বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চালে আত্মসমৰ্পনকাৰী মাওবাদীয়ে, ক'লে সংঘৰ্ষময় জীৱনৰ কথা

বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চালে আত্মসমৰ্পনকাৰী মাওবাদীয়ে, ক'লে সংঘৰ্ষময় জীৱনৰ কথা
ছত্তীশগড়ত বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা পৰিদৰ্শন কৰিলে আত্মসমৰ্পনকাৰী মাওবাদীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি মহিলাসকলে ক'লে- "ভাল লাগিছে" ।
Published : March 18, 2026 at 7:42 PM IST
ৰায়পুৰ: ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানীত বিধানসভাত দেখা গ'ল বিৰল দৃশ্য । বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চাবলৈ আহিল আত্মসমৰ্পনকাৰী মাওবাদীৰ এটা দল । চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত মাওবাদীক সমূলাঞ্চে নিঃশেষ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ সময়তে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা মাওবাদীসকলে মুকলিকৈ তেওঁলোকৰ নতুন জীৱন আৰু অতীতৰ যন্ত্ৰণাসমূহৰ বিৱৰণ কৰিছিল ।
আত্মসমৰ্পনকাৰী ১৪০ গৰাকী মাওবাদী উপস্থিত হ'ল বিধানসভাত:
৫৪ গৰাকী মহিলাকে ধৰি মুঠ ১৪০ গৰাকী আত্মসমৰ্পণ মাওবাদীয়ে ৰায়পুৰ বিধানসভাৰ কামকাজৰ বুজ লয় । তেওঁলোকে বিধানসভাৰ কামকাজ সুক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চৰকাৰখন কেনেদৰে চলি থাকে সেই কথা উমান লয় । এই ভ্ৰমণ তেওঁলোকৰ বাবে এক নতুন অভিজ্ঞতা আছিল, য’ত তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষী হৈছিল ।
জংঘলৰ পৰা স্বাভাৱিক জীৱনলৈকে মহিলাসকলে ক'লে নিজৰ কাহিনী:
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা এগৰাকী মহিলা মাওবাদীয়ে জনাই যে তেওঁলোকে পূৰ্বে জীৱনটো হাবিত ঘূৰি ফুৰিছিল, স্থায়ী ঘৰ নোহোৱাকৈ । কিন্তু এতিয়া, তেওঁলোকে মূলসুঁতিৰ সমাজলৈ ঘূৰি আহিছে, পৰিয়ালৰ সৈতে জীয়াই আছে, স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিছে, সাধাৰণ মানুহৰ লগত মিলি গৈছে । এই পৰিৱৰ্তনে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ শান্তি আৰু সন্তুষ্টি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য কৰে ।
বিধানসভা দেখাৰ পিছত গণতন্ত্ৰৰ অৰ্থ বুজিলোঁ:
একাংশ মহিলাই কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে বিধানসভাৰ কামকাজ ওচৰৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল । চৰকাৰে কেনেদৰে কাম কৰে আৰু কেনেকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাই দিয়ে । এই অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকৰ বাবে নতুন দৃষ্টিভংগী আৰু বুজাবুজি কঢ়িয়াই আনিলে ।
সতীৰ্থসকলক আহ্বান, হিংসা ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহক:
আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীসকলে তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ সতীৰ্থসকলক আৱেগিকভাৱে আৱেদন জনায় । হিংসাৰ পথ পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিৰ সমাজলৈ ঘূৰি আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁলোকৰ মতে প্ৰকৃত শান্তি আৰু সন্মান স্বাভাৱিক জীৱনত নিহিত হৈ আছে ।
প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে অপেক্ষা, সুবিধা নোপোৱাৰ বেদনা:
অৱশ্যে এই ইতিবাচক ছবিখনৰ মাজতে একাংশ মহিলাইও নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু অন্যান্য সুবিধাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও তেওঁলোকে এতিয়াও সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লাভ কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্তত সুখী হৈ পৰিয়ালৰ সৈতে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰি আছে ।
চৰকাৰী দাবী আৰু প্ৰকৃত ছবি:
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত মাওবাদী সমস্যা নিৰ্মূল কৰিব বুলি দাবী কৰিছে । আত্মসমৰ্পনকাৰী মাওবাদীসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু দুৰ্দশাই এই দাবীৰ স্থল বাস্তৱতাক উদঙাই দিছে, য'ত পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে যদিও বৰ্তমানো বহু প্ৰত্যাহ্বান আছে ।
এয়া এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে:
চত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ ছাইয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীসকলক আদৰণি জনাই তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে মাওবাদীসকলে অহৰহ আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ ওভতি আহিছে আৰু তেওঁ সন্তুষ্ট । মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে উল্লেখ কৰে যে ইতিমধ্যে মাওবাদৰ অন্ত পৰিছে, মাত্ৰ এটা তাৰিখলৈহে অপেক্ষা কৰি আছে ।
তেওঁ কয়,"আজি এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । পূৰ্বে বিপথে পৰিচালিত হোৱা ১৪০ জন পুনৰ সংস্থাপন কৰা ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এতিয়া মূলসুঁতিলৈ উভতি আহি আজি বিধানসভা ভৱনলৈ আহিছে । এইটো আনন্দৰ বিষয় । সকলোকে আদৰণি জনোৱা হৈছে । আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ । আমি তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে তেওঁলোকে আগৰ আৰু এতিয়াৰ জীৱনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰে । তেওঁলোকে ক’লে যে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাল লাগিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১২০ জন আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদীয়ে চত্তীশগড় বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।"
মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা প্ৰাক্তন মাওবাদীসকলে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক নিবিড়ভাৱে বুজি পাইছে আৰু ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ কামকাজ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে লগতে কয় যে চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে তেওঁলোকক মূলসুঁতিৰ সমাজত একত্ৰিত কৰা আৰু তেওঁলোকক উন্নত জীৱনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা ।