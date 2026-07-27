কৰায়ত্ত কৰাৰ ১৫ দিনৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক জিম্মাত বিচাৰিব পাৰিব : উচ্চতম ন্যায়ালয়

কৰায়ত্ত কৰাৰ ১৫ দিনৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক জিম্মাত বিচাৰিব পাৰিব : উচ্চতম ন্যায়ালয়
নতুন ফৌজদাৰী আইন অনুসৰি এই নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলি ন্য়ায়ালয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
Published : July 27, 2026 at 11:52 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এক নতুন ফৌজদাৰী আইন ৷ এই আইন অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীয়ে কোনো অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক ১৫ দিনৰ পিছতো জিম্মাত বিচাৰিব পাৰিব ৷ এই কথা সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
আনহাতে, তদন্তত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা এনে কঠোৰ সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰাৰ বিৰুদ্ধেও আদালতে সকীয়নি দিয়ে । ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে আদালতে জাৰি কৰা চৰ্তসমূহ সংশোধন কৰাৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ জিম্মাত অপৰাধীৰ মৃত্যু সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ অভিযুক্ত তথা নিলম্বিত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এই বিচাৰপীঠে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত উলংঘা কৰে, য’ত অভিযুক্তৰ আৰক্ষীৰ জিম্মা প্ৰথম পোন্ধৰ দিনতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল । বিগত ৭ জুলাই তাৰিখে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ আবেদনৰ ওপৰত বিচাৰপীঠে ৰায়দান কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়খনে বিজয়ৱাড়াৰ বিচাৰ আদালতে দিয়া ২ জুলাইৰ আদেশ সংশোধন কৰে, য’ত অভিযুক্ত আৰক্ষী পৰিদৰ্শকজনক কিছু চৰ্ত সাপেক্ষে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া হৈছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইক্ষেত্ৰত কয়, ‘‘অপৰাধীক জিম্মাত লোৱাৰ পিছত জেৰাত হ’ব পৰা সমস্যা আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যাঘাত জন্মাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী সংস্থাই যি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে, সেয়া ভিত্তিমূলক আৰু শুদ্ধ বুলি আমি অনুভৱ কৰো ।’’
বিচাৰপীঠখনে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ২০২৩ (বিএনএছএছ)ৰ অধীনত আইনী আঁচনি পৰিকাঠামোসমূহো নজৰত ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে । বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে বিএনএছএছৰ ১৮৭(২) আৰু (৩) ধাৰা, ১৯৭৩ চনৰ ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতাৰ পূৰ্বৰ ১৬৭ নং ধাৰাত তদন্তকাৰী সংস্থাই অপৰাধীক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰে ৷ অৱশ্যে ই পোন্ধৰ দিনতকৈ অধিক হ’ব নালাগে ।
এই জিম্মা কেৱল প্ৰথম পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকে ৷ জিম্মাৰ সমগ্ৰ সময়ৰ প্ৰথম চল্লিশ বা ষাঠি দিনৰ ভিতৰতো কিছু পৰিমাণে উপলব্ধ হ’ব পাৰে বুলিও ন্যায়ালয়ে কয় । বিচাৰপীঠখনে কয়, ‘‘এই আইনী সংশোধনীৰ উদ্দেশ্য আছিল বৰ্তমানৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা ৷ য'ত তদন্তৰ সময়ত লাভ কৰা নতুন তথ্য বা প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অপৰাধীক অধিক সময়ৰ বাবে জিম্মাত লোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় । এনে পৰিস্থিতিত কোনো দণ্ডাধীশ বা আদালতে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ৷ তেনে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি এই ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিলে সেয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিপৰীতহে হ’ব ৷’’
লগতে পঢ়ক: মেটাৰ বিৰুদ্ধে দেৱানী গোচৰ তৰিবলৈ গাডকাৰীক অনুমতি দিলে ন্যায়ালয়ে