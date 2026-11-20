নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি আইন বিতৰ্ক : পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠলৈ
২৩ ছেপ্টেম্বৰত ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু সতীশ শৰ্মাই ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উল্লেখ বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠৰ ওচৰত বিভক্ত ৰায় প্ৰদান কৰে ।
Published : November 20, 2026 at 6:32 PM IST
নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । এই আইনখনৰ প্ৰত্যাহ্বান বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা সন্দৰ্ভত পূৰ্বে দিয়া বিভক্ত ৰায় পুনৰ বিবেচনা আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত দাখিল কৰা আবেদনখনৰ বাবে শুকুৰবাৰে পৃথক শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অস্বীকাৰ কৰে ।
অৱশ্যে গোচৰটোৰ শুনানিৰ বাবে গঠন কৰা ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠে পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদনখনৰো শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহানাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হয় ।
অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে আদালতক আহ্বান জনাই যে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত বিভক্ত ৰায়দান দিয়া ন্যায়াধীশ দিপাংকৰ দত্ত আৰু সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাকে ধৰি পুনৰ আহ্বানৰ আবেদনখন মূল বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত তালিকাভুক্ত কৰিব লাগে । ভূষণে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ এই গোচৰটোৰ সৈতে স্বাৰ্থৰ সংঘাত (Conflict of Interest) জড়িত হৈ আছে।
সেয়েহে, পূৰ্বৰ ৰায় প্ৰদান কৰা একেখন বিচাৰপীঠেই পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে । ভূষণে ন্যায়াধীশ শৰ্মাৰ স্বাৰ্থৰ সংঘাত আছে বুলি যুক্তি আগবঢ়ায় আৰু ৰায়দান পুনৰ আহ্বান কৰা আবেদনখন একেখন বিচাৰপীঠে শুনানি ল'ব লাগে বুলি কয় ।
অৱশ্যে বিচাৰপীঠে কয় যে, পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদনখনৰ লগতে গোচৰটো বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা যিকোনো আবেদন ইতিমধ্যে গঠন কৰা ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠে বিবেচনা কৰিব পাৰে ।
প্ৰশান্ত ভূষণে ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মা অহা সপ্তাহত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱাৰ বিষয়টোও আদালতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে বিভক্ত ৰায় প্ৰদান কৰা বিচাৰপীঠৰ এজন ন্যায়াধীশে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠে পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাত কোনো বাধা নাই । আদালতে বিষয়টো ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
২৩ ছেপ্টেম্বৰত ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ন্যায়াধীশ সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাই ২০২৩ চনৰ আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহ বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠৰ বিবেচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত বিভক্ত ৰায়দান কৰে । ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ মূল প্ৰত্যাহ্বান হৈছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তিৰ বাবে দায়বদ্ধ বাছনি পেনেলৰ পৰা চিজেআইক বাদ দিয়া ।
এই আইনৰ অধীনত বাছনি পেনেলত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি আৰু এজন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী । ন্যায়াধীশ দত্তই দুজনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে আইনখনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি ৰায় দিয়ে যদিও ন্যায়াধীশ শৰ্মাই ইয়াৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবিধানিক প্ৰশ্নৰ উদ্ধৃতি দি বিষয়টো ৫ জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পক্ষপাতী আছিল ।
লগতে পঢ়ক :
অমৃতপালক অমৃতসৰলৈ নিবলৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ দল