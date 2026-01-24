তুষাৰপাতৰ মাজতেই সম্পন্ন হ'ল বিবাহ; কইনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত দৰাৰ গাড়ী বৰফত আবদ্ধ
উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত সম্পন্ন এখন বিবাহক লৈ সামাজিক মাধ্য়মত হৈছে চৰ্চা ।
Published : January 24, 2026 at 5:44 PM IST
গাইৰছেইন/তেহৰী গড়ৱাল(উত্তৰাখণ্ড): বৰফৰ মাজতে সম্পন্ন হ'ল বিবাহ । এইদৰে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ বাহিৰে নাছিল কোনো বিকল্প । কাৰণ বিবাহ সম্পন্ন হোৱা সেই অঞ্চলটো আৱৰি ধৰিছিল তুষাৰে । উত্তৰাখণ্ডৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী গাইৰছেইনৰ সমীপৰ জংগলচট্টিত হোৱা এই বিবাহক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চলিছে চৰ্চা ।
শুকুৰবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰফ পৰে । তুষাৰপাতে কৃষকৰ বাবে হাঁহি কঢ়িয়াই অনাৰ বিপৰীতে পৰ্যটকৰ বাবেও কঢ়িয়াই আনে আনন্দ । উত্তৰাখণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত এই সময়ছোৱাত আটাইতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্তটো হৈছে তুষাৰপাতৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা এখন বিয়া ।
উত্তৰাখণ্ডৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত গাইৰছেইনৰ সমীপৰ জংগলচট্টিত সম্পন্ন হয় এই বিবাহ । বৰফৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিয়াখনক এই ঋতুৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবাহ বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে ।
বৰফৰ মাজত বিবাহ
গাইৰছেইনৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'লে পোৱা যায় কৰ্ণপ্ৰয়াগ । এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জংগলচট্টি নামৰ এখন গাঁও আছে । কানোথ গাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল দৰাপক্ষ । বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা হোৱা বিবাহৰ সময়ত অঞ্চলটোত ঋতুৰ প্ৰথম বৰফ পৰে । এনে লাগিছিল যেন আকাশখনে নিজেই এই বিবাহৰ ওপৰত নিজৰ সুখ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰিছে ।
গাইৰছেইন উন্নয়ন খণ্ডৰ কানোথৰ পৰা ভৰিছাইন বিধানসভা সমষ্টিৰ সমীপৰ জংগলচট্টি গাঁৱলৈ আহিছিল বিবাহযাত্ৰী । এই সময়ত তুষাৰপাতৰ মাজতে দৰা-কইনাই মালা বিনিময় কৰাত বিবাহ সম্পন্ন হয় । দৰা-কইনাৰ ওপৰত যেন ফুলৰ বৰষুণৰ দৰেই পৰিছিল তুষাৰকণা । আকাশৰ পৰা কপাহৰ টুকুৰাৰ দৰে বৰফ পৰি আছিল ।
এইদৰে সম্পন্ন হয় সুৰজ আৰু দীক্ষাৰ বিয়া । বৰফেৰে আবৃত বিয়াখনে দৰা-কইনাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু বিয়াত উপস্থিত থকাসকলে লাভ কৰিলে অবিস্মৰণীয় অভিজ্ঞতা । বৰফেৰে আবৃত বিয়াখন দেখি দৰা-কইনা আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ।
কইনাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত দৰাৰ গাড়ী তুষাৰপাতত আবদ্ধ :
বৰফ পৰি থকাৰ মাজতে জংগলচট্টিত এখন স্মৰণীয় বিয়া সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে তেহৰী গড়ৱালত পথ বন্ধ হোৱা বাবে বিবাহ যাত্ৰীৰ বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে । তুষাৰপাতৰ ফলত বহু ঠাইত পথ অৱৰোধ হৈ পৰে আৰু যান-বাহন আবদ্ধ হয় । তেহৰী গড়োৱাল জিলাৰ মৰিয়ানা টপৰ সমীপত অধিক বৰফ পৰি আবদ্ধ হৈ পৰে বিবাহ শোভাযাত্ৰাৰ বাহন ।
প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে দৰা আৰু তেওঁৰ দলটোৱে মৰিয়ানা টপৰ পৰা বিন্দল কোটিলৈ খোজকাঢ়ি গৈ বিয়া কৰাবলগীয়া হয় । এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বহুলভাৱে লাইক হৈছে ।