অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ চেক বাউন্স গোচৰ; সময় মতে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনা

অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ চেক বাউন্স গোচৰ; সময় মতে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনা
দুসপ্তাহৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতো ৫ অক্টোবৰলৈকে ৰাজপাল যাদৱে কোনো ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰা নাই বুলি বিচাৰপীঠে জনায় ।
Published : October 5, 2026 at 9:26 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজপাল যাদৱ । যাৰ উপস্থিতি মানেই এখন ছবি বা ধাৰাবাহিকত হাস্যৰসৰ অনুপম সমল । এইগৰাকী কমেডিয়ান অভিনেতাই বহু ছবিত দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে ।
কিন্তু আনক হাঁহিৰে জীৱন উপভোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা অভিনেতাগৰাকী বৰ্তমান নিজে বিষাদগ্ৰস্ত । দৰ্শকক কমেডি যোগাই অহা অভিনেতাগৰাকী এতিয়া নিজেই ট্ৰেজিক হিৰ'ত পৰিণত হৈছে । চেক বাউন্স গোচৰত বৰ্তমান ৰাজপাল যাদৱ বেয়াকৈ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত । এইবাৰ এই চেক বাউন্স গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালৰ পৰাও সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে অভিনেতাগৰাকী ।
দীৰ্ঘদিনীয়া চেক বাউন্সৰ গোচৰত এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিবলগীয়া ধন প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ বাবে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ।
১৫ ছেপ্টেম্বৰত শীৰ্ষ আদালতে অভিনেতাগৰাকীক এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰাৰ বাবে দুসপ্তাহৰ চূড়ান্ত সুযোগ প্ৰদান কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰীত ২ কোটি টকা জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
সোমবাৰে এই বিষয়টো মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানিৰ বাবে উত্থাপন কৰা হয় । যাদৱৰ আবেদন খাৰিজ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা অভিযোগকাৰীৰ ধন আদায়ৰ সম্ভাৱনা বিপন্ন হ’ব পাৰে বাবে সেইটো কৰিবলৈ তেওঁলোক অনিচ্ছুক ।
বিচাৰপীঠে কয় যে দুসপ্তাহৰ সময়সীমা শেষ হোৱাৰ পিছতো আজি অৰ্থাৎ ৫ অক্টোবৰলৈকে কোনো ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই ।
শুনানিৰ সময়ত যাদৱৰ অধিবক্তাই কয়, "তেওঁলোক (অভিযোগকাৰী) দুখীয়া নহয় ।" কিন্তু এই কথাত বিচাৰপীঠ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে । ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে কয়, "তেওঁলোক আপোনাৰ তুলনাত ধনী হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি যিমানখিনি প্ৰতাৰণা কৰিছে তেওঁলোক সিমানখিনি দুখীয়া । এই অহংকাৰক সঠিক ঠাইত ৰখাৰ প্ৰয়োজন । কেতিয়া মুখ মেলিব লাগে সেইটো আপুনি জানিব লাগে । আপোনাৰ ঠাই জে'লত ।"
ইয়াৰ পিছত মঙলবাৰৰ ভিতৰত ধন পৰিশোধ কৰিব লাগে বুলি বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি বুধবাৰৰ দিনটোত প্ৰথম গোচৰ হিচাপে শুনানিৰ বাবে এই গোচৰটো তালিকাভুক্ত কৰে । সোমবাৰৰ ভিতৰত যাদৱক ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল সেয়া মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে ।
যাদৱৰ অধিবক্তাই ৫০ লাখ টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰি কয় যে বেংকে এই ড্ৰাফ্টটৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে ।
কিন্তু ড্ৰাফ্টখনৰ প্ৰসংগত বিচাৰপীঠে কয়, "এইখন আচল হয়নে নহয় ? আমি নাজানো ।" ইফালে অভিযোগকাৰীৰ অধিবক্তাই অভিনেতাগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে আদালতৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । অভিযোগকাৰীৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অজিত সিনহাই কয়, "তেওঁ এজন চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা । ইয়াতো তেওঁ অভিনয় কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গৰিমাৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো সন্মান নাই ।"
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে ২০১০ চনত এখন ছবিৰ বাবে তেওঁক দিয়া ৫ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য নিষ্পত্তিৰ বাবে ২০১৩ চনত যাদৱে ১.০৫ কোটি টকাকৈ সাতখন চেক দিছিল । কোম্পানীটোৰ এইটোও অভিযোগ যে এই চেককেইখন বাউন্স হৈছে ।
অভিযোগকাৰীৰ মতে, ২০১২ চনত দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা চুক্তিত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে যাদৱ, তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁলোকৰ কোম্পানীয়ে সুতকে ধৰি প্ৰায় ১১ কোটি টকা ঘূৰাই দিবলৈ সন্মত হৈছে । ১৫ ছেপ্টেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক আত্মসমৰ্পণৰ বাবে প্ৰদান কৰা ৰেহাই ৫ অক্টোবৰলৈকে বৃদ্ধি কৰে ।
১০ জুলাইত উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰাত ১৮৯৪ দিন অৰ্থাৎ পাঁচ বছৰতকৈ অধিক সময়ৰ 'অসাধাৰণ' বিলম্বক ক্ষমা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু যাদৱক সাতটা অভিযোগৰ প্ৰতিটোতে অভিযোগকাৰীক ১ কোটিতকৈ অধিক টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
ইয়াত অৱশ্যে এইটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে অভিনেতাজনে ইতিমধ্যে আদায় দিয়া প্ৰায় ২ কোটি টকা উক্ত ধনৰাশিৰ সৈতে মিলাই দিয়া হ’ব । লগতে যাদৱক এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আপীল আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ সময় দিবলৈ এই শাস্তি দুমাহৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় ।