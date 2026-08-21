মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
প্ৰাক্তন সাংসদ উণ্ডাৱলী অৰুণ কুমাৰৰ আবেদন খাৰিজ কৰি এয়া ব্যক্তিগত বিবাদ হিচাপে আদালতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।
Published : August 21, 2026 at 3:10 PM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে মাৰ্গদৰ্শী ফাইনেন্সিয়াৰ্ছৰ (Margadarsi Financiers) বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন নাকচ কৰে । আবেদনখন প্ৰাক্তন সাংসদ উণ্ডাৱলী অৰুণ কুমাৰে দাখিল কৰিছিল । ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দৰেশ আৰু প্ৰসন্ন বি বৰালেয়ে এই সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণ কৰি আবেদনখন খাৰিজ কৰে ।
মাৰ্গদৰ্শীৰ সপক্ষে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া এক ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উণ্ডাৱলীয়ে আবেদন দাখিল কৰিছিল । বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুগৰাকী ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে উণ্ডাৱল্লীয়ে দাখিল কৰা বিশেষ অনুমতি আবেদনৰ চূড়ান্ত শুনানি গ্ৰহণ কৰে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ লুথ্ৰা আৰু নাগামুথুৱে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত মাৰ্গদৰ্শীৰ হৈ ওকালতি কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠে বিশেষভাৱে আবেদনকাৰীক প্ৰশ্ন কৰে, "আপুনি কোন এই আবেদন দাখিল কৰিবলৈ ?" বিচাৰপীঠে কয় যে বিষয়টো কেৱল ব্যক্তিগত বিবাদ যেন লাগে, আন একো স্পষ্ট দিশ দেখা পোৱা নাই । বিচাৰপীঠে আবেদনকাৰীক স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ যিমানেই গোচৰটোৰ ওপৰত যুক্তি দিব সিমানেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ বাঢ়িব ।
মাৰ্গদৰ্শীৰ অধিবক্তাই জোৰ দি কয় যে ইতিমধ্যে ২৫০০ কোটি টকা ঘূৰাই দিয়া হৈছে । বিচাৰপীঠক জনোৱা হয় যে বাকী থকা দাবী নকৰা ধনৰাশি ৫.২৩ কোটি এছক্ৰ' একাউণ্টত (Escrow Account) জমা কৰা হৈছে ।
মাৰ্গদৰ্শীৰ হৈ ওকালতি কৰা অধিবক্তাসকলে লগতে কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম কৰিছে; ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাসমূহো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । দুয়োপক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উণ্ডাৱল্লী অৰুণ কুমাৰৰ আবেদন খাৰিজ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিতে মাৰ্গদৰ্শীয়ে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদন দাখিল কৰিছিল, য'ত ইয়াৰ সকলো জমাকাৰীক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০০৮ চনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা অপৰাধমূলক কাৰ্যবিধি অফলপ্ৰসূ হৈ পৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে ।
এই আবেদনত আদালতত এই কথাও জনোৱা হৈছে যে ২০২৪ চনৰ জুন মাহত গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাওৰ মৃত্যু হৈছে আৰু হিন্দু অবিভক্ত পৰিয়াল (এইচ ইউ এফ)ৰ বাকী সদস্যসকলৰ নাম অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰিব নোৱাৰি । ২০০৮ চনত ৱাই এছ আৰৰ কাৰ্যকালত অবিভক্ত ৰাজ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে এইচ ইউ এফ হোৱাৰ পিছতো সাধাৰণ জনতাৰ পৰা জমা ধন গ্ৰহণ কৰি আৰ বি আই আইনৰ বিধান উলংঘা কৰা বুলি অভিযোগ কৰি মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।
মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰ ১০ বছৰৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰে । ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল যাতে মাৰ্গদৰ্শীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক কাৰ্যবিধি অব্যাহত ৰখাটো অপৰাধমূলক ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে লাভজনক হ'ব নে অসাৰ হ'ব সেয়া বিবেচনা কৰিবলৈ ।
আদালতে ইয়াৰ বাবে প্ৰকৃত বিনিয়োগকাৰী/জমাকাৰীৰ পৰা দাবী বা আপত্তি বিচাৰি পৰামৰ্শ দিছিল । সেই অনুসৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কে ২০২৪ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত বাতৰি কাকতত ৰাজহুৱা জাননী প্ৰকাশ কৰি প্ৰকৃত বিনিয়োগকাৰী/জমাকাৰীৰ পৰা দাবী বা আপত্তি বিচাৰিছিল ।
কিন্তু বাতৰি কাকত প্ৰকাশৰ পিছতো কোনো জমাকাৰী আগবাঢ়ি নাহিল । অপৰাধমূলক কাৰ্যবিধি চলি থকাৰ সময়ত মাৰ্গদৰ্শী ফাইনেন্স এইচ ইউ এফৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপকৰ মৃত্যুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চ ন্যায়ালয়ে মাৰ্গদৰ্শীৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিল, যাৰ ফলত অভিযোগ বাতিল কৰা হৈছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তত হস্তক্ষেপ কৰাৰ কোনো ভিত্তি নোপোৱাত উণ্ডাৱল্লী অৰুণ কুমাৰে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
দেশৰ ৮ ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য নহ'ব নাগৰিকত্ব আইনৰ আদেশ: গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ