নী জিলাত আন এটা আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
By PTI
Published : September 14, 2026 at 9:09 AM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : মণিপুৰৰ টামেংলং আৰু ন’নী জিলাত দেওবাৰে সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুগৰাকী মহিলাসহ প্ৰায় চাৰিজন লোক নিহত হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ৱাই খেমচাঁদ সিঙে এই হত্যাকাণ্ডক লৈ গভীৰ শোক প্রকাশ কৰাৰ লগতে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, পুৱা প্ৰায় ৪ বজাত টামেংলঙত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১২ ঘণ্টাৰ পিছত আন এটা আক্ৰমণত আন দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
Chief Minister Shri @YKhemchandSingh has expressed deep anguish over the heinous killing of two innocent civilians at Tollen Kuki Village under Kaimai Police Station, Tousem Sub-Division, Tamenglong district and the loss of two more precious lives in a gun attack by unidentified…— CMO MANIPUR (@CMO_MANIPUR_) September 13, 2026
নব্বৈৰ দশকত ৰাজ্যখনত কুকি-নগা সংঘাতৰ সময়ত জাতিগত হিংসাত নিহত হোৱা লোকসকলৰ স্মৃতিত মণিপুৰৰ কুকি সম্প্ৰদায়ে প্ৰতি বছৰে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা ‘সাহানিত নি’ বা ‘ক'লা দিৱস’ৰ দিনা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ইম্ফলৰ পৰা জিৰিবাম সংযোগী ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত অৱস্থিত টোলেন কুকি গাঁৱৰ এটা ঘৰত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণ চলায় । এই আক্ৰমণত লিংগাংগাই চিংছিট নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ স্বামী ছেইনাই চিংছিট আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰ আহত হয় ।
ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ আহতসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷ কিন্তু পিছত তেওঁক অসমৰ শিলচৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত ছেইনাইৰ মৃত্যু হয় ।
দ্বিতীয়টো কাণ্ড দেওবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩:৩০ বজাত নংবা থানাৰ অধীনস্থ লংপি গাঁৱত সংঘটিত হয় ৷ সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষক গুলীয়াই হত্যা কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত দুজনক জুলি গাংটে আৰু আৰ গাংটে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্রী ৱাই খেমচাঁদ সিঙে এই হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে এনে কাপুৰুষালি হিংসা কার্যকলাপ অগ্রহণযোগ্য আৰু আমাৰ সমাজত ইয়াৰ কোনো স্থান নাই ৷" তেওঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।
বিজেপি নেতা তথা মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং আৰু নগা পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ বিধায়ক আৱাংবৌ নিউমাইয়ে লিংগাইও এই হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত সিঙে কয় যে টামেংলং কুকি গাঁৱৰ এই ঘটনাটো অত্যন্ত চিন্তনীয় আৰু হৃদয়বিদাৰক ।
The tragic incident at Tollen Kuki Village, where Mrs. Lhingjangai Singsit was killed and her husband and young son sustained gunshot injuries, is deeply disturbing and heartbreaking.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) September 13, 2026
My deepest condolences are with the bereaved family and I pray for the speedy recovery of the…
তেওঁ কয়, "নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আমাৰ শীৰ্ষ চিন্তা হ'ব লাগে । এনে হিংসাই সাধাৰণ নাগৰিকৰ দুখ বঢ়ায় আৰু শান্তিৰ দিশত কৰা প্ৰচেষ্টাক আৰু অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।"
ইফালে নগা পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ বিধায়ক আৱাংবৌ নিউমাইয়ে এক বিবৃতিত কয়, "নিৰস্ত্ৰ পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো এক কাপুৰুষালি আৰু সভ্য সমাজত ইয়াৰ কোনো স্থান নাই । ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত উপত্যকাটোত বাস কৰা মেইটেই জনগোষ্ঠী আৰু পাহাৰত বাস কৰা কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা জাতিগত সংঘাতত এতিয়ালৈকে কমেও ৩০৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৯ জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ আনহাতে হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে ৷