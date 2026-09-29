১৮ বছৰৰ অনুৰ্ধ্বই ছ’চিয়েল মিডিয়াত খুলিব নোৱাৰিব একাউণ্ট !
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ১৮ বছৰৰ অনুৰ্ধ্বৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আইনী গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
Published : September 29, 2026 at 7:47 AM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে কেন্দ্ৰক নাবালকৰ ওপৰত ভাৰতীয় আইন মানি চলিবলৈ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহক বাধ্যতামূলক কৰা বিধিগত নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিবলৈ কয় ৷
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেন এলায়েন্সে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল বিচাৰপীঠে ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে ১৮ বছৰৰ অনুৰ্ধ্বই স্বতন্ত্ৰভাৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট সৃষ্টি আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিবলৈ কঠোৰ সুৰক্ষা আৰু ডিজিটেল ফায়াৰৱাল বিচাৰিছিল ৷ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এইচ এছ ফুলকাই স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোক আৰু ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কেন্দ্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷
অনলাইন গ্ৰুমিং, যৌন নিৰ্যাতন, চাইবাৰ ক্ৰাইম, যৌন শোষণৰ দৰে সন্মুখীন হোৱা গুৰুতৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি শীৰ্ষ আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হৈছিল ৷ বয়সৰ পৰীক্ষণ দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে শিশুসকলে সন্মুখীন হোৱা তথ্যৰ অপব্যৱহাৰৰ বিষয়েও বিচাৰপীঠক অৱগত কৰা হয় ৷
বিচাৰপীঠে মেহতাক কয়, "আপুনি এই বিষয়ে তদন্ত কৰা উচিত ৷ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট খুলিবলৈ হ'লে ডিজিটেল সেৱাৰ চৰ্তত সন্মতি দিব লাগিব, যিটোৱে আইনী চুক্তি হিচাপে কাম কৰে ৷" বিচাৰপীঠখনে লগতে কয়, “ভাৰতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ৰ ১১ নং ধাৰাত ১২ৰ পৰা ১৫ বছৰৰ ভিতৰৰ সকলে চুক্তিবদ্ধ হ’ব নোৱাৰে আৰু নাবালকৰ সৈতে কৰা চুক্তিসমূহ আৰম্ভণিতে বাতিল হয় ৷”
মেহতাই কিবা এটা কৰিব লাগিব বুলি কয় আৰু নাবালকে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে কৰা চুক্তিসমূহ আৰম্ভণিতে বাতিল হ’ব বুলি ৰায় দিয়ে । বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে যে চৰকাৰে মধ্যস্থতাকাৰী-শাসনৰ কাঠামোৰ অধীনত ইয়াক বিধিগত ফৰ্মেট দিয়াটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৷
মেহতাই কয় যে প্ৰাইমা ফেচি এই বিষয়টো ডিজিটেল ব্যক্তিগত তথ্য সুৰক্ষা আইন, ২০২৩ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে ৷ ফুলকাই অৱশ্যে আঙুলিয়াই দিয়ে যে তথ্য সুৰক্ষা আইনখনৰ প্ৰাসংগিক বিধানসমূহ ২০২৭ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ায় যে নতুন আইনখনৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । বৰ্তমানৰ আইন অনুসৰি নাবালকসকলে কৰা চুক্তি বাতিল হ’ব।
বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ মধ্যস্থতাকাৰীসকলে অন্ততঃ এনেদৰে সদস্যপদ নিশ্চিত কৰিব লাগে যাতে নূন্যতম বয়সৰ সীমা ১৮ বছৰ উলংঘা নহয় ৷ এই আবেদনত কিশোৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰনেট নিষেধাজ্ঞা বিচৰা হোৱা নাই, বৰঞ্চ অভিভাৱক/অভিভাৱিকাৰ বাধ্যতামূলক সন্মতি আৰু স্বয়ংক্ৰিয় কাৰিকৰী ‘ফায়াৰৱাল’ বিচৰা হৈছে ৷
যোৱা বছৰ চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা ডিজিটেল ব্যক্তিগত তথ্য সুৰক্ষা নিয়ম ২০২৫ত কিশোসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট খোলাৰ বাবে অভিভাৱকৰ সন্মতিৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছিল ৷