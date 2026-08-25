ৰাম মন্দিৰৰ দান কেলেংকাৰী ফাদিল কৰা সাংবাদিকৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা খাৰিজ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ

ৰাম মন্দিৰৰ দান কেলেংকাৰী ফাদিল কৰা সাংবাদিকৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা খাৰিজ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ
ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷
Published : August 25, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে মঙলবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাত হস্তক্ষেপ কৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে সেয়া স্থগিত ৰাখিছে ৷
উল্লেখ্য় যে, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰগতিত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ আনি অভিষেক উপাধ্য়ায় নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ৷
The Supreme Court has granted interim protection from arrest to journalist Abhisek Upadhyay, who had reported on the alleged misappropriation of donations made to the Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh.— ANI (@ANI) August 25, 2026
A bench led by Chief Justice of India Surya Kant granted the…
এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকগৰাকী উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাত ন্য়ায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাত স্থগিতাদেশ দিয়াই নহয়, লগতে অন্তৱৰ্তী সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে ন্য়ায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ জৰিয়তে ভৱিষ্য়তে জাৰি হ'ব পৰা অন্য়ান্য় গোচৰৰ ক্ষেত্ৰতো স্থগিতাদেশ দিছে ৷
এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে অভিষেক উপাধ্য়ায় হৈছে সেইজন সাংবাদিক, যিগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বা দানৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা ব্য়াপক অৰ্থনৈতিক অনিয়ম সন্দৰ্ভত প্ৰথম বাতৰি কৰিছিল ৷ অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰবেগত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ আনি গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে সাংবাদিকগৰাকী ন্য়ায়ৰ বাবে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷
এক লেখ অবেদনৰ বিষয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ মুখ্য় ন্য়ায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্য়ায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহানাই মঙলবাৰে অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হোৱা গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিয়াৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীক এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷
উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে আবেদনকাৰী অভিষেক উপাধ্য়ায়ক জনাই যে গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি দিলে অভিষেক উপাধ্য়ায়ে পাছলৈ এলাহাবাদ উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ জৰিয়তে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ৷ আবেদনকাৰীৰ হৈ ওকালতি কৰা প্ৰদীপ ৰায়ে নিজৰ যুক্তিত কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ বিষয়টো সাংবাদিক অভিষেক উপাধ্য়ায়ে ফাদিল কৰাটোৱে এক অক্ষমনীয় অপৰাধ ৰূপে বিবেচনা কৰা হৈছে ৷
অধিবক্তা প্ৰদীপ ৰয়ে লগতে কয়, ‘‘সাংবাদিক অভিষেকে অন্য়ান্য় বহু কেলেংকাৰী ইতিমধ্য়ে ফাদিল কৰিছে ৷’’ তেওঁ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ত লগতে দাবী জনাই যে অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ স্বতন্ত্ৰ বিচাৰ হওক ৷