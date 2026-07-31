আবেদনখন অস্পষ্ট, ই পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়

আবেদনখন অস্পষ্ট, ই পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়
২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নে নাই, তাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ সাজু উচ্চতম ন্যায়ালয় ।
By Sumit Saxena
Published : July 31, 2026 at 1:50 AM IST
নতুন দিল্লী: ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে প্ৰতিবাদ যদিও প্ৰায়ে সঁচা অৰ্থত আৰম্ভ হয়, তথাপিও গোপন উদ্দেশ্যৰ বাবে ই প্ৰায়ে প্ৰকৃত লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে যন্তৰ-মন্তৰত আয়োজিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত হোৱা ৰেপিড আৰ্মড ফ’ৰ্চৰ(আৰএএফ) দ্বাৰা চলোৱা অমানৱীয় অত্যাচাৰে সেই কথাকে প্ৰতীয়মান কৰিছে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে নিৰ্দিষ্ট কেতবোৰ পৰিস্থিতিত আৰক্ষীক পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়া হৈছে ।
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়ুক্ত তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছ বিষয়া যশোবৰ্ধন আজাদ আৰু দুজন ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা আবেদনত কৰা এটা নিৰ্দিষ্ট দাবীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এই আবেদনত আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে ধাতুৰ নিৰ্মিত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ।
আবেদনকাৰীসকলৰ হৈ অধিবক্তা বৃন্দা গ্ৰভাৰে আদালতত যুক্তি দৰ্শোৱাৰ বিপৰীতে ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
বিচাৰপীঠখনে ব্যুৰো অৱ পুলিচ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ(বিপিআৰডি) পৰামৰ্শদাতাৰ কথা উল্লেখ কৰি মৌখিকভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিত আৰক্ষীক পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক্ষমতা দিয়া হৈছে ৷
শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে মৌখিকভাৱে লক্ষ্য কৰিছিল যে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পেলেট বন্দুক নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে কৰা আবেদনখন প্ৰকৃতাৰ্থত অস্পষ্ট আছিল ৷ কিয়নো ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন দিয়া আৰক্ষীৰ নিয়মক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হোৱা নাছিল ।
অধিবক্তা গ্ৰভাৰে কয় যে এনে নিয়ম ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত বিচাৰি পোৱাটো সহজ নহয় । তেওঁ অনুৰোধ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সেইবোৰ অভিলেখত স্থান দিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ক যাতে আবেদনকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দাবীৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে ।
গ্ৰভাৰে কয় যে আবেদনকাৰীসকলৰ গোচৰত ধাতুৰে নিৰ্মিত পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ কথা উল্লেখ আছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দেহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
গ্ৰভাৰে ২০১৬ চনত আৰটিআইৰ জৰিয়তে বিপিআৰডিৰ নথি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰা হোৱা নাই বুলি দাবী কৰে ৷ ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে মেহতাক কয় যে নথি-পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগে ৷ কিয়নো সকলো আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিপিআৰডিৰ পৰামৰ্শদাতাৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ আৰক্ষীক পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰৰ অনুমতি দিয়া কোনো লিখিত নিৰ্দেশনা নাই, যাৰ বাবে বিপিআৰডিৰ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হৈছিল বুলি আদালতত যুক্তি দৰ্শোৱা হৈছিল ।
গ্ৰভাৰে কয় যে যদি ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰ থাকে, তেন্তে মেহতাই সেইটো ৰেকৰ্ডত ৰাখিব পাৰে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই নিশ্চিত যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দিল্লীৰ এনচিটিয়ে প্ৰতিবাদ কৰা নিৰস্ত্ৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বিৰুদ্ধে পেলেট বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে ।’’
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰাসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হ’ব নালাগে বুলি বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিবাদ ‘বিচলিত’ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও আঙুলিয়াই দিয়ে ।
ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয়, ‘‘সৎ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ প্ৰায়ে অন্য, গোপন নীতিৰ বাবে সহজে লাভ কৰা এটা পথ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এনে পৰিস্থিতিও অন্তৰ্ভুক্ত য'ত প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য বিচলিত হৈ সু-উদ্দেশ্যপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক ওফৰাই পেলোৱা হয় । এই প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ বাবেই এক বেলেগ স্তৰৰ সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন ৷’’
মেহতাই থিতাতে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব বুলি দাবী কৰাৰ লগতে অহিংস প্ৰতিবাদ এক অধিকাৰ বুলিও স্বীকাৰ কৰে ।
ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে কয়, ‘‘মই পৰামৰ্শ দিছিলো যে সৰ্বোত্তম পন্থা হ'ল আৰক্ষীক এনেধৰণে সজ্জিত কৰা যিয়ে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস জগাই তোলে । কাৰণ তেওঁলোকো মানুহ । যদি কোনোবাই লাঠী লৈ কোনো ব্যক্তিৰ কাষ চাপে, সেয়া আৰক্ষী বিষয়াই হওক বা আন কোনোবাই হওক, তেনেক্ষেত্ৰত হেলমেট পিন্ধিলে সেই ব্যক্তিজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বেই অতিৰিক্ত কেইমুহূৰ্তৰ বাবে নিজৰ স্থিতিত থিয় দিব পাৰে । এই দিশসমূহো আলোচনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পেলেট বন্দুকৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গ্ৰেডেড শৃংখলা ব্যৱস্থাৰ অন্যতম পদক্ষেপ ।’’
আবেদনখনত উত্থাপিত দাবীৰ কথা আঙুলিয়াই দি গ্ৰভাৰে কয় যে তেওঁলোকে ২০ জুলাইত নতুন দিল্লীত আৰএএফ নিয়োগৰ সন্দৰ্ভত সকলো ডিউটি ল’গ’ৰ লগতে অস্ত্ৰ আৰু গোলা-বাৰুদৰ সৈতে জড়িত ল’গ’ আৰু ৰেজিষ্টাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বিচাৰিছে ।
নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত যন্তৰ-মন্তৰত নিয়োজিত আৰএএফৰ গোলাবাৰুদ সম্পৰ্কীয় অভিলেখ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
নতুন দিল্লীত নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুকত আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ দিল্লী চৰকাৰক বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে । ইয়াৰোপৰি ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত পেলেট বন্দুকৰ ব্যৱহাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে অনুমতি দিয়ে ।
আজাদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ ধাতুৰ পেলেটযুক্ত গোলা-বাৰুদ নিক্ষেপ কৰা পাম্প-এক্সন বা প্ৰজেক্টাইল-এক্সন বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰাত দেশজুৰি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ৷ তেওঁৰ মতে এনেধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বল প্ৰয়োগ সম্পৰ্কীয় সাংবিধানিক মানদণ্ডৰ সৈতে মিল নাই ।
এই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনখন আজাদ আৰু দুজন ব্যক্তিয়ে যৌথভাৱে দাখিল কৰে ৷ বিগত ২০ জুলাইত দিল্লীত অনুষ্ঠিত ‘সংসদ চলো’ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত পেলেট বন্দুকত তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বুলিও দাবী কৰা হৈছে ৷ আবেদনখনত এই কাণ্ডত আহত বুলি অভিযোগ কৰা সকলোৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষতিপূৰণ, প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ‘বন্দে মাতৰম’ক অপমান কৰিলে হ’ব শাস্তি: নতুন বিধেয়কত অনুমোদন সংসদৰ