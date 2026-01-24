ETV Bharat / bharat

তুষাৰপাতৰ মাজতেই সম্পন্ন হ'ল বিবাহ; কইনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত দৰাৰ গাড়ী বৰফত আবদ্ধ

উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত সম্পন্ন এখন বিবাহক লৈ সামাজিক মাধ্য়মত হৈছে চৰ্চা ।

SURAJ DIKSHA MEMORABLE WEDDING
বৰফৰ মাজত স্মৰণীয় কৰি তোলা এখন বিবাহ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গাইৰছেইন/তেহৰী গড়ৱাল(উত্তৰাখণ্ড): বৰফৰ মাজতে সম্পন্ন হ'ল বিবাহ । এইদৰে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ বাহিৰে নাছিল কোনো বিকল্প । কাৰণ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা সেই অঞ্চলটো আৱৰি ধৰিছিল তুষাৰে । উত্তৰাখণ্ডৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী গাইৰছেইনৰ সমীপৰ জংগলচট্টিত হোৱা এই বিবাহক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চলিছে চৰ্চা ।

শুকুৰবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰফ পৰে । তুষাৰপাতে কৃষকৰ বাবে হাঁহি কঢ়িয়াই অনাৰ বিপৰীতে পৰ্যটকৰ বাবেও কঢ়িয়াই আনে আনন্দ । উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত এই সময়ছোৱাত আটাইতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্তটো হৈছে তুষাৰপাতৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা এখন বিয়া ।

উত্তৰাখণ্ডত তুষাৰপাতৰ মাজতেই সম্পন্ন হ'ল বিবাহ (ETV Bharat)

উত্তৰাখণ্ডৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত গাইৰছেইনৰ সমীপৰ জংগলচট্টিত সম্পন্ন হয় এই বিবাহ । বৰফৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিয়াখনক এই ঋতুৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবাহ বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে ।

বৰফৰ মাজত বিবাহ

গাইৰছেইনৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'লে পোৱা যায় কৰ্ণপ্ৰয়াগ । এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জংগলচট্টি নামৰ এখন গাঁও আছে । কানোথ গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল দৰাপক্ষ । বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা হোৱা বিবাহৰ সময়ত অঞ্চলটোত ঋতুৰ প্ৰথম বৰফ পৰে । এনে লাগিছিল যেন আকাশখনে নিজেই এই বিবাহৰ ওপৰত নিজৰ সুখ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছে ।

গাইৰছেইন উন্নয়ন খণ্ডৰ কানোথৰ পৰা ভৰিছাইন বিধানসভা সমষ্টিৰ সমীপৰ জংগলচট্টি গাঁৱলৈ আহিছিল বিবাহযাত্ৰী । এই সময়ত তুষাৰপাতৰ মাজতে দৰা-কইনাই মালা বিনিময় কৰাত বিবাহ সম্পন্ন হয় । দৰা-কইনাৰ ওপৰত যেন ফুলৰ বৰষুণৰ দৰেই পৰিছিল তুষাৰকণা । আকাশৰ পৰা কপাহৰ টুকুৰাৰ দৰে বৰফ পৰি আছিল ।

এইদৰে সম্পন্ন হয় সুৰজ আৰু দীক্ষাৰ বিয়া । বৰফেৰে আবৃত বিয়াখনে দৰা-কইনাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু বিয়াত উপস্থিত থকাসকলে লাভ কৰিলে অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা । বৰফেৰে আবৃত বিয়াখন দেখি দৰা-কইনা আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ।

কইনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত দৰাৰ গাড়ী তুষাৰপাতত আবদ্ধ :

বৰফ পৰি থকাৰ মাজতে জংগলচট্টিত এখন স্মৰণীয় বিয়া সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে তেহৰী গড়ৱালত পথ বন্ধ হোৱা বাবে বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে । তুষাৰপাতৰ ফলত বহু ঠাইত পথ অৱৰোধ হৈ পৰে আৰু যান-বাহন আবদ্ধ হয় । তেহৰী গড়োৱাল জিলাৰ মৰিয়ানা টপৰ সমীপত অধিক বৰফ পৰি আবদ্ধ হৈ পৰে বিবাহ শোভাযাত্ৰাৰ বাহন ।

প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে দৰা আৰু তেওঁৰ দলটোৱে মৰিয়ানা টপৰ পৰা বিন্দল কোটিলৈ খোজকাঢ়ি গৈ বিয়া কৰাবলগীয়া হয় । এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুলভাৱে লাইক হৈছে ।

লগতে কাৰাগাৰৰ অন্ধকুপত প্ৰেমপুস্প বিকশিত হোৱা দুই হত্য়াকাৰী বিয়াত বহিল

২৫ লাখ টকীয়া এখন বিশেষ বিয়াৰ কাৰ্ড; যাক বনাবলৈ কি প্ৰয়োজন হ’ল জানে ! বিশ্বাস নহ’ব

TAGGED:

SURAJ DIKSHA MEMORABLE WEDDING
SEVEN VOWS IN SNOWFALL JANGALCHATTI
WEDDING PROCESSION STUCK IN SNOW
ইটিভি ভাৰত অসম
WEDDING IN SNOW AT GAIRSAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.