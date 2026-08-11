এন আৰ চি পৰিচয় পত্ৰ কিয় দিয়া নাই ? কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

এন আৰ চি পৰিচয় পত্ৰ কিয় দিয়া নাই ? কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে
এন আৰ চিৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান সংক্ৰান্তীয় এক আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা সোমবাৰে উত্তৰ বিচাৰিছিল ।
Published : August 11, 2026 at 1:35 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (NRC) সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে ৷ ২০১৯ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰকাশিত এন আৰ চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী (এন আৰ চি)ৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান সংক্ৰান্তীয় এক আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা সোমবাৰে উত্তৰ বিচাৰিছিল ।
ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহ আৰু আলোক আৰাধেৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । সংযুক্ত কাৰ্যবিধিত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল, ছলমান খুৰশ্বিদ আৰু সঞ্জয় আৰ হেগডেৰ লগতে অধিবক্তা আদীল আহমেদ উপস্থিত থাকে ।
অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ, সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা (আমছু) আৰু অসম সাংখ্যালাঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে দাখিল কৰা এন আৰ চি পৰিচয় পত্ৰ বিষয়ক আৱেদনসমূহ আদালতত উপস্থাপন কৰা হয় আৰু একেলগে বিবেচনা কৰা হয় ।
অধিবক্তা মনীষ গোস্বামীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত এটা সংযুক্ত বিষয়ো উপস্থাপন কৰা হৈছে । উক্ত কাৰ্যবিধিত উত্থাপিত বিষয়টো এন আৰ চিৰ অনুশীলনৰ পুনৰ প্ৰমাণীকৰণ/পুনৰ পৰীক্ষণৰ বাবে কৰা আবেদনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ।
গতিকে এই আবেদনকাৰী গোটটোৱে এন আৰ চিৰ পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদানকে ধৰি অসমৰ এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছৰ পৰিণতি সম্পৰ্কীয় সংযুক্ত প্ৰশ্নসমূহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ আনে ৷ আনহাতে পুনৰ প্ৰমাণীকৰণ/পুনৰ পৰীক্ষণ বিচৰা সংযুক্ত আবেদনো আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।
আদালতত যুক্তি দিয়া মতে, জাননী জাৰি কৰা হৈছে যদিও কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়াও উত্তৰ দাখিল কৰা নাই । কেন্দ্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীৰ চমু শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ আৱেদন উপস্থাপন কৰি উত্তৰ দাখিল কৰাৰ পিছত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
আবেদনকাৰীসকলে কয় যে ২০১৯ চনৰ এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছতো কৰ্তৃপক্ষই নাগৰিকত্ব (নাগৰিক পঞ্জীয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান) নিয়ম, ২০০৩ৰ অধীনত বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হ’ল ৷
তেওঁলোকে নিয়ম ১৩ৰ অধীনত যোগ্য বুলি ধৰা ৩.১১ কোটি ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা নাছিল বা এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰা ১৯ লাখ ব্যক্তিৰ বাবে বাতিলকৰণৰ পত্ৰ প্ৰদান বা নিয়ম ৪ (ক) অনুসূচীৰ ৮ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আবেদনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হ'ব 'বন্দে মাতৰম'