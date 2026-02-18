ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ কোম্পানীক চৰকাৰী ঠিকা !

'ছেভ মন ৰিজিঅ’ন ফেডাৰেচন' আৰু 'ভলেণ্টেৰী অৰুণাচল সেনা'ই চি বি আইৰ তদন্ত বিচাৰি জনোৱা আৱেদনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷

Arunachal CM Pema Khandu
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক চৰকাৰী ঠিকা ! (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন কোম্পানীক ৰাজহুৱা কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ তদন্ত বিচৰা এখন আৱেদন সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে ।

ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে গোচৰীয়া পক্ষসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাসকলক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত লিখিত যুক্তি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

শুনানিৰ সময়ত আৱেদনকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'ছেভ মন ৰিজিঅ’ন ফেডাৰেচন' আৰু 'ভলেণ্টেৰী অৰুণাচল সেনা'ৰ হৈ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামাৰ কথা উল্লেখ কৰে । ভূষণে যুক্তি দিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন কোম্পানীক কেইবাটাও ঠিকা দিয়া হৈছে । এই সন্দৰ্ভত চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী জনাই ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিব নোৱাৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

তেওঁ কয়, "সকলো দুৰ্নীতিৰে গোন্ধ ওলায় ।" স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'ছেভ মন ৰিজিঅ’ন ফেডাৰেশ্যন' আৰু 'ভলেণ্টেৰী অৰুণাচল সেনা'ই দাখিল কৰা আৱেদনখনত ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী ঠিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্যক প্ৰদান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । নিজৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ কৰি বিচাৰপীঠে কয় যে পক্ষসমূহৰ অধিবক্তাই দুসপ্তাহৰ ভিতৰত নিজৰ লিখিত যুক্তি দাখিল কৰিব পাৰিব ।

বিগত বৰ্ষৰ ২ ডিচেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰদান কৰা ঠিকাকে ধৰি ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ প্ৰদান কৰা ঠিকাসমূহৰ বিশদ বিৱৰণীৰে সম্পূৰ্ণ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ বিমান সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিমান সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা মন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

SUPREME COURT
ARUNACHAL CMS KIN
GOVT CONTRACTS TO ARUNACHAL CMS KIN
ARUANACHAL PRADESH
ARUNACHAL CM PEMA KHANDU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.