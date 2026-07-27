শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাংবিধানিক অধিকাৰ, আন্দোলন হ'লেই লাঠীচালনা হ'ব নালাগে: উচ্চতম ন্যায়ালয়

শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাংবিধানিক অধিকাৰ, আন্দোলন হ'লেই লাঠীচালনা হ'ব নালাগে: উচ্চতম ন্যায়ালয়
আৰক্ষীৰ অত্যধিক বল প্ৰয়োগ স্বতন্ত্ৰভাৱে তদন্ত কৰা উচিত আৰু দেশজুৰি প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰট'কলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ।
Published : July 27, 2026 at 5:12 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত হোৱা ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । আদলতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ সাংবিধানিক এক মৌলিক অধিকাৰ । আদালতৰ মতে কেৱল আন্দোলন চলি আছে বুলিয়ে আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা বা আক্ৰমণাত্মক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ।
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠে এই মন্তব্য কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ সংবিধানে নিশ্চিত কৰিছে । যেতিয়ালৈ আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণ তেতিয়ালৈ ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । কেৱল আন্দোলন হৈছে বুলিয়ে আৰক্ষীয়ে অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে ।"
আদালতে লগতে কয় যে আৰক্ষীৰ অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে তদন্ত হ'ব লাগে । লগতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ এক এছঅ'পি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । শুনানিৰ সময়ত এগৰাকী অধিবক্তাই আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাও আদালতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে । তেওঁ দাবী কৰা মতে প্ৰতিবাদৰ সময়ত বহু আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে ।
ইয়াৰ সঁহাৰি জনাই ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে কয়, "যিকোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত হোৱা আঘাত সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।" বিচাৰপীঠে এছঅ'পিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এই ধৰণৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হোৱা আৰক্ষীক কিয় পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই । বিচাৰপীঠে কয়, "পৰ্যাপ্ত হেলমেট, নিৰ্দিষ্ট প্ৰট'কল থাকিব লাগে । ধৰি লওক যুৱক-যুৱতীসকলে কোনো এটা বিষয়ত আন্দোলন কৰিব বিচাৰে । তেওঁলোকৰ আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ আছে । তেওঁলোকক উপযুক্ত স্থান প্ৰদান কৰা উচিত; তাৰ ওপৰত কোনো বাধা থাকিব নালাগে । কিন্তু যদি কোনোবা অসামাজিক উপাদানে কিবা ভুল কৰিছে, তেন্তে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি ।"
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কয় যে তেওঁ বিৰোধী পন্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈ বিচাৰপীঠক সহায় কৰিব । বিচাৰপীঠে মঙলবাৰলৈ শুনানিৰ বাবে সকলো বিষয় তালিকাভুক্ত কৰিছে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "অনুগ্ৰহ কৰি এইটোক বিৰোধী পক্ষৰ মাজত বিবাদ হিচাপে নাভাবিব...যদি অতিমাত্ৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগে ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে এয়া কেৱল দিল্লীৰ প্ৰশ্ন নহয়; সমগ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰশ্ন । একেধৰণৰ প্ৰট'কলৰ প্ৰয়োজন...। কেৱল আন্দোলন হোৱা বুলিয়েই লাঠীচালনা হ'ব নালাগে । গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত আত্ম-অনুশাসন অতি প্ৰয়োজন ।"
উল্লেখ্য যে ২৪ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হয় ।
আবেদনকাৰীৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাবী কৰে, "আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিছোঁ । আদালতৰ তৎকালীন হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন আছে ।" মঙলবাৰে আবেদনৰ পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ল সোণম ৱাংচুকক, ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিলে ৱাংচুকে