ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিয়োগ আইন : বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিভাজিত ৰায়

ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্তই কেন্দ্ৰৰ বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ গোচৰ প্ৰেৰণৰ আবেদন নাকচ কৰি আইনখনৰ অধীনত কাৰ্যনিৰ্বাহীৰ প্ৰভাৱক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

Supreme Court
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিয়োগ আইন : বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিভাজিত ৰায় (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 8:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনখন বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰই কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খণ্ডতিত ৰায় প্ৰদান কৰে ।

ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্ত আৰু সতীশ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ বিচাৰপীঠে এই ৰায় প্ৰদান কৰে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (চিইচি) আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহ ৫ জনীয়া বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত ৩০ গৰাকী ন্যায়াধীশৰ এখন বিচাৰপীঠে নিজৰ ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয়টো বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দাবী জনাইছিল ।

বৰ্তমানৰ ২০২৩ চনৰ আইন অনুসৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তিৰ বাবে গঠিত বাছনি সমিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি আৰু এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী থাকে ।

ন্যায়াধীশ দত্তই চৰকাৰৰ ৰেফাৰেন্সৰ অনুৰোধ নাকচ কৰি ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত মতামত আগবঢ়ায় । ন্যায়াধীশ দত্তই নিজৰ মতামত পাঠ কৰি কয় যে বাছনি সমিতিত কাৰ্যপালিকাৰ দুজন সদস্য থকাৰ ফলত কাৰ্যপালিকাৰ এক কাৰ্যকৰী ভেটো ক্ষমতা সৃষ্টি হয় ।

ন্যায়াধীশ দত্তই কয় যে আবেদনকাৰীয়ে-কোনো বৈধ কাৰণ নোহোৱাকৈ-দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মনোনীত ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰিব বা বিৰোধী নেতাৰ পক্ষ ল'ব বুলি কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰি; আৰু যদি এই বাছনি সমিতিখনে কাম কৰে, তেন্তে সিদ্ধান্তটো সদায় কাগজত কাৰ্যবাহীৰ সপক্ষে ২:১ ৰায় হিচাপে প্ৰকাশ পাব-আৰু বাস্তৱত শাসকীয় দলৰ পক্ষত থাকিব ।

ন্যায়াধীশ দত্তই কয়, "কাৰ্য্যবাহীৰ দুজন সদস্য সমিতিৰ অংশ হোৱাৰ বাবে কাৰ্যবাহীৰ কাৰ্যকৰী ভেটো আছে আৰু ড৹ আম্বেদকাৰে এই ভেটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু নাকচ কৰিছিল...।"

ন্যায়াধীশ দত্তই উল্লেখ কৰে যে যেতিয়া বিচাৰপীঠে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এলঅ'পিৰ মাজত মতানৈক্য হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মনোনীত ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি ল'ব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে, তেতিয়া এটৰ্ণী জেনেৰেলে উত্তৰত কয় "সম্ভৱতঃ নকৰে "।

ন্যায়াধীশ দত্তই কয় যে, "নকৰাৰ সম্ভাৱনা ইমানেই বেছি যে ই বাছনি সমিতিৰ ধাৰণাক প্ৰভাৱিত কৰে...নিযুক্তিসমূহ যোগ্য হ'লেও প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই যথাযথতাৰ পৰীক্ষাত ব্যৰ্থ হয়... যদি কোনো দলৰ অধিনায়কে ক্ৰিকেট মেচৰ বাবে আম্পায়াৰ বাছি লয় আৰু তেওঁৰ দলটোৱে জয়ী হয়, তেন্তে আম্পায়াৰৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হ'লেও সেই সিদ্ধান্তৰ বৈধতাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিব । ইয়াত সন্দেহ এটা থাকিব ; কাৰণ, বিজয়ী অধিনায়কে আম্পায়াৰক বাছনি কৰিছিল ।"

তেওঁ এই পৰামৰ্শসমূহক বাধ্যতামূলক আৰু আকৰ্ষণীয় বুলি অভিহিত কৰি কয়, "যদি স্বচ্ছ আৰু মুক্ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে তেন্তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ কেৱল এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থাই নহয়, স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰাও দেখা পাব লাগিব ।"

"এনে পৰিস্থিতিত বাছনি সমিতিত এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে এজন নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচকে আগবঢ়াব পৰা স্বতন্ত্ৰ সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ নেতাৰ কথা মতে কাম কৰিব ।"

ন্যায়াধীশ দত্তই কয়, "সেয়েহে বাছনি সমিতিত লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতাৰ উপস্থিতি তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ উদ্দেশ্যক প্ৰতিফলিত নকৰাকৈ বহুলাংশে আলংকাৰিক হৈ পৰে ।"

ন্যায়াধীশ দত্তই কয় যে আবেদনকাৰীসকলে উত্থাপন কৰা এই যুক্তি-'২০২৩ চনৰ আইনখনে নিযুক্তিৰ ক্ষমতা অধিক কাৰ্যপালিকাৰ হাতত কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বাধীনতাৰ ধাৰণা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে'-প্ৰাথমিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হয় ।

কিন্তু ন্যায়াধীশ শৰ্মাই মত প্ৰকাশ কৰে যে বিষয়টো সংবিধানৰ ১৪৫(৩) অনুচ্ছেদৰ ভিত্তিত উপযুক্ত সংখ্যক ন্যায়াধীশেৰে গঠিত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে চূড়ান্তভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত ।

বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোত উপযুক্ত সংখ্যক সংবিধান বিচাৰপীঠ গঠনৰ বাবে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে, যাতে অধিক পলম নহয় । সংবিধান বিচাৰপীঠৰ উল্লেখ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয় নে নহয় সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ৩ জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ বিষয়টো প্ৰেৰণ কৰিলে কাৰ্যবিধিৰ অযথা পলম হ'ব বুলিও আদালতে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিতৰ্কতি বিষয় আঁতৰোৱাৰ পিআইএল খাৰিজ ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

নিৰ্বাচন আয়োগ
উচ্চতম ন্যায়ালয়
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিযুক্তি আইন
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.