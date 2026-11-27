গুজৰাটত মাৰণাস্ত্ৰসহ ধৰা পৰিল জইছ-ই-মহম্মদৰ সদস্য কৰিমগঞ্জৰ চাহাৰুল
বদোদৰাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ গেটত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চাহাৰুলে । মোবাইল ফোনত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ফটো উদ্ধাৰ ।
By PTI
Published : November 27, 2026 at 3:48 PM IST
আহমেদাবাদ : গুজৰাটৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী স্কোৱাডৰ (এটিএছ) বৃহৎ সফলতা । এটিএছয়ে অভিযানৰ সময়ত মাৰণাস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদসহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জইছ-ই-মহম্মদৰ এটা সন্দেহযুক্ত সক্ৰিয় সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । কাৰিকৰী তথ্য আৰু চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহম্মদ চাহাৰুল ইছলাম কবিৰুদ্দিন নামৰ সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীটোক এটিএছয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সন্ত্ৰাসবাদীটো অসমৰ কৰিমগঞ্জৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#UPDATE | The name of the arrested suspect, a terrorist linked to Jaish-e-Mohammed, is Md Saharul Islam Assam. The ATS has recovered a rifle and more than 20 live cartridges from the accused. A major operation by the ATS is currently underway: Gujarat ATS Official (Source: Gujarat ATS)— ANI (@ANI) November 27, 2026
এটিএছৰ দলটোৱে সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এটা এছাল্ট ৰাইফল (সন্দেহযুক্ত একে-৪৭), ২৩ টা সজীৱ কাৰ্টিজ, দুটা খালী কাৰ্টিজ, এখন জেইএমৰ পতাকা, মোবাইল ফোন আৰু চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
সূত্ৰৰ মতে জেৰাৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে যে অভিযুক্তই বদোদৰাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ গেটত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ মোবাইল ফোনত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ফটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি এটিএছৰ বিষয়াই জনাইছে ।
বিষয়াসকলে লগতে কয় যে অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন (ইউএপিএ) আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
#WATCH | Gandhinagar: Gujarat ATS DIG Sunil Joshi says, "...ATS received information that an individual from another state, affiliated with Jaish-e-Mohammed, was planning to enter Gujarat within the coming days, armed with an automatic assault rifle, with the intent of attacking a security establishment. To act on this intelligence, a team was formed... It was discovered that a suspicious individual, identified as Mohammad Islam Kabiruddin, a native of Assam, had arrived in Vadodara after switching off his regular phone and was staying at a hotel... Monitoring this number revealed that he was traveling back toward Vadodara from Dahod. Consequently, roadblocks were set up at various locations... Upon searching him in the presence of official witnesses, several items were recovered from his bag, including: an automatic assault rifle resembling an AK-47; two empty magazines; 23 live cartridges; a flag of Jaish-e-Mohammed; mobile phones; SIM cards; and some cash..." He adds, "His handler, identified as Mufti Rafiq (alias Ibn Abdullah), is affiliated with Jaish-e-Mohammed. To facilitate this operation, which involved purchasing a new phone, travelling, staying in a hotel, and subsequently making an exit, the handler provided him with 50,000 rupees. The accused intended to carry out this terrorist act and then migrate to Pakistan to join the ranks of Jaish-e-Mohammed, with the ultimate goal of attaining 'martyrdom'. A First Information Report (FIR) has been registered against the individual under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and proceedings are underway to produce him before the relevant court..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
এই সন্দৰ্ভত গুজৰাটৰ এটিএছৰ ডিআইজি সুনীল যোশীয়ে কয়, "গুজৰাট এটিএছয়ে এটা খবৰ লাভ কৰিছিল যে জইছ-ই-মহম্মদৰ সৈতে জড়িত অন্য এখন ৰাজ্যৰ এজন লোক গুজৰাটত নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে আহি আছে । এই তথ্যৰ ভিত্তিত অনুসন্ধানৰ বাবে এটা দল গঠন কৰা হয় । সেই অনুসন্ধানৰ সময়ত জানিব পৰা গ'ল যে মহম্মদ চাহাৰুল ইছলাম কবিৰুদ্দিন নামৰ অসমৰ এজন লোকে নিজৰ ফোন নম্বৰ বন্ধ কৰি গুজৰাটৰ এখন হোটেলত বাহৰ পাতি আছে । ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ মিলন নামৰ এখন হোটেলত আছিল । সেই হোটেলখনত খবৰ কৰাত গম পোৱা গ'ল যে মানুহজনে সম্পূৰ্ণ ধন আদায় দি হোটেলৰ পৰা ওলাই গৈছে । হোটেলত জমা দিয়া আধাৰ কাৰ্ড আৰু ফোন নম্বৰ পৰীক্ষা কৰি গম পোৱা গ'ল যে মানুহজনে বদোদৰালৈ উভতি আহি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন পথত তালাচী আৰম্ভ কৰা হয় । ফোন নম্বৰটো ট্ৰেক কৰি অৱশেষত এটা বেগৰ সৈতে ২২ বছৰীয়া লোকজনক পালেডি বাছ আস্থানৰ সমীপৰ পৰা আটক কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত বেগটো পৰীক্ষা কৰাত এটা ৰাইফলসহ মাৰণাস্ত্ৰ, জইছ-ই-মহম্মদৰ পতাকা আৰু কিছু নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিভিন্ন অনুসন্ধানৰ অন্তত লোকজনৰ হেণ্ডেলাৰ মুফতি ৰফিক (ওৰফে ইবনে আব্দুল্লা) নামেৰে চিনাক্ত কৰা হয় । যি জইছ-ই-মহম্মদৰ সৈতে জড়িত । নতুন ফোন ক্ৰয় কৰা, ভ্ৰমণ কৰা, হোটেলত থকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পলায়ন কৰা আদিৰ বাবে হেণ্ডেলাৰে লোকজনক ৫০ হাজাৰ টকা দিছিল । অভিযুক্তই এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ লগতে তাৰ পিছত পলায়নৰ উদ্দেশ্য লৈছিল ।"
লগতে পঢ়ক :
সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যক মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত : ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰত