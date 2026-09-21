ETV Bharat / bharat

কৰ্মস্থলীত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা আবেদন পৰীক্ষা কৰিবলৈ সন্মত উচ্চতম ন্যায়ালয়

অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে বিচাৰপীঠত কয় যে এই আবেদনত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ বৃত্তিগত সুৰক্ষাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছে ।

CJI ON CONSTRUCTION WORKERS
চানমাৰি উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত কৰ্মৰত একাংশ শ্ৰমিক (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ২০২০ সংহিতাৰ অধীনত অট্টালিকা আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে বৃত্তিগত সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ মান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে ।

এই বিষয়টো মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন হয় । অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে আবেদনকাৰী ‘নিৰ্মাণ শ্ৰমৰ কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰণয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযান সমিতি’ক (National Campaign Committee for Central Legislation on Construction Labour, NCCCLCL) প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

অধিবক্তা অন ৰেকৰ্ড আবিহা জেইদিৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত গোচৰ (পিআইএল) দাখিল কৰা হৈছিল । প্ৰশান্ত ভূষণে উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহ বিবেচনা কৰি বিচাৰপীঠে হাৰিয়ানা চৰকাৰ আৰু অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে । প্ৰশান্ত ভূষণে বিচাৰপীঠত কয় যে এই আবেদনত নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ বৃত্তিগত সুৰক্ষাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছে ।

ভূষণে কয় যে বৃত্তিগত সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতি সংহিতা, ২০২০ত এই বিষয়টো পৰ্যাপ্তভাৱে সমাধান কৰা হোৱা নাই । বিচাৰপীঠক জনোৱা হয় যে সাধাৰণতে নিৰ্মাণ স্থানত যিকোনো দুৰ্ঘটনাৰ পিছত এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয় । কিন্তু শ্ৰমিকসকলক দিবলগীয়া ক্ষতিপূৰণ নিৰ্ণয় কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই । ভূষণে কয় যে পিআইএলত এনে পৰামৰ্শ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, যিবোৰ আদালতৰ নিৰ্দেশনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যাব ।

"এইখন কোনো খালী ক্ষেত্ৰ নহয় । আপুনি আইনসমূহ পৰীক্ষা কৰি ত্ৰুটিসমূহ আঙুলিয়াই দিব পাৰে, যদি আছে ।" বিচাৰপীঠে এনেদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰে । নগৰ আৰু দেশ পৰিকল্পনা বিভাগকো পিআইএলৰ পক্ষ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যাব বুলিও বিচাৰপীঠে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ভূষণৰ যুক্তি শুনাৰ পিছত বিচাৰপীঠে আবেদনখন পৰীক্ষা কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

এই আবেদনত ২০২৬ চনৰ ৯ মাৰ্চত গুৰুগ্ৰামৰ সিদ্ধৰাৱলী অঞ্চলৰ এটা নিৰ্মাণ স্থানত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ স্বতন্ত্ৰ, সময়সীমাবদ্ধ তদন্তৰ লগতে মৃত আৰু আহত শ্ৰমিকসকলৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ্বাসনৰ সুবিধাও বিচৰা হৈছে ।

এই আবেদনত "ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ আৰু সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলক নিৰ্মাণৰ ফলত হোৱা মৃত্যু আৰু গুৰুতৰ আঘাত, দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ, পৰিদৰ্শন, বিধিগত ব্যৱস্থা/বিচাৰ, ক্ষতিপূৰণ আৰু কল্যাণমূলক সুবিধা আৰু প্ৰতিৰোধ, নিৰীক্ষণ আৰু ৰাজহুৱা জবাবদিহিতাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য নিয়ন্ত্ৰণমূলক তথ্য ৰেকৰ্ডিং, সংকলন আৰু সময়ে সময়ে প্ৰকাশৰ বাবে এক একেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিবলৈ" নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছে ।

এই আবেদনত ২০২০ চনৰ সংহিতাৰ অধীনত অট্টালিকা আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ কামৰ সৈতে জড়িত কৰ্মস্থলীৰ বাবে বৃত্তিগত সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ মান ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিয়াটো বিচৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :ছাত্ৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন, তদন্ত অব্যাহত
লগতে পঢ়ক :ন্যায়াধিকৰণ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰাণ, আন্তঃগাঁথনি অবিহনে কেনেকৈ কাম কৰিব ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন

TAGGED:

CONSTRUCTION WORKERS RIGHTS
উচ্চতম ন্যায়ালয়
নিৰ্মাণ শ্ৰমিক
নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা
CJI ON CONSTRUCTION WORKERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.