চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছত আমিষ আহাৰৰ পাৰ্টী; নিলম্বিত অধ্যক্ষ
চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আয়োজিত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মিলনত খোৱা আমিষ আহাৰে লগাইছে জেং । প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীক পাৰ্টী কৰিবলৈ দি নিলম্বিত হ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ।
Published : October 14, 2025 at 10:37 PM IST
চুৰাট : এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় । বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হৈছে এক বিশেষ পাৰ্টী । সেই পাৰ্টীত আকৌ উলিওৱা হৈছে আমিষ আহাৰ । হয়টো আপুনিও ভাবিছে- বিদ্যায়ত কিহৰ আমিষ খাদ্যৰ আয়োজন ! পিছে আপোনাৰ মনলৈ এই প্ৰশ্ন অহাটো তেনেই সাধাৰণ । কাৰণ বিদ্যালয়ক আমি এক মন্দিৰ বুলি সকলোৱে জ্ঞান কৰে, বিদ্যাক আমি পূজা কৰো ।
কিন্তু এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা পাৰ্টীত আমিষ খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ পিছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে দিছে অনুমতি । ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা পাৰ্টীত আমিষ খাদ্য খোৱাৰ ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে । এই ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাচতে সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ ।
আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুজৰাটত । জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে গুজৰাটৰ চুৰাটৰ গোদাড়া অঞ্চলৰ ৩৪২ আৰু ৩৫১ নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়(পণ্ডিত দীনদয়াল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়)ত আয়োজন কৰা হৈছিল এক গেট টুগেদাৰ পাৰ্টী । এই পাৰ্টীত আমিষ খাদ্য খোৱাৰ ভিডিঅ’ৱে সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হৈছিল পাৰ্টীৰ । ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত হৈছিল এই গেট টুগেদাৰ পাৰ্টী । বিদ্যালয়খনৰ মূল গেটত তেলেগু ভাষাত লিখা এখন বেনাত উল্লেখ আছিল আছিল যে ১৯৮৭ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনৰ ভিতৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই পাৰ্টী বুলি ।
এই আমিষ পাৰ্টীৰ ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাচতে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰা চুৰাট পৌৰ নিগমৰ অধীনত প্ৰাথমিক শিক্ষা সমিতিয়ে দেওবাৰে সন্ধিয়া তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাকৰ এলিগাটিনৰ নিলম্বনৰ আদেশ জাৰি কৰা হয় ।
পিইচিৰ অধ্যক্ষ ৰাজেন্দ্ৰ কাপাদিয়াই কয়, "এয়া সঁচাকৈয়ে নিন্দনীয় কাৰ্য । কাৰণ আমি এই পাৰ্টীত আমিষ আহাৰ পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পাওঁ । বিদ্যালয় চৌহদত এই অনুষ্ঠানৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো অনুমতি লোৱা হোৱা নাছিল । আমাৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ বাবে আমি অধ্যক্ষক নিলম্বন কৰিছো । তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত কৰা হ'ব ।"
প্ৰতিৰক্ষামূলকভাৱে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ এলিগাটিনে দাবী কৰে যে আমিষ আহাৰৰ সামগ্ৰীসমূহ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছিল, যিবোৰ তেওঁৰ অনুপস্থিতিত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশন কৰা হৈছিল ।
"এইটো আছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পুনৰ মিলন আৰু তেওঁলোকৰ বহুতেই বিদেশৰ পৰা সন্তান লৈ ইয়ালৈ আহিছিল । আমি এটা ফাৰ্ম হাউচত গেট-টুগেদাৰৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলো, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত বাতিল কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত দেওবাৰে স্কুলৰ পিছফালে পুনৰ মিলনৰ আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আমিষ আহাৰ আনিছিল । সেই সময়ত মই তাত উপস্থিত নাছিলো ।" তেওঁ কয় ।