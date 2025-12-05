ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত এ আই কণ্টেণ্ট ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ; আবেদন নাকচ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
ন্যায়িক ব্যৱস্থাত এ আই আৰু মেচিন লাৰ্নিংঙৰ (এম এল) 'অনিয়ন্ত্ৰিত' ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ আদালতৰ ।
Published : December 5, 2025 at 7:48 PM IST
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এজন আবেদনকাৰীক কয় যে তেওঁ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত সমাহিত হ'ব পৰা 'কণ্টেণ্ট' সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(এ আই) আৰু মেচিন লাৰ্ণিঙৰ(এম এল) অনিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে নিজৰ পৰামৰ্শ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশাসনিক বিভাগত অৰ্পণ কৰক ।
আদালতে স্বীকাৰ কৰে যে এ আয়ে ন্যায়িক কামত সহায় কৰিব পাৰে । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰে, "ই ন্যায়িক যুক্তিৰ ঠায়ো ল’ব নোৱাৰে বা প্ৰভাৱো পেলাব নোৱাৰে ।"
"আমি ইয়াক অতি সচেতনভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমি নিবিচাৰো যে ই আমাৰ ন্যায়িক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰভাৱিত কৰক… ।" আদালতৰ সন্মুখত আবেদনকাৰীয়ে উত্থাপন কৰা উদ্বেগ বৈধ যদিও ন্যায়িকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলিও মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় ।
বিচাৰপীঠে কয় যে ন্যায়পালিকাত এ আই আৰু এম এল সঁজুলিৰ কু-প্ৰভাৱৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত, কিন্তু এই বিষয়সমূহ ন্যায়িক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে নহয়, প্ৰশাসনিক পক্ষত উপযুক্তভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে ।
বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত আবেদনকাৰী কাৰ্তিকেয়া ৰাৱালক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা অনুপম লাল দাসে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এ আই সঁজুলিয়ে অস্তিত্বহীন ন্যায়িক নজিৰ বা ৰায়ৰ সৃষ্টি কৰে আৰু অৱশেষত সেইবোৰ ন্যায়িক ঘোষণাৰ অংশ হৈ পৰে ।
এই উদ্বেগ স্বীকাৰ কৰি বিচাৰপীঠে কয় যে এইটো উকীল সন্থা আৰু ন্যায়াধীশ দুয়োৰে বাবে এক শিক্ষা । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে যদিও এ আয়ে ন্যায়িক কামত সহায় কৰিব পাৰে, তথাপিও ই ন্যায়িক যুক্তিৰ ঠাই ল’ব নোৱাৰে বা প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে । বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে নিম্ন আদালতে অস্তিত্বহীন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নজিৰৰ উদ্ধৃতি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেয়েহে শীৰ্ষ আদালতৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ন্যায়পালিকা এনে বিপদৰ বিষয়ে সচেতন আৰু ন্যায়িক প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে সেইবোৰৰ সমাধান কৰা হৈছে । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰশাসনিক পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পৰামৰ্শ দাখিল কৰিব পাৰে । আনহাতে, অধিবক্তাই আবেদনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অনুমতি বিচৰাত তাৰ অনুমতি দিয়া হয় ।
আবেদনকাৰীয়ে এ আইৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা কণ্টেণ্ট আৰু ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা বিচাৰিছিল ।