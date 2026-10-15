নিজৰ আচৰণ সম্পৰ্কে ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ক

নিজৰ আচৰণ সম্পৰ্কে ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ক
কোনেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভয়-ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে ৷ ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰাক লৈ স্পষ্ট কৰি দিলে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে ।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:10 PM IST
নতুন দিল্লী : "কোনেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভয় খুৱাবলৈ বা ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে ।" জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৌৰৱ ভাটিয়াই দিয়া যুক্তিৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই এই মন্তব্য কৰে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ তথা ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে দাখিল কৰা আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
News Alert! Nobody can browbeat judiciary: CJI after some lawyers refer to march of Rahul Gandhi, others to SC over alleged SIR irregularities. News Alert! SC issues notices to Centre, others on various pleas related to Election Commission filed by leaders like Asaduddin Owaisi. https://t.co/uhK978XThN— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
১৫ অক্টোবৰত (বৃহস্পতিবাৰ) ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদনৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত চলি থকা বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰে । শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদল সন্দৰ্ভত কয়, "কোনেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভয় দেখুৱাবলৈ বা ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে । ন্যায়পালিকা ইমান দুৰ্বল নহয় ৷ এইবোৰ অসাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু কোনো ধৰণৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা বিষয় নহয় ।"
ৰাহুল গান্ধীৰ আচৰণক পৰোক্ষভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আদালতে কয় যে আবেদনকাৰীয়ে তেওঁৰ আচৰণ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে আন কেইবাজনো বিৰোধী নেতাই এই আবেদন দাখিল কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ সমদল বাহিৰ কৰিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত আৰু কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সহায়ত এখন স্বতন্ত্ৰ সমিতি গঠনৰ বাবে এই আবেদনত অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, যাতে এছ আই আৰৰ (নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ) সময়ত কৰা ডিলিট আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত স্বতন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হয় ।
এই আবেদনৰ উপৰিও ১০ অক্টোবৰত দিল্লীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদ, মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ আৰু ৰে’ল সেৱাত ব্যাঘাত জন্মা সম্পৰ্কীয় পৃথক আবেদনৰো বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।