মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি : চৰকাৰলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি : চৰকাৰলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক ন্যায়াধীশ গীতা মিট্টাল সমিতিৰ পৰামৰ্শক সন্মান জনাবলৈ কয় ।
Published : February 13, 2026 at 11:03 PM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৩ চনৰ মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত ১১ টা গোচৰৰ তদন্ত কৰি থকা চিবিআইক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠীয় হিংসাৰ বলি হোৱা লোকৰ পুনৰ্বাসন আৰু কল্যাণৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ গীতা মিট্টাল সমিতিৰ পৰামৰ্শক সন্মান জনোৱাৰ নিৰ্দেশ দি কয়, ‘‘সমিতিখন এইক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ মধ্যস্থতাকাৰী’’ ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা হয় । যোৱা মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰৰ জাতিগত হিংসাৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ তদাৰকীৰ বাবে গঠন কৰা ন্যায়াধীশ গীতা মিট্টাল কমিটীৰ কাৰ্যকাল ৩১ জুলাইলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কলিন গনছালভেছে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত যুক্তি দিছিল যে তেওঁ মণিপুৰৰ কুকি জনজাতীয় সংগঠন মঞ্চক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । তেওঁ কয় যে দুখন কমিটী গঠন কৰা হৈছে – এখন অপৰাধমূলক ন্যায়ৰ বাবে আৰু আনখন পুনৰ্বাসনৰ বাবে ৷ এই আদালতত ২৭ খন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ হাতত সেইবোৰৰ এটাও প্ৰতিলিপি নাই ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা তুষাৰ মেহতাই বিচাৰপীঠক সমিতিৰ প্ৰতিবেদন চাবলৈ আহ্বান জনাই কয়, ‘‘কমিটীয়ে মাননীয় ন্যায়াধীশসকলক অৱগত কৰিছে যে এই সংগঠনসমূহে বাধাৰ সৃষ্টি কৰি সাধাৰণ লোকক হিংসা অব্যাহত ৰাখিবলৈ উচতনি দিছে ।’’
গনছালভেছে কয় যে এই কথা সঁচা নহয় আৰু মৃতদেহক কবৰস্থ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই বিবাদ হৈছে । মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে কমিটীখন নিৰপেক্ষ মধ্যস্থতাকাৰী আৰু ইয়াত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ গনছালভেছে দৃঢ়ভাৱে কয় যে তেওঁৰ মতে পুনৰ্বাসনৰ হাৰ অতি কম আৰু আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ হাৰো অতি কম ৷ তেওঁ প্ৰতিবেদনসমূহ চাব পাৰে আৰু তাৰ পিছত নিজৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ৷ আদালতক তেওঁ প্ৰতিবেদনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
প্ৰতিবেদনসমূহত থকা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহৰ প্ৰতি আশংকা প্ৰকাশ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰশ্ন কৰে যে এই প্ৰতিবেদনসমূহ শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে নেকি আৰু ইয়াত সংবেদনশীলতাৰ কোনো উপাদান আছে নেকি ? এই সন্দৰ্ভত গনছালভেছে কয়, ‘‘আদালতে ২৭ খন প্ৰতিবেদনৰ পৰা সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ সৈতে কি ভাগ-বতৰা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।’’
গনছালভেছে দৃঢ়ভাৱে কয় যে পুনৰ্বাসন শূন্য আৰু তেওঁ উদাহৰণ আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিসংখ্যা দি ইয়াক প্ৰমাণ কৰিব । তেওঁ কয়, ‘‘মই কোনো উদাহৰণ নিবিচাৰো । অনুগ্ৰহ কৰি মুকলি আদালতত তৰ্ক নকৰিব । এইবোৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনত দাখিল কৰা হৈছে…৷’’ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে যে সমিতিখনে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই তৎক্ষণাত সেই পৰামৰ্শসমূহ পালন কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰিৱৰ্তে নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ থকা মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয় অথবা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় নাইবা দুয়োখন ন্যায়ালয়েই হিংসাৰ গোচৰৰ বিচাৰ আৰু আনুষংগিক পৰিঘটনা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে বুলিও বিচাৰপীঠে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
ন্যায়াধীশ মিট্টাল, জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ, বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ শালিনী পি যোশী আৰু ন্যায়াধীশ আশা মেননকে ধৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশসকলে এই পৰ্যন্ত ভুক্তভোগীৰ পুনৰ্বাসনৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কেইবাখনো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ।
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত মণিপুৰত জাতিগত হিংসা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা ২০০ ৰো অধিক লোক নিহত, শতাধিক আহত আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে । পাহাৰীয়া জিলাসমূহৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ বাবে অনুসূচিত জনজাতি(এছ টি)ৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদত ‘জনজাতি সংহতি ৰেলী’ৰ আয়োজন কৰাৰ পৰাই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
শেহতীয়াকৈ মৃত্যু ঘটা এগৰাকী মহিলা ভুক্তভোগীৰ হৈ আদালতত হাজিৰ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বৃন্দা গ্ৰ’ভাৰে তেওঁৰ স্থানত তেওঁৰ মাতৃক হাজিৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় আৰু অভিযোগ কৰে যে চি বি আইয়ে তেওঁক ধৰ্ষণৰ গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা বুলি অৱগত কৰা নাছিল । তেওঁ কয় যে কুকি জনগোষ্ঠীৰ মহিলাগৰাকীৰ যোৱা মাহত অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যু ঘটিছিল, যিটোৰ সৈতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছত হোৱা আঘাতৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
‘‘মই বিচাৰ আদালতৰ প্ৰতিবেদন দেখিছোঁ… মূল অভিযুক্তসকল হাজিৰ হোৱা নাই । চি বি আয়ো উপস্থিত নাই... এই সকলোবোৰ যি অসাৱধানতাৰে ঘটিছে, সেয়া চাঞ্চল্যকৰ’’ - বুলি গ্ৰ’ভাৰে কয় ৷ ইয়াৰ উত্তৰত মেহতাই কয় যে গ্ৰ’ভাৰে কোৱা কথাৰ কোনেও বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু ভুক্তভোগীৰ অধিকাৰৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে ।
বিচাৰপীঠে চি বি আইক শেহতীয়া তথ্যৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ দিয়ক বুলি উল্লেখ কৰি মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক নিৰীক্ষণৰ কামৰ দায়িত্ব দিব পৰা যাব বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ।
বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘আমি মণিপুৰ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশসকলক সমন্বয়ৰ বাবে ক’ম আৰু ভুক্তভোগীসকলৰ বক্তব্য কেনেদৰে চম্ভালিব লাগে আৰু কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি সেয়া চাবলৈ ক’ব পাৰো ।’’
অধিবক্তা নিজাম পাছাই কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে গোচৰসমূহৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে । মণিপুৰৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ শুদ্ধ বুলি কয় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিচাৰ ক্ষমতা থকা মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয় বা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বা দুয়োখনেই গোচৰটো নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি অধিবক্তাসকলক এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ গ্ৰহণ কৰি দুসপ্তাহৰ পিছত ঘূৰি আহিবলৈ কয় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিচাৰ ক্ষমতা থকা মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয় বা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বা দুয়োখনেই গোচৰটো নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি অধিবক্তাসকলক এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ গ্ৰহণ কৰি দুসপ্তাহৰ পিছত ঘূৰি আহিবলৈ কয় ।
মেহতাই লগতে কয় যে বৃন্দা গ্ৰ’ভাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় বা মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহত চি বি আইয়ে উত্তৰ দিব পাৰে । মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ, জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক চলাচল, স্থানীয় বাতাবৰণ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভালদৰে বুজিব পৰা বুলিও তেওঁ কয় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু গুৱাহাটীৰ দায়িত্ব নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশে লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু মণিপুৰৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মাজত সমন্বয়ৰ এক ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা স্থাপনৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব পাৰি ।’’
বৃন্দা গ্ৰ’ভাৰৰ আবেদন সন্দৰ্ভত চি বি আইয়ে ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰা বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে এনেক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীক বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে । ‘‘ইতিমধ্যেই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ বাবে যদি আইনী সাহায্য অধিবক্তা(এল এ চি) উপলব্ধ নহয়, তেন্তে গুৱাহাটী বাৰৰ এল এ চিৰ কাষ চাপিব পৰা যাব বুলি আমি নিৰ্দেশ দিম’’ - বিচাৰপীঠে কয় । যুক্তি শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ৷
লগতে পঢ়ক: গণতান্ত্ৰিক, সৰ্বাংগীন বাংলাদেশলৈ ভাৰতৰ সমৰ্থন; তাৰিক ৰহমানক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ