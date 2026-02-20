অসাধাৰণ পৰিস্থিতি : পশ্চিমবংগৰ বাবে ন্যায়িক বিষয়াৰ নিযুক্তি বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
শীৰ্ষ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আৰু প্ৰাক্তন ন্যায়িক বিষয়াসকলে “যুক্তিসংগত অমিল” তালিকাৰ অন্তৰ্গত ব্যক্তিৰ দাবী আৰু আপত্তিৰ বিচাৰ কৰিব ।
নতুন দিল্লী: শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ(SIR) ৰ দাবী আৰু আপত্তিৰ বিচাৰৰ বাবে ন্যায়িক বিষয়া নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইটো অসাধাৰণ পৰিস্থিতিত লোৱা পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য কৰি ভোটাৰ তালিকা চাফাই অভিযান সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ মাজত আস্থাৰ অভাৱ আৰু দোষাৰোপ কৰাৰ খেল চলি থকা বুলি কয় ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ক ৰাজ্যখনৰ এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰিবলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰু প্ৰাক্তন ন্যায়িক বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে যে দোষাৰোপ কৰা খেলখনৰ বাবে এক দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যিয়ে দুয়োজন সাংবিধানিক কাৰ্যকৰ্তা(ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ) মাজত আস্থাৰ অভাৱ প্ৰতিফলিত কৰিছে । বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অমিলৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা লোকসকলৰ দাবী আৰু আপত্তিৰ পৰ্যায়ত আবদ্ধ হৈ আছে ।
ৰাজ্যত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ অভিযোগৰ ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্টৰ বাবেও বিচাৰপীঠে অনুৰোধ জনায় । বিচাৰপীঠে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়ে । বিচাৰপীঠে কয় যে ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা তালিকাখন ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু বাকী থকা তালিকাখন পৰিপূৰক তালিকা হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে এনে নকৰিবলৈ বিচাৰপীঠখনক আহ্বান জনাই কয় যে ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বিচাৰপীঠে আস্থাৰ অভাৱ হ’লে এনেকুৱা হয় বুলি মন্তব্য কৰি লগতে কয়, ‘‘এয়া এক অসাধাৰণ পৰিস্থিতি য’ত আমি সংবিধানৰ ১৪২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছো ।’’
এই প্ৰক্ৰিয়াত ন্যায়িক বিষয়াসকলে নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া(ই আৰ অ’) ৰ কাম-কাজ সম্পন্ন কৰিব লাগিব । ই আৰ অ’ হিচাপে কাম কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগক এছ ডি এম ৰেংকৰ পৰ্যাপ্ত গ্ৰুপ বি বিষয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই, সেই বিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিচাৰপীঠে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু বিশেষ তালিকা পৰ্যবেক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাক লৈ আপত্তি প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ।
দাখিল কৰা নথি-পত্ৰৰ সত্যতা আৰু ফলস্বৰূপে নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত বা বাদ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক অতিৰিক্ত জিলা ন্যায়াধীশ বা জিলা ন্যায়াধীশৰ পদবীৰ একাংশ প্ৰাক্তন ন্যায়িক বিষয়াৰ সৈতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ন্যায়িক বিষয়াক ৰেহাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত আন কোনো বিকল্প নাই ।’’
বিচাৰপীঠে কয় যে এই ন্যায়িক বিষয়াসকলে প্ৰতিখন জিলাৰ যুক্তিসংগত অমিল তালিকাৰ অধীনত দাবী নিষ্পত্তি বা পুনৰীক্ষণত সহায় কৰিব পাৰে । এই কামত সহায় কৰিবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্ত কৰা বিষয়াই প্ৰতিজন বিষয়াক সহায় কৰিব বুলি বিচাৰপীঠে কয় ।
পশ্চিমবংগত এছ আই আৰক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ গোটৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ডি এছ নাইডুৱে ।
