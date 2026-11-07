চিয়াং নদীবান্ধক লৈ অচলাৱস্থা দূৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা: ৪ প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰি দিলে অৰুণাচল চৰকাৰে

চিয়াং নদীবান্ধক লৈ অচলাৱস্থা দূৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা: ৪ প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰি দিলে অৰুণাচল চৰকাৰে
সদিচ্ছাৰ নিদৰ্শন হিচাপে গাঁওবুঢ়াসকলৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত; নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ আৰু গোচৰ উঠাই লোৱাৰ দাবী এতিয়াও অমীমাংসিত ।
Published : November 7, 2026 at 4:39 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰস্তাৱিত ১১ হাজাৰ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনক্ষম চিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্পক (Siang Upper Multipurpose Project, SUMP) কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং উপত্যকাত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদ আৰু চৰকাৰৰ সৈতে সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থা দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
শনিবাৰে চৰকাৰে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত আটকাধীন চাৰিজন প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰি দিয়ে । এই পদক্ষেপক লৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰকল্পবিৰোধী সংগঠনসমূহৰ মাজত পুনৰ আলোচনাৰ পথ মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।
মুকলি কৰি দিয়া প্ৰতিবাদকাৰী চাৰিজন হৈছে আদুম টায়োম, ওমাক পাৰোন, ওকুট পালোহ আৰু ওছন পাৰোন । প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ Unlawful Activities (Prevention) Act, 2014-ৰ অধীনত আটক কৰা হৈছিল ।
৬ নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ'ৰামলৈ (SIFF) প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত আটকাধীন প্ৰতিবাদকাৰীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰিছিল । আলোচনাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি আৰু পাৰস্পৰিক বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছিল ।
কেৱল প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰাই নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিলম্বন কৰা গাঁওবুঢ়াসকলকো পুনৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৱশ্যে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত নিলম্বিত অথবা চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা নাই ।
SIFF-এ উত্থাপন কৰা চাৰিটা মূল দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (CAPF) আৰু ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চৰ (RAF) জোৱানসকলক চিয়াং উপত্যকাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰৰ বিষয়টো প্ৰস্তাৱিত আলোচনাত বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস দিছে । অৱশ্যে আইন-শৃংখলা আৰু জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত বিষয় হিচাপে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা এজাহাৰ তথা ফৌজদাৰী গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি উল্লেখ কৰিছে । অৱশ্যে এই বিষয়টোও SIFF-ৰ সৈতে হ'বলগীয়া আলোচনাত উত্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলি জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা নতুন আমন্ত্ৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল SIFF-এ । আটকাধীন প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মুক্তি আৰু চিয়াং উপত্যকাৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী পূৰণ নকৰালৈকে কোনো আলোচনাত বহিবলৈ সন্মত নহয় বুলি সংগঠনটোৱে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল ।
এনে পৰিস্থিতিত চাৰিজন প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰি দিয়া আৰু নিলম্বিত গাঁওবুঢ়াসকলক পুনৰ নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্তক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশ্বাস ঘূৰাই অনাৰ এক প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আদিবাসী আদি জনগোষ্ঠীৰ উদ্বেগ আৰু দাবীসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পাৰস্পৰিক সন্মতিৰে এক ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দোহাৰিছে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'বলৈ SIFF-ক আহ্বান জনাই সংগঠনটোক সুবিধাজনক তাৰিখ আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিনিধিসকলৰ তালিকা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰস্তাৱিত SUMP-ক লৈ আদি জনগোষ্ঠীৰ একাংশ লোকৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণ হ'লে পূৰ্বপুৰুষৰ গাঁও-ভূঁই পানীৰ তলত বুৰ যোৱা, জনসাধাৰণে বাসস্থান হেৰুওৱা, পৰম্পৰাগত ভূমি আৰু জীৱন-জীৱিকাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ লগতে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ব্যাপক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে স্পষ্ট কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অথবা ৰাজ্য চৰকাৰ কোনোৱেই এই বৃহৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰা না ই। বৰ্তমান কেৱল প্ৰকল্পটোৰ প্ৰাক্-সম্ভাৱনীয়তা প্ৰতিবেদন (Pre-Feasibility Report) প্ৰস্তুতৰ বিষয়টোহে বিবেচনাধীন হৈ আছে ।
এতিয়া চাৰিজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুক্তিৰ পিছত SIFF-এ চৰকাৰৰ নতুন প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ উভতি আহে নে নাই, সেয়াই হ'ব চিয়াং উপত্যকাৰ আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় । ৬ নৱেম্বৰৰ চৰকাৰী পত্ৰৰ প্ৰতি SIFF-ৰ আনুষ্ঠানিক সঁহাৰি বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই ।