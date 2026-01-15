ETV Bharat / bharat

এটা অতি গুৰুতৰ বিষয়: I-PAC অভিযান সন্দৰ্ভত ইডিৰ আবেদনত জাননী জাৰিৰ ইংগিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ইডিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই দাবী কৰে যে কলকাতাৰ দৰে কাণ্ডই কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ মনোবল দুৰ্বল কৰিব ।

প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি
নতুন দিল্লী: কলকাতাত আইপেক (I-PAC) কাৰ্যালয়ত অভিযান সন্দৰ্ভত ইডিৰ আবেদনৰ প্ৰতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁহাৰি । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে এই বিষয়টোক “এয়া এক অতি গুৰুতৰ বিষয়” বুলি মৌখিকভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে । লগতে আইপেক কাৰ্যালয়ত ইডিয়ে চলোৱা তদন্ত আৰু অনুসন্ধান অভিযানত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰা আৰু বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি উল্লেখ কৰে । বিষয়টো ন্যায়াধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানিৰ বাবে উত্থাপন কৰা হয় ।

ন্যায়াধীশ মিশ্ৰৰ মৌখিকভাৱে পৰ্যবেক্ষণ, "আমি জাননী জাৰি কৰি আছোঁ, এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় ।" লগতে আদালতে ইয়াক পৰীক্ষা কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলিও উল্লেখ কৰে । আৰম্ভণিতে ইডিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই দাবী কৰে যে বিগত সময়তো যেতিয়াই বিধিগত কৰ্তৃপক্ষই বিধিগত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়াই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছিল আৰু জোৰ দি কৈছিল, “ই এক অতি আচৰিত ধৰণৰ আৰ্হি প্ৰতিফলিত কৰে ।” এই ঘটনাই কেন্দ্ৰীয় বাহিনীক মনোবলহীন কৰি তুলিব বুলিও তেওঁ কয় ।

মেহতাই দাবী কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসমূহে অনুভৱ কৰিব যে তেওঁলোক জোৰ-জবৰদস্তি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, চুৰি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত ধৰ্ণাত বহিব পাৰে । মেহতাৰ যুক্তি, "এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰা হওক; যিসকল বিষয়া তাত স্পষ্টভাৱে উপস্থিত আছিল, তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা উচিত ।"

আনহাতে, মমতা বেনাৰ্জীৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে কয় যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানি ল’ব লাগে আৰু এইটো হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ । ছিবালে কয় যে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ চোৱাচিতা আইপেকে কৰে আৰু আইপেকৰ ওচৰত তথ্য ৰখা হয় । যেতিয়া ইডি তালৈ গৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে জানিছিল যে দলটোৰ বহু তথ্য তাত থাকিব পাৰে ।

ছিবালৰ প্ৰশ্ন, "নিৰ্বাচনৰ মাজতে তালৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় আছিল ?" বিচাৰপীঠক জনোৱা হৈছিল যে কয়লা কেলেংকাৰীৰ শেষৰটো বক্তব্য ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লিপিবদ্ধ হৈছিল যদিও ২০২৬ চনত হঠাতে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

ছিবালে কয় যে যদি তেওঁলোকে তথ্যসমূহ কব্জা কৰি ৰাখে তেন্তে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টে নিৰ্বাচনত কেনেকৈ যুঁজিব ? "ইডিৰ তৰফৰ পৰা কৰা এই কাৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰ্য...।" ছিবালে কয় । তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে, "ইডিয়ে দলৰ কাৰ্যালয়ৰ এনে এক অংশলৈ কিয় যাব লাগে, য’ত সকলো তথ্য আছে ?"

"যদি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা (ৰাজনৈতিক দলৰ সন্দৰ্ভত) আছিল, তেন্তে তেওঁলোকে সেয়া জব্দ কৰিলেহেঁতেন... কিন্তু তেওঁলোকে সেয়া কৰা নাই । আপুনি আমাক জাননী জাৰি কৰাত বাধা দিব নোৱাৰে ।" শীৰ্ষ আদালতে ছিবালক কয় । আনহাতে, ইয়াৰ উত্তৰত ছিবালে কয় যে তেওঁ কেৱল বিচাৰপীঠক পতিয়ন নিয়াবলৈহে চেষ্টা কৰিব পাৰে ।

আনহাতে, পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এ এম সিংভীয়ে দাবী কৰে যে ইডিৰ আবেদনখনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ গুৰুতৰ আপত্তি আছে । আৰু যদি জাননী জাৰি কৰা হয়, তেন্তে স্পষ্ট কৰি দিব লাগে যে ই ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাৰ আপত্তিৰ অধীনত ।

দুপৰীয়াৰ আহাৰ বিৰতিৰ পিছতো শুনানি অব্যাহত থাকিব । পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও শীৰ্ষ আদালতত এক আবেদন দাখিল কৰি আবোদন জনায় যে যোৱা সপ্তাহত ৰাজনৈতিক-পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান আইপেকৰ বিৰুদ্ধে ই ডিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ শুনানি অবিহনে যাতে কোনো আদেশ জাৰি কৰা নহয় ।

ইফালে ইডিৰ আবেদনত কোৱা হৈছে, "এইটো আবেদন কৰা হৈছে যে আদালতৰ কাৰ্যবিধিৰ ৰেকৰ্ডত এইটো উল্লেখ কৰা হওক যে বিবাদী নং ২, পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইন নিজৰ হাতত তুলি লৈ ৰাজ্যিক আৰক্ষীক অপব্যৱহাৰ কৰাৰ আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিছে, যেতিয়াই কোনো অপৰাধৰ তদন্ত হয় আৰু যিটো তেওঁৰ পছন্দৰ নহয় বা যিটোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকল, তেওঁৰ দলৰ কৰ্মী বা মিলিজুলি কাম কৰা কেইজনমান বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধমূলক তথ্য পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।"

আনহাতে, ইডিয়ে নিজৰ আবেদনত পশ্চিমবংগৰ পৰিস্থিতি গুৰুতৰ বুলি উল্লেখ কৰি দাবী কৰে যে ললিতা কুমাৰী বনাম উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ (২০২৪) সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি ডিজিপি আৰু কলকাতা আৰক্ষী আয়ুক্তকে ধৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধেও এফ আই আৰ পঞ্জীয়নৰ প্ৰয়োজন হোৱাকৈ চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধৰ সৈতে জড়িত আছিল ।

