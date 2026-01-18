নগা বিদ্ৰোহী গোটৰ মহিলা নেত্ৰীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জামিন; ৬ বছৰ পূৰ্বে NIA-এ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ
নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCM-IMৰ নেত্ৰী আলেমলা জামিৰক ২০১৯ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত সন্ত্ৰাসবাদী পুঁজিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷
নতুন দিল্লী : নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি এন-আই এমৰ স্বঘোষিত কেবিনেট মন্ত্ৰী আলেমলা জামিৰক সন্ত্ৰাসবাদী পুঁজিৰ অভিযোগত জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ আদালতে কয় যে আবেদনকাৰীগৰাকী এগৰাকী ভদ্ৰমহিলা, যি ৬ বছৰতকৈও অধিক সময় কাৰাগাৰত আছে ৷
ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দৰেশ আৰু এন কোটিশ্বৰ সিঙৰ বিচাৰপীঠে জামিন আদেশ গৃহীত কৰে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জমিৰৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল আৰু অধিবক্তা তনবীৰ আহমেদ মিৰে উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থাৰ হৈ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটি আৰু অধিবক্তা ৰজত নাইৰ হাজিৰ হয় ৷
যোৱা বছৰৰ জুলাই মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ বিশেষ ছুটীৰ আবেদনৰ ওপৰত জাননী জাৰি কৰিছিল ।
২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আলেমলা জামিৰক জামিন দিবলৈ সাজু নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ ২০২৫ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গৃহীত এক আদেশত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, "এই পৰ্যায়ত বিচাৰ চলি থকাৰ বাবে আমি জামিন প্ৰদানৰ বাবে সাজু নহয় ৷" বিচাৰপীঠে জমিৰক তদন্তত সহযোগিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰ আদালতক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
২০২৬ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত যুক্তি শুনানিৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক আদেশত উল্লেখ কৰে, "আমি পক্ষসমূহৰ হৈ অধিবক্তা হাজিৰ হোৱা শুনিছো ৷ আমাক জনোৱা হৈছে যে কেইবাজনো সাক্ষীক পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আবেদনকাৰীজন ছবছৰতকৈ অধিক সময় কাৰাগাৰত আছে ৷ আমি এইটোও লক্ষ্য কৰিছো যে আবেদনকাৰীগৰাকী এগৰাকী মহিলা ৷ ওপৰৰ কথাখিনি মনত ৰাখি আমি আবেদনকাৰীক জামিন প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছো ৷"
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰি সংশ্লিষ্ট বিচাৰ আদালতৰ সন্তুষ্টিৰ চৰ্তত আবেদনকাৰীক জামিন প্ৰদান কৰা হয় ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, “সেয়েহে আবেদনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ৷”
যোৱা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিৰৰ জামিন নাকচ কৰিছিল ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে অভিযোগ, প্ৰমাণ আৰু স্বামী পলাতক হোৱাৰ সত্যটো চাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জামিনৰ আবেদন খাৰিজ কৰা আদেশৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ আবেদনৰ কোনো যুক্তি নাই ৷
আদালতে কয় যে জামিৰে পলায়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু খবৰ অনুসৰি তেওঁ এন এছ চি এনৰ উচ্চ পদবীত আছিল আৰু সাক্ষীক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা আৰু প্ৰমাণৰ সৈতে খেলা-ধূলা কৰিব পৰা অৱস্থাত আছিল ৷
জামিৰৰ বিৰুদ্ধে নিয়াই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷ ২০১৯ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত প্ৰায় ৭.২ মিলিয়ন নগদ ধন লৈ ডিমাপুৰলৈ বিমানত উঠিবলৈ লোৱাৰ সময়তে দিল্লী বিমানবন্দৰত আটক কৰা হয় ৷