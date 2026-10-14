উত্তপ্ত অৰুণাচলৰ য়িংকিয়ং : নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ আৰু চাৰি যুৱকৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ
ছিয়াং জিলাত ৬৫ বছৰীয়া মহিলাৰ আঘাতক লৈ প্ৰশাসনৰ স্পষ্টীকৰণ । আলোচনাৰ স্বাৰ্থত নিৰাপত্তা বাহিনী হ্ৰাস আৰু এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱত নীতিগত সন্মতি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ ।
Published : October 14, 2026 at 11:45 AM IST
তেজপুৰ : প্ৰস্তাৱিত ছিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপ’জ প্ৰজেক্টক (SUMP) কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । মঙলবাৰে য়িংকিয়ঙত প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতাৰে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সময়তে ছিয়াং জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ জিম্মাত এগৰাকী ৬৫ বছৰীয়া আদিবাসী আদি মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰে ।
আনহাতে, ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ছিয়াং উপত্যকাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন হ্ৰাস আৰু এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি নীতিগতভাৱে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰকল্পটোক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ উপস্থিতি, প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা বাধা আৰু প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
য়িংকিয়ঙত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল
মঙলবাৰে য়িংকিয়ঙত SUMP Affected Area Youth Association (SAAYA) আৰু Siang Indigenous Farmers Forum (SIFF)-ৰ যুৱ শাখাৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অঞ্চলটোৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (CAPF) প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ Unlawful Activities (Prevention) Act (APUAPA)-ৰ অধীনত আটকাধীন বুলি জানিব পৰা আদুম টায়োম, ওমাক পাৰোন, ওকুট পালোহ আৰু অছন পাৰোনৰ মুক্তিৰ দাবী জনায় ।
উল্লেখ্য যে আপাৰ ছিয়াং জিলাত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ (BNSS) ১৬৩ নং ধাৰা বলৱৎ হৈ থকাৰ মাজতে এই প্ৰতিবাদী সমদল অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰায় এমাহ ধৰি জিলাখনত এই নিষেধাজ্ঞা বলৱৎ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে, জিলা প্ৰশাসনে সমদলটোৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰস্তাৱিত ১০,০০০ মেগাৱাটতকৈ অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে থলুৱা লোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি, ছিয়াং নদী, জীৱিকা, পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ওপৰত পৰিব পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
নিৰাপত্তা বাহিনী হ্ৰাস আৰু এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱত পেমা খাণ্ডুৰ নীতিগত সন্মতি
ছিয়াং উপত্যকাত বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ মাজতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন হ্ৰাস আৰু এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি নীতিগত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
নিজৰ X হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা এটা বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় যে আদি বানে কেবাং যুৱ শাখা (ABKYW) আৰু আদি ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে (AdiSU) ছিয়াং উপত্যকাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন হ্ৰাস কৰা আৰু এজাহাৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
খাণ্ডুৱে কয়, “আলোচনাৰ বাবে বিশ্বাস আৰু পাৰস্পৰিক বুজাবুজি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় । আমি আলোচনা, সন্মতি আৰু গঠনমূলক সমাধানৰ পথ বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”
তেওঁ লগতে কয়, “আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিশ্বাস পুনৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ হিচাপে মই এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ প্ৰতি নীতিগতভাৱে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ।”
ছিয়াং উপত্যকাত বিশ্বাস আৰু আলোচনাৰ অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে দুয়োটা সংগঠনে গঠনমূলক ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
৬৫ বছৰীয়া মহিলাৰ আঘাতৰ ঘটনাক লৈ প্ৰশাসনৰ স্পষ্টীকৰণ
ইফালে ৪ অক্টোবৰত ওজিংত SUMP-বিৰোধী প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা ৬৫ বছৰীয়া আদি মহিলা ইয়ালেক টায়ৰৰ আঘাতৰ ঘটনাক লৈ ছিয়াং জিলা প্ৰশাসনে এক বিস্তৃত স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিছে ।
১১ অক্টোবৰত The Arunachal Times কাকতত প্ৰকাশিত “65-yr-old woman severely injured in police custody after SUMP protest” শীৰ্ষক বাতৰিটোৰ প্ৰত্যুত্তৰত ১২ অক্টোবৰত জাৰি কৰা এই স্পষ্টীকৰণত উপায়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ তায়ী টাগুৱে কয় যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগটো আদালতৰ নিৰ্দেশত তদন্তাধীন হৈ আছে আৰু এই পৰ্যন্ত অভিযোগসমূহ চূড়ান্তভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই ।
প্ৰশাসনে ইয়ালেক টায়ৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি জনায় যে তেওঁ পাছিঘাটৰ আশা লেব প্ৰাইভেট হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
প্ৰশাসনৰ মতে, ৫ অক্টোবৰত পাংগিনৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশে GR Case No. 45/2026-ৰ শুনানিৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ নথিভুক্ত কৰি বিষয়টো উপযুক্তভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অভিযোগত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নোহোৱা এগৰাকী বিষয়াৰ জৰিয়তে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বৰ্তমান বলেঙৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকে (DSP) তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ১৯ অক্টোবৰত আদালতত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কথা ।
আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ
প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি, ৪ অক্টোবৰত উগেঙত দুটা আৱাসিক গৃহত অগ্নিসংযোগ আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (CRPF) ১৭৪ নং বেটেলিয়নৰ এগৰাকী সহকাৰী কামাণ্ডেণ্টক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাৰ অভিযোগৰ সৈতে ইয়ালেক টায়ৰ আৰু আন কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি জড়িত আছিল ।
আৰক্ষীৰ মতে, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৭০ নং ধাৰাৰ অধীনত সেইদিনা বিয়লি প্ৰায় ২.৩০ বজাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত নিশা প্ৰায় ১০ বজাত বলেং জিলা চিকিৎসালয়লৈ নি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী থানালৈ অনা হয় ।
প্ৰশাসনৰ দাবী অনুসৰি, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়তে চিকিৎসকে আঘাতসমূহ নথিভুক্ত কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে সেই চিকিৎসা প্ৰতিবেদনসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতত দাখিল কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে জিম্মাত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি দাবী কৰিছে যে আটক কৰাৰ পূৰ্বেই আঘাতসমূহ হৈছিল ।
আনহাতে, চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে উচ্চতৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া বুলি প্ৰশাসনৰ স্পষ্টীকৰণত উল্লেখ কৰা হৈছে । ৫ অক্টোবৰত ইয়ালেক টায়ৰক অধিক চিকিৎসাৰ বাবে পাছিঘাটলৈ নিয়া হয় । চিকিৎসা প্ৰদানত পলম হোৱা বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতিৰ অভিযোগসমূহো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ’ব বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰশাসনে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ আচৰণ আৰু তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰশাসন দায়বদ্ধ । তদন্তত কোনো ধৰণৰ অনিয়ম প্ৰমাণিত হ’লে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
গাঁওবুঢ়া আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক প্ৰতিবাদত অংশ নল’বলৈ নিৰ্দেশ
ইফালে, ১২ অক্টোবৰত আপাৰ ছিয়াং জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশ ডঃ অশোক তাজোৱে জাৰি কৰা আন এক নিৰ্দেশনায়ো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । নিৰ্দেশনাটোত জিলাখনৰ হেড গাঁওবুঢ়া, গাঁওবুঢ়া, গাঁওবুঢ়ী আৰু পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ (PRI) প্ৰতিনিধিসকলক SUMP-ৰ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা প্ৰতিবেদনৰ বিৰোধিতাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
J-424/2026 নম্বৰৰ এই নিৰ্দেশনা আদি ভাষাত লিখা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা গাঁও পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনা অনুসৰি, প্ৰকল্পটোৰ প্ৰাক-সম্ভাৱনীয়তা অধ্যয়নৰ বিৰোধিতাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সমদল বা ৰাজহুৱা সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ প্ৰতিনিধিসকলক কোৱা হৈছে । লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
এই নিৰ্দেশনাক লৈ প্ৰকল্পবিৰোধীসকলৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি হৈছে । তেওঁলোকৰ মতে, পৰম্পৰাগত গাঁওবুঢ়া-গাঁওবুঢ়ী আৰু নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে স্থানীয় লোকৰ সমস্যা আৰু দাবীসমূহ প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাঙি ধৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
সমালোচকসকলৰ আশংকা, এই প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত ৰাখিলে প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত লোকসকলৰ মত প্ৰকাশৰ পৰিসৰ সংকুচিত হ’ব পাৰে । অৱশ্যে নিৰ্দেশনাটোত অমান্য কৰিলে নিলম্বন বা পদৰ পৰা অপসাৰণৰ দৰে কোনো শাস্তিৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
উত্তেজনাৰ মাজতে আলোচনাৰ সম্ভাৱনা
উল্লেখ্য যে ছিয়াং নদীত প্ৰস্তাৱিত ১০,০০০ মেগাৱাটতকৈ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন SUMP-ৰ প্ৰাক-সম্ভাৱ্যতা অধ্যয়নক কেন্দ্ৰ কৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই অঞ্চলটোত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ৪ অক্টোবৰত উগেঙত সংঘটিত সংঘাত, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আঘাতৰ খবৰ, লগতে ইয়ালেক টায়ৰৰ আঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত অভিযোগে পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিছে ।
এফালে প্ৰশাসনে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখি আদালতৰ নিৰ্দেশত চলি থকা তদন্তৰ ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আনফালে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন হ্ৰাস আৰু আটকাধীন লোকসকলৰ মুক্তিৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মোতায়েন হ্ৰাস আৰু এজাহাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি নীতিগত সন্মতি প্ৰকাশ কৰাটো আলোচনাৰ পথ মুকলি কৰাৰ এক সম্ভাৱ্য পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । অৱশ্যে এই প্ৰস্তাৱসমূহ বাস্তৱত কিদৰে কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
য়িংকিয়ঙৰ নতুন প্ৰতিবাদী সমদল, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত অব্যাহত থকা বিতৰ্ক আৰু ইয়ালেক টায়ৰৰ আঘাতৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ মাজতে ছিয়াং উপত্যকাৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে ।
আদালতত দাখিল হ’বলগীয়া তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ মাজত হ’বলগীয়া আলোচনাই আগন্তুক দিনত SUMP-ক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ গতিপথ নিৰ্ধাৰণ কৰাত কেনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।