বিমান কোম্পানীসমূহে ভাৰাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে : উচ্চতম ন্য়ায়ালয়

বিমান কোম্পানীসমূহে ভাৰাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে : উচ্চতম ন্য়ায়ালয়
ছীল কৰা খচৰা নিয়মাৱলী বিচাৰপীঠক দাখিল কৰি ৩ সপ্তাহৰ ভিতৰত নতুন নিয়ম প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কেন্দ্ৰই ৷
Published : August 18, 2026 at 10:40 AM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণ খণ্ডক আধুনিকীকৰণৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, ২০২৪ৰ অধীনত নিয়ম প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । কেন্দ্ৰই অহা তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত নিয়মসমূহ চূড়ান্ত কৰিব বুলি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে ।
ইপিনে, বিমান ভাৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা বিমান সেৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিমান উৰণ বন্ধ কৰি দিয়া উচিত বুলিও শীৰ্ষ আদালতে মন্তব্য কৰিছে । ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাক লৈ গঠিত এখন বিচাৰপীঠে সমাজকৰ্মী এছ লক্ষ্মীনাৰায়ণে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে এইদৰে কয় ।
এই আবেদনখনত ভাৰতৰ বিমান খণ্ডত স্বচ্ছতা আৰু যাত্ৰী সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব পৰা এক শক্তিশালী আৰু স্বাধীন নিয়ন্ত্ৰক (ৰেগুলেটৰ) গঠনৰ বাবেও অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । একেখন আবেদনতে ব্যক্তিগত বিমান সংস্থাৰ দ্বাৰা বিমানৰ ভাড়া আৰু অতিৰিক্ত মাচুলত হোৱা 'অনিশ্চিত উত্থান-পতন' বা তাৰতম্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আইনী বা নিয়ামক নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছে । আবেদনকাৰীয়ে অধিবক্তা চাৰু মাথুৰৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।
কেন্দ্ৰৰ হৈ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল অনিল কৌশিক ন্য়ায়ালয়ত হাজিৰ হয় । অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেলে চৰকাৰে ছীল কৰা খচৰা নিয়মাৱলী বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰে । এই খচৰা নিয়মাৱলী কিছু চূড়ান্ত আলোচনা অব্যাহত আছে বুলি অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেলে কয় ।
আবেদনকাৰীৰ হৈ হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰবীন্দ্ৰ শ্ৰীবাস্তৱে যুক্তি আগবঢ়াই যে নতুন নিয়ম বলবৎ নোহোৱালৈকে পুৰণি নিয়ম অব্য়াহত আছে । কেন্দ্রৰ অধিবক্তাক পুৰণি নিয়ম বলবৎ কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে কয় ৷ বিচাৰপীঠে কয়, "যদি বিমান সংস্থাসমূহে সেয়া মানি নচলে, তেন্তে সেইবোৰ বন্ধ কৰক।"
কেন্দ্ৰৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াই যে তেওঁলোকে 'অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম' জাৰি কৰি আহিছে । কেন্দ্রৰ 'অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম' ক’ত কাৰ্যকৰী হৈছে তাৰ এটা উদাহৰণ বিচাৰপীঠে বিচৰাত কেন্দ্রৰ অধিবক্তাই কয় যে এই নিয়ম সংসদৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিব লাগিব ৷
শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে সংসদত কৈছে যে তেওঁলোকে বিমান ভাৰাৰ ওপৰত কোনো সীমা বান্ধি দিব নোৱাৰে আৰু সেই বক্তব্য চৰকাৰীভাৱে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ।
তেওঁ পুনৰ যুক্তি আগবঢ়াই যে যেতিয়া কোনো মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ অসহায় বুলি ক’ব, তেতিয়া বিমান সংস্থাসমূহৰ মুক্ত হাত থাকিব । শ্ৰীবাস্তৱে লগতে কয়, "তেওঁলোকে যি ভাৰা ল’ব বিচাৰে সেয়া ল’ব...যদি সংসদত মন্ত্ৰীৰ স্থিতি সেয়াই হয় তেন্তে আমাৰ আশা কেৱল এই আদালতখনেই ।"
কেন্দ্ৰৰ অধিবক্তাই তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি জোৰ দি কয় । শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে তেওঁ কেৱল স্বতন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰকৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই সেই কথা জানিবলৈ আগ্ৰহী । উল্লেখ্য যে অহা ৭ ছেপ্টেম্বৰত অধিক শুনানিৰ বাবে এই বিষয়টো বিচাৰপীঠে তালিকাভুক্ত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:ফুকেট বিমান টাৰ্বুলেন্সকাণ্ড : দুজন পাইলট ড্ৰ’প টেষ্টত ফেইল
ভাৰতীয় নৌসেনাত এমকিউ-৯বি ছীগাৰ্ডিয়ান ড্ৰ'ণ; জেনেৰেল এট'মিকছৰ সৈতে প্ৰায় ১৯০০ কোটিৰ চুক্তি