চিকিৎসা সেৱা-ঔষধ বিক্ৰীৰ নামত দিন ডকাইতি চলিছে নেকি ? উচ্চতম ন্যায়ালয় উদ্বিগ্ন
ঔষধৰ ওপৰত কঠোৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত কৰাকে ধৰি ঔষধৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা দুখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে বিচাৰপীঠে ।
Published : September 29, 2026 at 4:31 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে ঔষধৰ বৰ্ধিত আৰু অস্পষ্ট মূল্যই সাধাৰণ মানুহক অশান্তি দিছে । আদালতে খুচুৰা মূল্য আৰু চিকিৎসালয়সমূহে লোৱা ধনৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য লক্ষ্য কৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উদাহৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিছে যে ২২,৪৩৭ টকাৰ এম আৰ পি থকা বেজী খুচুৰা বিক্ৰেতাই প্ৰায় ৩,৫২০ টকাত বিক্ৰী কৰে । কোনে এই ধন পকেটত ভৰাই বুলি প্ৰশ্ন কৰি আদালতে জোৰ দি কয় যে ৰোগীয়ে চিকিৎসালয়ৰ নিজা ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৷ কিয়নো বাহিৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা কম দামত ঔষধ ক্ৰয় কৰিলে ইয়াৰ সত্যতাক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা সহজ, একেধৰণৰ সমাধানৰ পৰামৰ্শ দিছিল ৷ সেয়া হৈছে অধিক লাভ অৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া ৰোধ কৰিবলৈ আৰু কৰদাতাক সুৰক্ষা দিবলৈ ড্ৰাগছ (মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ) আদেশৰ অধীনত এম আৰ পিতকৈ ১৬% ওপৰত মাৰ্জিন সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা ।
এই বিষয়ত ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে । ঔষধৰ ওপৰত কঠোৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত কৰাকে ধৰি ঔষধৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা দুখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে বিচাৰপীঠে ।
শুনানিৰ সময়ত অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীয়ে এটা নোট দাখিল কৰি কয় যে তেওঁ সমগ্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামো আৰু ইয়াৰ যুক্তি বিচাৰপীঠে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ ৰেকৰ্ডত ৰাখিছে ।
ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতায়ো বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত চলি থকা কাৰ্যবিধিত যোগদান কৰে । মেহতাই কয় যে যদি আদালতে অনুমতি দিয়ে তেন্তে তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব ৷ বিষয়টো সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ লগতে কয়, “এটা আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিয়ে ন্যায্যভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ।”
ন্যায়াধীশ মেহতাই প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘অত্যাৱশ্যকীয় আৰু অপ্ৰয়োজনীয় (ড্ৰাগছ)ৰ মাজত এই পাৰ্থক্য কিয় ? ডিপিচিঅ' [ড্ৰাগছ (মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ) অৰ্ডাৰ]ৰ সকলো কথাতে উল্লেখ কৰা এমআৰপিত ১৬% মাৰ্জিন কিয় ৰখা নহয় ?’’
ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে কেন্সাৰৰ ঔষধৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে য’ত এম আৰ পি ২৭০০০ টকা আৰু পি টি আৰ প্ৰায় ৩,০০০ টকা ৷ আদালতে চৰকাৰী অধিবক্তাক এই বৃহৎ পাৰ্থক্যটো চাবলৈ কয় ।
ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, ‘‘এখন কৰ্পৰেট হস্পিতালত ঔষধসমূহ তেওঁলোকৰ নিজা কেমিষ্টৰ পৰা কিনিব লাগিব বুলি কয় । বাহিৰৰ পৰা কিনিলে তেওঁলোকে ৰোগীক চিকিৎসাৰ আশ্বাস নিদিয়ে; ৰোগীয়ে কি কৰিব ? ধৰি লওক ৰোগীয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকক কোনে ধন ঘূৰাই দিব ?’’
যেতিয়া ছলিচিটৰ জেনেৰেলে চৰকাৰে ধন দিয়ে বুলি কয়, তেতিয়া ন্যায়াধীশ মেহতাই উত্তৰ দিয়ে ‘‘চৰকাৰে ধন নিদিয়ে, কৰদাতাই ধন দিয়ে আৰু তাতেই খেলখন নিহিত হৈ আছে ৷’’
বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘এম আৰ পিৰ ওপৰত ১৬%ৰ একেধৰণৰ মাপকাঠী কিয় নহয়, তাৰ বাহিৰে একো নাই । ডিপিচিঅ'ই ১৬% কয় ।" আবেদনকাৰীৰ বিতৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে প্ৰতিটো চিকিৎসা সঁজুলি আৰু প্ৰতিটো ঔষধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইনখনৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে । ‘‘গতিকে, যদি ই এটা অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু হয়, তেন্তে ইয়াক ডিপিচিঅ'ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিনে ?” বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে ৷
ছলিচিটৰ জেনেৰেলে কয় যে এইটো এটা “যুক্তিসংগত পন্থা” যেন লাগে । বিচাৰপীঠে আৰু কয়, ‘‘যদি কোনো কেমিষ্টে মানৱীয় কাৰণত ২৭ হাজাৰ টকা এম আৰ পি থকা ঔষধ এজন ৰোগীক ৩ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে, তেন্তে ৰোগীয়ে ঔষধটো প্ৰকৃত নে নহয় তাত সন্দেহ কৰিব । কেনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ? এই পাৰ্থক্য কিয় আছে আৰু এই ধন ক’লৈ যায় বুজাই দিয়ক ? এই ধন (এম আৰ পিৰ ১০ গুণ) ক’লৈ যায় ?"
ছলিচিটৰ জেনেৰেলে কয় যে গোচৰটো পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত ঔষধ কোম্পানীয়ে নহয়, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনেই লাভৱান হ’ব আৰু শেষত কৰদাতাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । বিচাৰপীঠক জনোৱা হয় যে পেটেণ্টযুক্ত ঔষধ ডিপিচিঅ’ৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত ।
ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, "আটাইবোৰ কথা অৱগত হোৱাৰ পিছতো ঔষধ কোম্পানীসমূহে গুৰুত্ব নিদিয়ে । আমি নাজানো কিয় তেওঁলোকক এই দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । এইটো স্পষ্টভাৱে এক দুৰ্যোগ ।’’
বিচাৰপীঠে এক্সেম্পটিয়া ২০এমজি নামৰ এটা বেজীৰ কথা উল্লেখ কৰি লক্ষ্য কৰে যে ইয়াৰ এম আৰ পি ২২,৪৩৭ টকা, আনহাতে পিটিআৰ ৩,৫২০ টকা ৷ ন্যায়াধীশ মেহতাই কয় যে মানুহে কেমিষ্টৰ পৰা কম মূল্যত ঔষধ লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু কৰ্পৰেট চিকিৎসালয়সমূহে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘মৃতদেহ এটাও উলিয়াবলৈ নিদিয়ে । সাধাৰণ মানুহে এই সকলোবোৰ কষ্ট কিয় ভোগ কৰিব লাগে ?’’
বিচাৰপীঠে অক্টোবৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে । ২২ ছেপ্টেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অত্যাৱশ্যকীয় কেন্সাৰ ঔষধৰ এম আৰ পি আৰু পিটিআৰৰ মূল্যৰ মাজত থকা ব্যাপক ব্যৱধানত হতাশা প্ৰকাশ কৰিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰিস্থিতিটোক “দিন ডকাইতি” বুলি স্পষ্টভাৱে অভিহিত কৰি মূল্যবৃদ্ধিক ধন দাবী, “সম্পূৰ্ণ লুণ্ঠন” আৰু ৰোগীৰ ওপৰত “আক্ৰমণ” বুলি গৰিহণা দিয়ে আৰু কৰ্তৃপক্ষই কিয় মৌনতা অৱলম্বন কৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ।
এক আবেদনত ঔষধ কোম্পানী আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ অতিৰিক্ত মূল্যবৃদ্ধিৰ অভিযোগ ৰোধ কৰি ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণ অধিক সুলভ কৰি তুলিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিব বিচাৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচন আয়োগ বিতৰ্ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে