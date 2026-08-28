ETV Bharat / bharat

চেনিৰ মূল্য: চৰকাৰৰ কঠোৰ পদক্ষেপত ২০ শতাংশলৈ হ্ৰাস

চৰকাৰে মজুত ৰোধ কৰা আৰু যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপৰ বাবে চেনিৰ মূল্য ২০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।

Sugar price
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : August 28, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰণালয়ে শুকুৰবাৰে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বিগত কিছুদিনত চেনিকলৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ সময়ত চেনিৰ মূল্য প্ৰায় ২০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে খুচুৰা মূল্যও হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চৰকাৰে বজাৰত চেনিৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যোগানৰ কৃত্ৰিম নাটনি ৰোধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে শেহতীয়াকৈ চেনিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ প্ৰকৃত নাটনিৰ পৰিৱৰ্তে অতিৰিক্ত মজুত আৰু উৰাবাতৰিৰ বাবে হৈছে । দেশজুৰি মজুত ভঁৰালবোৰৰ পৰীক্ষণৰ সময়ত চেনিৰ পৰ্যাপ্ত উপলব্ধতা নিশ্চিত হৈছে । কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত চেনিকলসমূহে চৰকাৰক দাখিল কৰা মাহেকীয়া ৰিটাৰ্ণত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰাতকৈ অধিক পৰিমাণে মজুত ৰখা দেখা গৈছে ।

চৰকাৰে এনে দৃষ্টান্তও প্ৰত্যক্ষ কৰে যে মাহেকীয়া কোটা ব্যৱস্থাৰ অধীনত তেওঁলোকক আবণ্টিত পৰিমাণতকৈ কম চেনি বিক্ৰী কৰি "শ্বৰ্ট ছেলিং"ৰ আশ্ৰয় লৈছে । চৰকাৰে কয় যে এনে ব্যৱস্থাৰ ফলত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চেনি মজুত থকাৰ পিছতো বজাৰৰ যোগানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

চেনিৰ দ্ৰুত গতিত বিতৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমানৰ মাহেকীয়া কোটা ব্যৱস্থাৰ ঠাইত পষেকীয়া চেনিৰ আবণ্টন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব । নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত চেনিকলসমূহে প্ৰথম সপ্তাহত আবণ্টনৰ কমেও ৪০ শতাংশ বিক্ৰী কৰিব লাগিব, বাকী পৰিমাণ পৰৱৰ্তী সপ্তাহত বিক্ৰী কৰিব লাগিব ।

এই ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে চাহিদা আৰু যোগানৰ ওপৰত অধিক নিবিড় নিৰীক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা আৰু পৰিৱৰ্তিত বজাৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে যাতে দ্ৰুততাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

চেনিকলসমূহক বিক্ৰীৰ সাত দিনৰ ভিতৰত চেনি প্ৰেৰণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে কলৰ পৰা ডীলাৰ আৰু গ্ৰাহকলৈ যোগান ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ লগতে অবৈধ মজুত আৰু ক'লাবজাৰৰ বাবে চেনি মজুত কৰি ৰখা ব্যৱস্থাটোত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰা । পাইকাৰী গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাহিৰত মজুত নাৰাখিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

আনহাতে, নতুন চেনিৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উপলব্ধতা আৰু অধিক বৃদ্ধি হ’ব বুলি চৰকাৰে আশা কৰিছে ৷ ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা কুঁহিয়াৰ পেৰা বতৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে । ইয়াৰ ফলত অক্টোবৰ মাহত ১০ লাখ টনতকৈ (এলএমটি) অধিক আৰু নৱেম্বৰ মাহত প্ৰায় ৪৫ এলএমটি চেনি উৎপাদন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘৰুৱা বজাৰত আগতীয়াকৈ উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ চেনিকলসমূহক অক্টোবৰৰ উৎপাদন কোনো নিষেধাজ্ঞা অবিহনে বিক্ৰী কৰাৰো অনুমতি দিয়া হৈছে ।

চৰকাৰে কয় যে আগতীয়া অনুমোদন আঁচনিৰ অধীনত শোধনাগাৰৰ দ্বাৰা ৰূপান্তৰিত চেনি বিক্ৰী কৰা আৰু ডীলাৰ তথা পাইকাৰী গ্ৰাহকৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত মজুত বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াটোও আছে । চৰকাৰে লগতে কয় যে চেনিৰ বৰ্তমান কোনো অভাৱ নাই আৰু আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰত উচিত মূল্যত পৰ্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক :চেনিৰ নাটনি হোৱা নাই ! অচিৰেই ৪৮–৫২ টকালৈ হ্ৰাস পাব চেনিৰ মূল্য
লগতে পঢ়ক :এমাহৰ ভিতৰত এক কিলোগ্ৰাম চেনিৰ মূল্য ৫৫.৭০ টকালৈ বৃদ্ধি, কঠোৰ চৰকাৰ

TAGGED:

SUGAR PRICES HIKE
চেনিৰ মূল্যবৃদ্ধি
চেনিৰ মূল্য হ্ৰাস
ইটিভি ভাৰত অসম
SUGAR PRICES FALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.