ETV Bharat / bharat

ৰাম মন্দিৰৰ দান কেলেংকাৰী ফাদিল কৰা সাংবাদিকৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা খাৰিজ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ

ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে ৷

Supreme Court stays arrest of Journalist Abhishek Upadhyay exposed Ram Temple Donation Theft
ৰাম মন্দিৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেশৰ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে মঙলবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাত হস্তক্ষেপ কৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে সেয়া স্থগিত ৰাখিছে ৷

উল্লেখ্য় যে, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰগতিত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ আনি অভিষেক উপাধ্য়ায় নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ৷

এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকগৰাকী উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাত ন্য়ায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাত স্থগিতাদেশ দিয়াই নহয়, লগতে অন্তৱৰ্তী সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে ন্য়ায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ জৰিয়তে ভৱিষ্য়তে জাৰি হ'ব পৰা অন্য়ান্য় গোচৰৰ ক্ষেত্ৰতো স্থগিতাদেশ দিছে ৷

এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে অভিষেক উপাধ্য়ায় হৈছে সেইজন সাংবাদিক, যিগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বা দানৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা ব্য়াপক অৰ্থনৈতিক অনিয়ম সন্দৰ্ভত প্ৰথম বাতৰি কৰিছিল ৷ অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে তীব্ৰবেগত গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ আনি গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে সাংবাদিকগৰাকী ন্য়ায়ৰ বাবে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷

এক লেখ অবেদনৰ বিষয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ মুখ্য় ন্য়ায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্য়ায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহানাই মঙলবাৰে অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হোৱা গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিয়াৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীক এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷

উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে আবেদনকাৰী অভিষেক উপাধ্য়ায়ক জনাই যে গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি দিলে অভিষেক উপাধ্য়ায়ে পাছলৈ এলাহাবাদ উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ জৰিয়তে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ৷ আবেদনকাৰীৰ হৈ ওকালতি কৰা প্ৰদীপ ৰায়ে নিজৰ যুক্তিত কয় যে ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ বিষয়টো সাংবাদিক অভিষেক উপাধ্য়ায়ে ফাদিল কৰাটোৱে এক অক্ষমনীয় অপৰাধ ৰূপে বিবেচনা কৰা হৈছে ৷

অধিবক্তা প্ৰদীপ ৰয়ে লগতে কয়, ‘‘সাংবাদিক অভিষেকে অন্য়ান্য় বহু কেলেংকাৰী ইতিমধ্য়ে ফাদিল কৰিছে ৷’’ তেওঁ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ত লগতে দাবী জনাই যে অভিষেক উপাধ্য়ায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ স্বতন্ত্ৰ বিচাৰ হওক ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ: এছআইটিক তদন্তৰ খতিয়ান বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

লগতে পঢ়ক : ‘মোৰ জীৱনটো এখন খোলা কিতাপৰ দৰে’ : ৰাম মন্দিৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ খুলিলে চম্পত ৰায়ে

TAGGED:

ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ
ৰাম মন্দিৰ দান কেলেংকাৰী ফাদিল
উচ্চতম ন্য়ায়ালয়
ৰাম মন্দিৰ ন্যাস
RAM TEMPLE DONATION THEFT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.