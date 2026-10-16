শ’লঠেকত পৰিব নেকি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ?
২৬ অক্টোবৰত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তিনিমহীয়া এগৰাকী গৰ্ভৱতী সাংবাদিকৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব, যিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল ৷
By ANI
Published : October 16, 2026 at 7:13 PM IST
নতুন দিল্লী: এটাৰ পিছত আনটো বিতৰ্কই যেন পিছ নেৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ ৷ আগন্তুক সপ্তাহত অৰ্থাৎ ২৬ অক্টোবৰত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তিনিমহীয়া এগৰাকী গৰ্ভৱতী সাংবাদিকৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৷ এই কথা শুকুৰবাৰে খোদ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, সাংবাদিকগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত ইচ্ছাকৃতভাৱে গতিয়াই দিয়া বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক অভিযোগ তৰিছিল ৷ সাংবাদিকগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে বিগত ১২ অক্টোবৰত বিৰোধীৰ সমদলৰ নেতৃত্ব দি ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটাৰ তালিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আবেদন দাখিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈছিল ৷ সেই সময়তে মহিলা সাংবাদিকগৰাকীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠেলি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
Supreme Court says it will hear on October 26 or 27 an application by a three-month-pregnant journalist alleging that Rahul Gandhi shoved her at the Supreme Court Registry on October 12, when he led an Opposition march to the apex Court to file a petition challenging the Election Commission’s SIR of electoral rolls.— ANI (@ANI) October 16, 2026
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ শুনানি ২৬ বা ২৭ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি সদৰী কৰিছে ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৌৰৱ ভাটিয়াই বিচাৰপীঠক আবেদনখনৰ তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ আৰু সংযুক্ত গোচৰসমূহত জাননী জাৰি কৰা হৈছে নে নাই, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে বিচাৰপীঠে বিষয়টোত শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হয় ।
ঘটনাটোৰ বৰ্ণনা দি ভুক্তভোগী সাংবাদিক পৰাশৰে কয় যে তেওঁ প্ৰতিবাদমূলক কাৰ্যসূচীৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰি থকাৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ হাতখন ধৰি টানি নিছিল ৷ তাৰপিছতে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সাংবাদিকগৰাকীক ঠেলি আঁতৰাই পঠিয়াইছিল ।
‘‘মোৰ ভিডিঅ’ত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে আগবাঢ়ি আহি মোৰ হাতখন ধৰি টানি নিছে ৷ তেওঁ মোৰ হাতখন ধৰি টানিছিল আৰু মই তেওঁৰ শক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ । তেওঁ টানি অনাৰ লগে লগেই তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মোক ঠেলি আঁতৰাই দিয়ে ৷’’ ভুক্তভোগী সাংবাদিকগৰাকীয়ে কয় ৷
VIDEO | Delhi: The Supreme Court on Friday agreed to hear an application, which alleged that Congress leader Rahul Gandhi pushed a pregnant journalist during a march to the apex court on October 12. The application was mentioned before a bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi, which said it would be heard either on October 26 or October 27. Senior advocate Gaurav Bhatia, who mentioned the matter, said an application has been filed in a pending petition. “A female journalist was manhandled on the court premises,” Bhatia said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
সাংবাদিক পৰাশৰে লগতে দাবী কৰে যে চৌদিশৰ লোকসকলক তেওঁ ঠেলি আঁতৰাই নিদিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতেই তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ ছিৰিত বাগৰি পৰে ৷ তেওঁ বাগৰি পৰাৰ লগে লগে ফোনটোও ভাঙি যায় বুলি অভিযোগ কৰে ৷ ‘‘মই পৰিলোঁ, ফোনটো পৰি ভাঙিল ৷ কিন্তু মোৰ মাইক্ৰ’ফোনটো মোৰ কলাৰত লাগি আছিল ৷ গতিকে সেইটো ৰেকৰ্ডিং হৈ হ’ল’’ - সাংবাদিকগৰাকীয়ে পুনৰ কৈছিল ৷
‘‘মই স্তম্ভিত হৈ পৰিলোঁ কাৰণ মই ভাবিছিলো কোনোবাই নিশ্চয় সুধিব, ‘আপুনি ঠিক আছেনে ? পানী খাওক, আঁতৰি দিয়ক’, ‘আপুনি ভালেই আছেনে ?’ কিন্তু কোনেও এটা শব্দও কোৱা নাছিল । মই কি হৈ আছে ধৰিব পৰা নাছিলো ৷ মই মাত্ৰ কান্দি কান্দি বহি আছিলো, ইয়াৰ পিছত মই পেটত ধৰি পৰি গৈছিলোঁ ৷’’ সাংবাদিকগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: লোকপিয়ল নিয়মাৱলীৰ সন্দৰ্ভত নতুন নিৰ্দেশনা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ