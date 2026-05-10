মুম্বাই-পুনে এক্সপ্ৰেছৱে’ত দুৰ্ঘটনাত পতিত সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ বাহন, ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি

মুম্বাই-পুনে এক্সপ্ৰেছৱে’ত দুৰ্ঘটনাত পতিত সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ বাহন, ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি
জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী(শৰদ চন্দ্ৰ পাৱাৰ) ৰ সাংসদগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ কথা ৷
Published : May 10, 2026 at 1:23 PM IST
পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ): জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নেত্ৰী তথা সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৷ শনিবাৰে নিশা সাংসদগৰাকীৰ বাহনত এখন তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনে খুন্দা মৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সাংসদগৰাকী । দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে সাংসদগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত টুইট কৰে ৷ অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো হতাহত হোৱা নাই ৷
এই ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ঘটনাটোৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে ৷
While travelling from Pune to Mumbai today, I had an awful experience on the highway when vehicle GJ13CF5257 rammed into my car from the side due to reckless driving. Thankfully, everyone is safe.— Supriya Sule (@supriya_sule) May 9, 2026
Incidents like these are a serious reminder that overspeeding and negligence on… pic.twitter.com/WrOGsNzqLX
সামাজিক মাধ্যমত জনালে দুৰ্ঘটনাৰ কথা
পুনেৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে সাংসদ ছুলেৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সাংসদগৰাকীয়ে এই কথা ৰাজহুৱা কৰে ৷
সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেই এক্সত এটা পোষ্ট কৰি এনেদৰে কয়, ‘‘আজি পুনেৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে আদবাটতে জিজে১৩চিএপ৫২৫৭ নম্বৰৰ বাহনখনে অসাৱধানবশতঃ মোৰ বাহনখনত নিচেই কাষৰে পৰা আহি খুন্দা মাৰে । এয়া আছিল অতি বেয়া অভিজ্ঞতা । সৌভাগ্যক্ৰমে সকলোৱে নিৰাপদে আছে ।’’
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এনেধৰণৰ কাণ্ড ভবিষ্যতৰ বাবে এক গুৰুতৰ সতৰ্কবাণী ৷ অত্যধিক বেগত আহি থকা গাড়ী আৰু অসাৱধানতাৰ বাবে বহুলোকৰ জীৱন বিপদত পৰিব পাৰে । সকলোৱে ছিটবেল্ট পৰিধান কৰিব লাগে, সজাগ হ'ব লাগে আৰু দায়িত্বশীলভাৱে গাড়ী চলাব লাগে, যাতে ঘাইপথসমূহৰে অহা-যোৱা কৰোতে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে ৷’’
ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী
এই দুৰ্ঘটনাক লৈ ৰাজনৈতি মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা সুনীল মানে দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘অজিত পাৱাৰৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেৰ ক্ষেত্ৰতো সংঘটিত হোৱা দেখা গৈছে ৷ গুজৰাটৰ নম্বৰপ্লেট থকা এখন বাহনে তেওঁৰ বাহনত খুন্দিয়াইছে ৷ সুপ্ৰিয়া ছুলে দেশৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ নেত্ৰী । এই ঘটনাই সন্দেহৰ অৱতাৰণা কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে ।’’
যান-জঁটত আবদ্ধ সাংসদ ছুলে
কিছুদিন পূৰ্বে মুম্বাই-পুনে এক্সপ্ৰেছৱে’ৰে মুম্বাইৰ পৰা পুনেলৈ যাওঁতে সাংসদগৰাকীৰ সৈতে আন এক ঘটনা ঘটিছিল ৷ সেই দিনটোতে ‘মিছিং লিংক’ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে সাংসদগৰাকী তীব্ৰ যান-জঁটৰ সন্মুখীন হয় । কিন্তু খোদ প্ৰকল্পৰ মুকলি দিনটোত খণ্ডালাঘাট অঞ্চলত হোৱা ব্যাপক যান-জঁটৰ ফলত যাত্ৰীসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । সাংসদ সুপ্ৰিয়া ছুলেও এই যান-জঁটত আবদ্ধ হৈছিল, যাক লৈ সাংসদগৰাকীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷
