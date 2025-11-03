মাতৃৰ মৃত্যু তিথি উপলক্ষে কৃষকসকলক ঋণমুক্ত কৰিলে ব্যৱসায়ীয়ে
নিজৰ জন্মস্থানৰ কৃষকসকলক সহায় কৰিবলৈ তেওঁলোকে লোৱা ঋণৰ ধন বেংকত জমা দিয়ে ব্যৱসায়ীজনে ৷
Published : November 3, 2025 at 7:46 PM IST
চুৰাট: টকাই আৱেগ-অনুভূতি কিনিব পাৰেনে ? নিশ্চয় নোৱাৰে ৷ কিন্তু ধনৰ উচিত ব্যৱহাৰে দুখৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰি অহা লোকসকলৰ জীৱনলৈ নিশ্চয় হাঁহিৰ জিলিকনি আনিব পাৰে ৷
মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি বাবুভাই জিৰাৱালা (চোড়ৱাদিয়া) নামৰ চুৰাটৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে মাতৃৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰায় ৮৯,৮৯,২০৯ টকা বেংকক প্ৰদান কৰি গাঁৱৰ কৃষকসকলক ঋণমুক্ত কৰিছে ৷ ব্যৱসায়ীজনৰ আমৰেলিৰ নিজ গাঁও জিৰা গাঁৱৰ প্ৰায় ২৯০ জন কৃষক বিগত প্ৰায় ৩০ বছৰে ঋণগ্ৰস্ত হৈ আছিল ৷
কথিত ৰূপত চলি অহা এই ভুৱা ঋণৰ সৈতে জড়িত গোচৰটো জিৰা সেৱা সহকাৰী মণ্ডলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু ১৯৯৫ চনৰ পৰা ই চলি আহিছে । এই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱা ২৯০ জন কৃষকে আজিলৈকে ভালদৰে টোপনি যাব পৰা নাছিল ৷
ঋণৰ বোজাই কৃষকসকলক গভীৰভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছিল । কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য বা ঋণ লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাছিল । ঋণৰ বাবেও নিজৰ ভাগৰ মাটিবোৰ তেওঁলোকে ভাই-ভনীৰ মাজত বিভাজন কৰিব পৰা নাছিল ।
কৃষকসকলে কেইবাবাৰো ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত চৰকাৰে তদন্ত আয়োগো গঠন কৰি দিছিল । কিন্তু তাৰ পিছতো কৃষকসকলৰ সমস্যাৰ ওৰ পৰা নাছিল ৷
ইফালে উদ্যোগপতি বাবুভাই আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ঘনশ্যামভায়ে এই উদাৰ কাম কৰি মাতৃৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
বাবুভায়ে আবেগিকভাৱে কয় যে মাকৰ প্ৰেৰণাইহে এই উদাৰ কামৰ সূচনা কৰিছিল । ভাতৃদ্বয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এইবাৰ এনেকুৱা কাম কৰিব যে কোনো ফলকত মাকৰ নাম লিখা নহ’লেও কৃষকসকলৰ অন্তৰত নিশ্চয় খোদিত হ’ব ।
এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে বাবুভায়ে ২৯০ জন কৃষকৰ ঋণ পৰিশোধৰ ইচ্ছাৰে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি বেংকত জমা দিয়ে ।
ন’ ডিউজ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ লগে লগে কৃষকসকলে নিজৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি আনন্দৰ চকুলো টোকে ৷ সমগ্ৰ জিৰা গাঁওখনে পুনৰ এবাৰ আনন্দত জীপাল হৈ উঠে আৰু কৃষকসকলে হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দি উদ্যোগপতিজনক শলাগে ।
বাবুভায়ে কয়, ‘‘আমি এই মহৎ কামটো কৰি অতি সুখী ৷ কাৰণ আমি কৃষকৰ পৰা অপৰিসীম আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছো ৷ যাৰ বাবে মই আৰু মোৰ পৰিয়াল অতি সুখী ।”
তেওঁৰ এই কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰে যে মানৱীয় কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ধন-সম্পত্তিয়ে ধনৰ হিচাপত জুখিব নোৱাৰা ধৰণৰ লাভ আনে । সৌৰাষ্ট্ৰৰ আমৰেলী জিলাৰ জিৰা গাঁৱৰ ২৯০ টা পৰিয়ালৰ বাবে বাবুভাইয়ে মাতৃৰ মৃত্যুতিথিক এক নতুন আৰম্ভণিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।
তেওঁৰ এই কৰ্মই আগন্তুক দিনত এই কৃষকসকলৰ সবলীকৰণত বহুখিনি সহায় কৰিব । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ভৱিষ্যতে কেইবাবছৰো ধৰি তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিব ।
