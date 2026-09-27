ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ এক লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ : ‘মন কি বাত’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ এক লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ : ‘মন কি বাত’ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ সহ্য কৰি আহিছিল ৷ সেই যন্ত্ৰণাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আছিল ।
Published : September 27, 2026 at 3:25 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতি মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰে মন কি বাতত কয় যে ২০১৬ চনৰ ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যন্ত্ৰণাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰ আৰু দেশৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ লেখত ল’বলগীয়া উদাহৰণ ।
ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি পালন কৰে ৷ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী আৰু নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাহেকীয়া অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ ৰ জৰিয়তে দেশখনে স্পষ্ট কৰি দিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে ২০১৬ চনৰ ২৮-২৯ ছেপ্টেম্বৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ উৰিত সেনা শিবিৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাই নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সিপাৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মগোপন কৰি থকা বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল । তেওঁ মন্তব্য কৰে যে ভাৰতৰ সাহসী জোৱানসকলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰেখা চমুকৈ এলঅ’চি অতিক্ৰম কৰা পদ্ধতিয়ে বিশ্ববাসীক হতবাক কৰি তুলিছে ।
Do listen to this month's #MannKiBaat as we discuss a range of subjects. https://t.co/uNlANtGly7— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘সন্ত্ৰাসবাদক যে শক্তিশালী আৰু নিৰ্ণায়ক প্ৰত্যুত্তৰৰে প্ৰতিহত কৰা হ'ব, সেয়া ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে । ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখত ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিৰ এক সাহসী আৰু নতুন উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি আহিছে ৷ সেই দুখ-কষ্টৰ বিপৰীতে ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকেই আছিল সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৷ ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় । উৰিৰ সেনা শিবিৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাই নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সিপাৰে সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰত অভিযান চলাইছিল ।
আনহাতে, বৰ্তমান সময়ত চলি থকা লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়াৰ কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মন কি বাতত উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে লোকপিয়ল জাতীয় দায়িত্ব আৰু ইয়াত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰে ভূমিকা আছে । তদুপৰি লোকপিয়লৰ সময়ত অনলাইনযোগে তথ্য প্ৰদানৰ সুবিধাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনায় ৷
দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাতত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ প্ৰসংগটোৱেও স্থান পায় ৷ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ শীৰ্ষক বিষয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘নিচামুক্তি যুৱ অভিযান(ড্ৰাগছমুক্ত যুৱ অভিযান)ৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীসকলে সৃষ্টিশীল অভিযান আৰু কামৰ জৰিয়তে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে ।’’
‘‘সমগ্ৰ দেশৰ লাখ লাখ যুৱকে ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয়, "যুৱক-যুৱতীসকলে নিজেই ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সংকল্প লৈছে আৰু এই বাৰ্তা আনৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ