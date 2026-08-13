পেকেজিং খাদ্যৰ লেবেলক লৈ এফএছএছএআইক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধমক
চৰকাৰী অধিবক্তাই আদালতৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব নোৱাৰাক লৈ যি যুক্তি দিয়ে, তাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
By Sumit Saxena
Published : August 13, 2026 at 9:27 PM IST
নতুন দিল্লী: চৰকাৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষক প্ৰচেছড খাদ্যৰ পেকেটসমূহৰ ওপৰত লগাবলগীয়া ‘ফ্ৰণ্ট অৱ পেক ৱাৰ্ণিং লেবেল’ ৰ যি নিৰ্দেশনা, সেয়া আওকাণ কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷
ন্যায়ালয়ে চৰকাৰে নিজৰ লোকসকল সুস্থ হৈ থকাটো নিবিচাৰে নেকি বুলিও স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন কৰে ৷ দেশৰ শীৰ্ষ আদালতখনে চেনি, নিমখ আৰু সংপৃক্ত চৰ্বীৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ পৰিমাণ ব্যাখ্যাকাৰী লেবেল লগাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ৷
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পেকেটত উপলব্ধ খাদ্যৰ বাবে ‘ফ্ৰণ্ট অৱ পেক লেবেলিং’ নীতি সন্দৰ্ভত চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ এফএছএছএআইক নিৰ্দেশ দিছিল । আদালতে এই লেবেলত ছ’ডিয়াম, চেনি বা সংপৃক্ত চৰ্বীযুক্ত সামগ্ৰীৰ বাবে সতৰ্কবাণী চিহ্ন আৰু স্বাস্থ্যসন্মত সামগ্ৰীৰ বাবে ইতিবাচক ল’গ’ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ দিছিল ।
ন্যায়াধীশ জেবি পাৰ্দিৱালাৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চৰকাৰে নিজা নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰাৰ বিষয়টো বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ৷ নাগৰিকৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে উদ্যোগৰ হেঁচাত চৰকাৰে নতশিৰ স্বীকাৰ কৰা বুলি ন্য়ায়ালয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷
ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ সজাগতা বৃদ্ধি পাব ৷ লগতে কণ কণ ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চৰকাৰে চিন্তিত হোৱা উচিত বুলি বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘তেওঁলোক ইয়াৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে । উৎপাদনকাৰী কোম্পানীসমূহে হয়তো এইটো ভাল নাপাব কিয়নো ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পৰিব । কিন্তু আপোনালোকে এয়া কৰিবলৈ কিহৰ বাবে দ্বিধাবোধ কৰিছে ? গ্ৰাহকৰ পছন্দৰ ওপৰত সকলো এৰি দিয়ক ।’’
আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই ২০২১ চনৰ জুন মাহৰ এফএছএছএআইৰ বৈঠকৰ কাৰ্য বিৱৰণীলৈ আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি কয় যে সংস্থাটোৱে ব্যাখ্যাত্মক লেবেলিং ব্যৱস্থাক সমৰ্থন নকৰাকৈ এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজৰ স্থিতি সলনি কৰা বুলি আদালতে প্ৰকাশ কৰিছে । আদালতৰ নিৰ্দেশ মানি নচলাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ যুক্তিক লৈ বিচাৰপীঠে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
যদি ‘ব্যাখ্যামূলক লেবেল ব্যৱস্থা’(তথ্যমূলক লেবেল প্ৰদানৰ পদ্ধতি) গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে সকলো পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় খাদ্য সামগ্ৰীক অস্বাস্থ্যকৰ বুলি ব্ৰেণ্ড কৰা হ’ব বুলি চৰকাৰী অধিবক্তাই যুক্তি দিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘চেভৰী স্নেকছ আৰু আনকি কণীতো ৰঙা চিহ্ন থাকিব, যিয়ে এটা অস্বাস্থ্যকৰ সামগ্ৰীক বুজায় ।’’
চৰকাৰী অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে লঘু, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহৰ এক তৃতীয়াংশ পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে আৰু প্ৰস্তাৱিত লেবেলিং ব্যৱস্থাই এই উদ্যোগটোক প্ৰভাৱিত কৰিব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অধিবক্তাগৰাকীয়ে সংশয় প্ৰকাশ কৰি কয় যে সেই অঞ্চলসমূহত খোৱা খাদ্যসমূহ লঘু হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে, য’ত চেনিৰ পৰিমাণ নগণ্য আৰু চৰ্বীৰ পৰিমাণ যথেষ্ঠ কম । বিশ্বই জনা উচিত যে ভাৰতে নিজৰ নাগৰিক বিশেষকৈ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চিন্তিত বুলি বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে ।
বিচাৰপীঠে সংস্থাটোক প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘আপুনি নিজেই এই কাম কৰিবনে নে আমি আদেশ জাৰি কৰিব লাগিব ? আদালতে নিৰ্দেশ দিয়া কামটো কৰিব লাগিব । যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে... তেন্তে আমি আদেশ জাৰি কৰিম ।’’
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শেষবাৰৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘আমি নাগৰিকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চিন্তিত ৷ বিশেষকৈ বাঢ়ি অহা শিশুৰ বাবে বেছি চিন্তিত । আমি ভাৰত চৰকাৰক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছো যে এই পৰামৰ্শ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক ।’’
সংস্থাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাগৰাকীৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে অস্বীকাৰ কৰি কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত নিজৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলৰ হেঁচাই নিয়ন্ত্ৰকক প্ৰভাৱিত কৰিছে নেকি বুলি ৰাজহুৱা অভিযুক্তক প্ৰশ্ন কৰি বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে যে, ‘‘আপোনালোকে আদালতক সহজভাৱে লৈছে নে ?’’
বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘এই দেশৰ কিমান মানুহে শুকান ফল কিনিব পাৰে আৰু কিমান ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কুৰকুৰে কিনে, সেইটোৱেই মূল পাৰ্থক্য । বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ই কোনো নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ বিৰোধী নহয় ।’’
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে এফএছএছএআয়ে শপতনামা দাখিল কৰিছিল যে তেওঁলোকে ‘ইণ্টাৰপ্ৰিটেটিভ ফ্ৰণ্ট-অফ-পেক ৱাৰ্ণিং লেবেল’(প্ৰত্যক্ষ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা লেবেল) ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে । ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে পেকেটত ভৰোৱা খাদ্যৰ বাবে পুষ্টি টেবুলৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । কেৰালামস্থিত বেচৰকাৰী সংস্থা ‘৩এছ এণ্ড আৱাৰ হেল্থ ছ’চাইটি’ৰ আবেদনৰ উত্তৰত এই শপতনামা দাখিল কৰা হৈছে ।
সংস্থাটোৱে অধিক পৰিমাণৰ চৰ্বী, চেনি আৰু নিমখযুক্ত খাদ্য(এইচএফএছএছ)ৰ বাবে বাধ্যতামূলক ‘ফ্ৰণ্ট অৱ পেক ৱাৰ্ণিং লেবেল’ৰ দাবী জনাইছিল । যিটোৱে তৎক্ষণাত ইংগিত দিয়ে যে এইধৰণৰ সামগ্ৰীত উচ্চমাত্ৰাৰ চেনি, নিমখ বা চৰ্বী থাকে ৷ প্ৰস্তাৱিত ফৰ্মেটে কেৱল সংখ্যাগত তথ্যহে প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত গ্ৰাহকে এই সংখ্যাসমূহ পৰামৰ্শ দিয়া দৈনিক সীমাৰ সৈতে কেনেদৰে তুলনা কৰা হয়, সেয়া নিজেই বুজিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক: অস্ত্ৰ এৰি খোজ দিলে ৰেম্পত: নক্সালবাদী শিবিৰৰ পৰা ফেশ্বন জগতলৈ অবিশ্বাস্য যাত্ৰা!