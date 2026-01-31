মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম মহিলা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰ অজিত পাৱাৰৰ
Published : January 31, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 5:42 PM IST
মুম্বাই : প্ৰয়াত অজিত পাৱাৰৰ পত্নী সুনেত্ৰা অজিত পাৱাৰে শনিবাৰে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে, এন চি পিৰ নেতা আৰু ঘনিষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ উপস্থিতিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতে সুনেত্ৰাক কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰোৱায় ৷
‘অজিত দাদা অমৰ ৰাহে’ ধ্বনিৰ মাজতে মুম্বাইৰ লোকভৱনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়াত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ ভাৰ্যা তথা এন চি পি নেত্ৰী সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ বাৱানকুলে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সুনীল তাটকাৰে আৰু এন চি পিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰফুল্ল পেটেলো উপস্থিত থাকে । সুনেত্ৰা পাৱাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এন চি পিৰ নেতাসকলে ‘অজিত দাদা অমৰ ৰাহে’ আৰু ‘ভাৰত মাতা কি জয়’ শ্লোগান দিয়ে ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ পূৰ্বে আজি তেওঁ এন চি পি বিধায়িনী দলৰ নেত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পিছতে এন চি পিৰ নেতাসকলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি চূড়ান্ত কৰে ।
