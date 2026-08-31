ETV Bharat / bharat

পেট্ৰ’লত ইথানলৰ পৰিমাণ কিমান ? পিআইএল নাকচ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

অনুচ্ছেদ ৩২ৰ অধীনত দাখিল কৰা পিআইএল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে ।

SC rejects PIL seeking ethanol content disclosure in petrol at fuel pumps
ইন্ধন পাম্পত পেট্ৰ’লত ইথানলৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচৰা পিআইএল নাকচ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (IANS)
author img

By PTI

Published : August 31, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : পেট্ৰ’লত থকা ইথানলৰ সঠিক শতকৰা হাৰ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিটো পেট্ৰ’ল পাম্পত বাধ্যতামূলক আৰু একেধৰণৰ লেবেল লগোৱাটো নিশ্চিত কৰা সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন (আইপিএল) গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।

সোমবাৰে কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্য পক্ষসমূহক নিৰ্দেশনা দিয়া সম্পৰ্কে বিচৰা পিআইএলক গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেশৰ শীৰ্ষ আদালতখনে অস্বীকাৰ কৰে ।

ন্যায়াধীশ এমএম সুন্দ্ৰেশ আৰু পিবি বাৰলেৰ বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোকে অনুচ্ছেদ ৩২ (পোনপটীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পৰা অধিকাৰ)ৰ অধীনত দাখিল কৰা পিআইএল গ্ৰহণ নকৰে । অৱেশ্য়ে বিচাৰপীঠে আবেদনকাৰী নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ গোস্বামীক সকাহৰ বাবে সংশ্লিষ্ট অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব পাৰে বুলি কয় ।

কেন্দ্ৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটৰমণীয়ে এই প্ৰসংগত যুক্তি দৰ্শাই কয় যে এয়া হৈছে এক প্ৰক্সি লিটিগেশ্যন (আন কাৰোবাৰ হৈ কৰা ছদ্মৱেশী গোচৰ)। কিয়নো অনুৰূপ বিষয় এটাত কৰা এক আবেদন ইতিমধ্যে আদালতে খাৰিজ কৰিছে । এটৰ্নী জেনেৰেল ভেংকটৰমণীয়ে কয়, "আবেদনকাৰীয়ে ভাৰত চৰকাৰ তেওঁৰ ওচৰত জবাবদিহি হোৱাটো বিচাৰে ।"

ইপিনে,আবেদনকাৰী গোস্বামীয়ে কয় যে ইন্ধন পাম্পত যোগান ধৰা পেট্ৰ’লত কি উপাদান আছে সেই বিষয়ে জনাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ আছে । আদালতত পেট্ৰ’ল পাম্পৰ ৰচিদ দাখিল কৰি গোস্বামীয়ে কয়, "কেৱল মোকেই নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে সকলো নাগৰিকক তেওঁলোকক দিয়া ইন্ধনৰ গঠনৰ বিষয়ে অৱগত কৰা উচিত ।"

আবেদনকাৰী গোস্বামীয়ে লগতে যুক্তি দৰ্শাই যে এটৰ্নী জেনেৰেলে পূৰ্বৰ এক শুনানিত ইথানল-মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচীক এটা পৰীক্ষা বুলি অভিহিত কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে তেনে কোনো মন্তব্য কৰা নাই বুলি অস্বীকাৰ কৰি এটা স্পষ্টীকৰণো দিছিল । বিচাৰপীঠে ব্যক্তিগতভাৱে হাজিৰ হৈ গোস্বামীক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত নিজৰ বিবাদ উত্থাপন কৰিবলৈ কয় ।

লগতে পঢ়ক:চেনিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আৰু কেতিয়া হ্ৰাস পাব চেনিৰ মূল্য ?

এমাহৰ ভিতৰত এক কিলোগ্ৰাম চেনিৰ মূল্য ৫৫.৭০ টকালৈ বৃদ্ধি, কঠোৰ চৰকাৰ

TAGGED:

ইথানল
ইটিভি ভাৰত অসম
আইপিএল
FUEL PUMPS
PETROL LD ETHANOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.